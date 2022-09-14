Onkruid verwijderen: tips om wildgroei te voorkomen
Liefhebbers van de natuur zijn altijd blij als het weer lente wordt: dan breekt het tuinseizoen aan en gaat alles weer heerlijk bloeien. Helaas betekent het ook de terugkeer van die natuurlijke ‘vijand’ die elk jaar opduikt in bloembedden, het gazon, de verharde paden en het terras: onkruid! We zeggen wel eens dat er geen kruid tegen is gewassen, maar met het juiste gereedschap kan onkruid wel degelijk in toom worden gehouden. Waar moet je op letten bij het verwijderen van onkruid? We geven je vijf praktische tips.
Kunnen grootmoeders middeltjes helpen om van onkruid af te komen?
Jazeker! Als ze op de juiste manier worden gebruikt, zijn middeltjes uit grootmoeders tijd zeer effectief en ze vormen een interessant alternatief wanneer je geen professioneel tuingereedschap tot je beschikking hebt. Uiteraard hangt alles af van hoe fanatiek je de zaak wilt aanpakken. Als je onkruid gemakkelijk wilt verwijderen, zonder er al te veel tijd in te steken, kun je het beste professioneel gereedschap gebruiken. Maar echte amateurtuiniers weten dat er ook huismiddeltjes bestaan waarmee je onkruid kunt verwijderen.
Heet water is een middel uit grootmoeders tijd waarmee je onkruid voor langere tijd de kop in kunt drukken. Als je bijvoorbeeld aardappels of pasta kookt, kun je het kokende water over hardnekkig onkruid gieten in plaats van het weg te gooien in de gootsteen. Het kokende water vernietigt alle cellen van de wilde planten. Deze truc moet overigens wel verschillende keren worden herhaald voordat je echt effect ziet. Het onkruid verdwijnt namelijk niet onmiddellijk, maar pas na enige tijd.
Het is ook mogelijk om onkruid in de ware zin van het woord te ‘verstikken’. Dit gaat bijvoorbeeld heel goed met traditionele schorsmulch die in veel bouwmarkten wordt verkocht. De mulch bevat looistoffen die de kieming van wilde grassen tegengaan.
Wanneer is de beste tijd om onkruid te wieden?
Onkruid wieden doe je het beste na een regenbui of het bewateren van de tuin, omdat de grond dan vochtig en los is. Onkruid dat zich vermeerdert via de wortels of door zaad is minder resistent en dus makkelijker te verwijderen als de grond nat is.
Maar welke methode of wat voor gereedschap je ook gebruikt voor het wieden, je kunt het beter een paar keer per jaar doen dan er te lang mee te wachten, want daarmee maak je het jezelf alleen maar moeilijker. Het is ook beter voor je bloemen en planten, want die hoeven het water dan niet meer te delen met onkruid. Bij het snoeien van je heggen en struiken is het raadzaam de afgevallen takken en bladeren meteen weg te halen. Op die manier creëer je geen voedingsbodem voor onkruid, mos en korstmos.
Hoe kun je onkruid bestrijden?
Onkruid en wilde grassen zijn planten die op natuurlijke wijze groeien, dus (in tegenstelling tot gecultiveerde en sierplanten) zonder menselijk ingrijpen. Aangezien onkruid in vele hoeken van de tuin willekeurig en permanent uit de grond schiet, is het niet makkelijk uit te roeien. Wilde grassen zoals paardenbloem en weegbree groeien vooral in bloemperken en op gras, maar je vindt ze ook in de voegen van bestrating. De meeste mensen gebruiken een traditionele schraper, een onkruidverwijderaar of een schoffel. Daarmee kun je onkruid weliswaar heel gericht verwijderen, maar het is ook bijzonder arbeidsintensief: het gaat langzaam en het voortdurend gebukt staan wordt al snel vermoeiend.
Om onkruid op een doeltreffende en milieuvriendelijke manier te verwijderen, kun je het beste verschillende behandelingsmethoden combineren. Wieden is een van die methoden, maar een die veel tijd kost. Het te behandelen oppervlak moet eerst met een kleine pikhouweel of een bezem worden ontdaan van het meeste vuil en bladeren en vervolgens grondig tussen de voegen worden gereinigd. Dat kun je het beste doen met een speciale voegenkrabber, maar kan ingewikkeld zijn bij complexe voegstructuren, zoals H-klinkers. Vervolgens veeg je het onkruid dat je al verwijderd hebt weg, voordat je de meer hardnekkige mossen en schimmels aanpakt.
Zo kun je onkruid effectief verwijderen
Er zijn tegenwoordig speciale tuingereedschappen op de markt die onkruid verwijderen makkelijker en minder arbeidsintensief maken, zoals snoerloze onkruidverwijderaars. Daarmee kun je op een natuurlijke en vooral rugvriendelijke manier onkruid verwijderen van stenen terrassen en verharde paden. Je gaat als volgt te werk:
- Als je onkruid wilt verwijderen met een onkruidverwijderaar, kijk dan eerst even naar de weersverwachting. Het apparaat werkt namelijk het best bij droog weer.
- Bij het gebruik van de onkruidverwijderaar moet je altijd geschikte beschermende kleding dragen: handschoenen, gehoorbescherming, stevige schoenen en een veiligheidsbril.
- Begin met het instellen van de telescoopsteel op de gewenste hoogte. Zet de borstel erop, stel de draaikop af en schuif de accu in de houder totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Net als bij een conventionele grasmaaier is er een ontgrendelingsknop die je ingedrukt moet houden voordat je de onkruidverwijderaar via de schakelaar kunt starten. Daarna laat je de ontgrendelingsknop los.
- Beweeg de onkruidverwijderaar vervolgens langzaam over het te reinigen oppervlak, steeds onder een lichte hoek en zonder druk uit te oefenen. De roterende nylon borstel in de reinigingskop van het apparaat kan zo al het onkruid van het oppervlak verwijderen. Als het onkruid erg hardnekkig is, herhaal je deze handeling meerdere malen.
Onkruid verwijderen met chemicaliën?
Je hoort vaak over chemische onkruidbestrijdingsmiddelen die verdund met water worden aangebracht op het onkruid. Dit wordt echter afgeraden, want chemicaliën tasten planten en de bodem aan en kunnen bovendien in het grondwater sijpelen. Daarom mag je als amateurtuinier alleen producten gebruiken die zijn goedgekeurd voor niet-professioneel gebruik.
Onkruid verwijderen door het te verbranden?
Een andere populaire methode om onkruid te verwijderen is verbranden. Ook deze methode van onkruidbestrijding wordt afgeraden, aangezien het verbranden van onkruid brandgevaar inhoudt voor omliggende planten en gebouwen, evenals voor kleine wilde dieren.