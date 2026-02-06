Handheld reiniger KHB 4-18 Plus
De set voor de effectieve tussentijdse reiniging van tuinmeubelen, buitenspeelgoed en meer: de KHB 4-18 Plus lichtgewicht, handheld accu-aangedreven middendrukreiniger excl. 18 V verwisselbare accu en acculader.
Geen stroomaansluiting? Geen probleem! De KHB 4-18 Plus lichtgewicht, handheld accu-aangedreven middendrukreiniger uit het Kärcher 18 V accuplatform reinigt praktisch alles rond huis zonder stroomvoorziening. Sluit gewoon de slang aan en hij is klaar voor gebruik. Met de zachte platte straal kan hardnekkig vuil snel worden verwijderd van tuinmeubelen, buitenspeelgoed en nog veel meer. Zijn je bloempotten gekleurd met stuifmeel en aarde? Dit is een klus voor de efficiënte roterende vuilfrees, waarmee zelfs hardnekkig vuil moeiteloos kan worden verwijderd. Beide mondstukken zijn bij de levering inbegrepen. De duurzame, krachtige lithium-ion-verwisselbare accu kan in alle accu-aangedreven apparaten van het 18 V Kärcher accuplatform worden gebruikt. Dankzij de innovatieve Real Time-technologie geeft het LCD-display van de accu de resterende capaciteit weer tijdens het werken, opladen en opslaan. Het brede scala aan accessoires maakt de KHB 4-18 Plus nog veelzijdiger. Zo is er bijvoorbeeld een schuimstraal, wasborstel en zuigslang voor het gebruik van water uit alternatieve bronnen. Accu en lader zijn los verkrijgbaar
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher accuReal Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen. Te gebruiken met alle apparaten uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Efficiënte en perfect afgestemde middendruk21 bar druk voor efficiënte, mobiele en gemakkelijke tussentijdse reiniging. Gemakkelijk verwisselbare Quick Connect-mondstukken. Vlakstraalsproeier voor zachte reiniging bij de levering inbegrepen.
Compact en lichtgewicht apparaatontwerpOptimale bewegingsvrijheid en flexibiliteit bij het reinigen. Handbediende, accu-aangedreven middendrukreiniger voor tussentijdse reiniging. Onafhankelijk van de wateraansluiting dankzij de meegeleverde zuigslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Werkdruk (bar)
|21
|Drukbereik
|Middendruk
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 170
|Spanning (V)
|18
|Looptijd per acculading (min)
|14 (2,5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|292 x 89 x 228
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Adaptor tuinslang 3/4"
- Opvouwbare watertank
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Spuitlans: Lang
- Vlakstraalsproeier
- Geïntegreerd waterfilter
- Apparaatfilter
- SH 5 zuigslang
Toepassingen
- Bloembakken
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Vuilbakken
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Fietsen
- Schuttingen
- Tuinspeelgoed
