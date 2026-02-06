Accu heggenschaar HGE 2-18 BATTERY SET
De HGE 2-18 accu-set heggenschaar maakt snoerloos en flexibel werken mogelijk dankzij het lage gewicht en de accuwerking, samen met een snijlengte van 45 cm. Inclusief accu en acculader.
Mooie heggen zijn moeiteloos binnen handbereik met de HGE 2-18 Battery Set 18 V heggenschaar. Het lage gewicht en het ergonomische handgreep-ontwerp nemen het ongemak en de uitputting bij het snoeien van heggen weg, zelfs bij langdurig gebruik. Het diamantgeslepen mes met een snijlengte van 45 centimeter en een tandafstand van 18 millimeter garandeert elke keer precisie en schone sneden. De robuuste mespuntbeschermer voorkomt schade aan het mes bij het snoeien langs muren of schuttingen. Nadat het tuinwerk is gedaan, kan het apparaat dankzij de handige ophanglus in de behuizing aan een muur worden opgeborgen om ruimte te besparen. De eenvoudig te bevestigen beschermkap voor het mes zorgt er ook voor dat het apparaat veilig kan worden vervoerd en beschermd is tijdens opslag. De HGE 2-18 Battery Set 18 V heggenschaar wordt geleverd met een accu uit het Kärcher accuplatform en een acculader, zodat je meteen aan de slag kunt.
Kenmerken en voordelen
lichtgewichtSchouders en armen worden niet moe, zelfs niet na langdurig werken.
Diamantgeslepen mesHet mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat.
ControlebeschermingBeschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
Veiligheidscircuit met 2 handen
- Tegen onbedoeld starten van de heggenschaar.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een aangenaam en veilig houvast, ook tijdens langere werkperiodes.
Ophangoog
- Het apparaat heeft een geïntegreerde ophanglus in de handgreep voor ruimtebesparende opslag.
Mesbeschermer
- Eenvoudig te bevestigen om de heggenschaar veilig te vervoeren naar waar hij nodig is en om hem na gebruik veilig op te bergen.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Realtime-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen. De verwisselbare accu kan in alle andere 18 V Kärcher accuplatformapparaten worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Kniplengte (cm)
|45
|Tandafstand (mm)
|18
|Snelheidsregeling
|Nee
|Blade snelheid (snedes/min)
|2450
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 170 (2,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|94
|Laadstroom (A)
|1,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|878 x 193 x 185
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,0 Ah Accu Power accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu standaard oplader (1 st.)
- Mesbeschermer
Uitvoering
- Controlebescherming
- Ophangoog
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Reserveonderdelen HGE 2-18 BATTERY SET
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.