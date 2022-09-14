Mos verwijderen
In voegen en kieren, op muren, tuinmeubelen, gazons en zelfs op het dak: mos groeit overal, vooral daar waar je het als tuin- of huiseigenaar niet wilt hebben. En dan rijst op een gegeven moment natuurlijk de vraag: hoe kan je dat mos verwijderen? We geven je hieronder onze beste tips.
Mos verwijderen: verschillende opties
Mos is een mooie decoratieve plant die soms bewust ter verfraaiing in tuinen wordt geplant. De wortelloze plant verspreidt zich echter heel makkelijk en koloniseert snel zelfs de meest afgelegen hoeken van de tuin. Als je mos zijn gang laat gaan, kan het je tuinmeubilair onbruikbaar maken, straatstenen glad maken met het risico op uitglijden, en, omdat het water vasthoudt, bijdragen tot de ontwikkeling van vocht in muren en daken. Daarnaast kan mos zich over het gazon verspreiden en geleidelijk aan het gras verdringen.
Mos kan op elke plaats en op elk oppervlak groeien. Er zijn dan ook verschillende manieren om het te verwijderen.
- Huismiddeltjes zoals cola en soda zijn milieuvriendelijk en je hebt ze vaak al in huis. Er mos mee verwijderen neemt toch wat tijd in beslag en daarom zijn ze vooral geschikt voor kleinere bemoste oppervlakken. Bij gebruik van huishoudelijke producten doe je er goed aan altijd op een onopvallende plaats te testen welk effect ze hebben. Als ze zichtbaar schade aanrichten, moet je het huismiddel uiteraard niet gebruiken.
- Je kunt mos ook met gereedschap te lijf gaan. Met een klein, stomp mesje kun je bijvoorbeeld mos van straatstenen verwijderen, en voor wat grotere oppervlakken kun je een schrobborstel gebruiken. Een hogedrukreiniger is ook een goed hulpmiddel, vooral als er grote oppervlakken moeten worden schoongemaakt. Daarnaast zijn er ook snoerloze onkruidverwijderaars die, door de draaiende beweging van het mechanisme, het groen losmaken van het oppervlak.
- Voor het verwijderen van mos uit je gazon zijn er speciale mosbestrijdingsproducten op de markt. Die kunnen echter giftig zijn en je moet ze dus pas gebruiken als alle andere methoden geen effect hebben gehad.
Vaak kun je zelf beslissen of een mosbestrijdingsproduct, een huismiddeltje of een apparaat het beste antwoord is op je mosprobleem. Als je geen apparaat zoals een hogedrukreiniger of onkruidverwijderaar wilt gebruiken, moet je er rekening mee houden dat je wat tijd kwijt zult zijn. Overigens kan je zo’n apparaat alleen gebruiken op gladde oppervlakken, zoals vloeren en meubels. Om je gazon te ontmossen zul je altijd een mechanisch hulpmiddel ter hand moeten nemen.
Mos permanent uit het gazon verwijderen
Mos is een hardnekkig gewas en om ervan af te komen, heeft een gazon een beetje liefde en aandacht nodig. Als er al erg veel mos in je gazon zit, kan het gras te zwak zijn om tegen het mos in te groeien. Mos kan het beste in het voorjaar worden verwijderd door het gazon te verticuteren. Je maakt het gras eerst kort met de maaimachine en gaat er vervolgens met een verticuteermachine in een dambordpatroon overheen. Als de ondergrond vochtig en erg compact is, moet je die ook beluchten. Daarna hoeft het gazon alleen nog maar bezand te worden met scherp zand – een essentiële stap in schaduwrijke en vochtige gebieden. Bedenk wel dat deze hele procedure erg stressvol is voor het gras. Als laatste stap moet je het gazon dan ook absoluut aansterken met meststoffen.
Als het mos al na korte tijd terugkeert, is een bodemanalyse de moeite waard. In veel bouwmarkten zijn tests verkrijgbaar waarmee kan worden vastgesteld of de grond onder het gras te zuur is. De ideale pH-waarde voor de grond onder een gazon is 6 tot 7. Als de waarde lager is dan 5,5, moet de grond worden bekalkt. Als het niet aan de bodem ligt, maar aan het feit dat het gras op een schaduwrijke plek groeit, loont het misschien de moeite om speciaal schaduwgras in te zaaien of een bodembedekker te kiezen waarop gelopen kan worden. Als niets helpt en het mos niet te vernietigen lijkt, nemen sommige tuiniers hun toevlucht tot een meststof op basis van ijzer. Dat is doeltreffend, maar ook giftig, en daarom een middel dat met de nodige behoedzaamheid moet worden gebruikt. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook mosverwijderaars op azijnbasis verkrijgbaar. Dat is een goed alternatief.
Verwijderen van mos van gladde oppervlakken zoals muren, vloeren en tuinmeubels
Mosgroei op kleine oppervlakken kun je proberen aan te pakken met Coca-Cola. De drank bevat fosforzuur, dat de celstructuur van het mos aantast en voorkomt dat het op dezelfde plaats terugkomt. Het is bovendien niet giftig en goedkoop. Het gebruik ervan is heel eenvoudig: giet gewoon wat Cola op de bemoste plekken, laat het inwerken, veeg het mos eraf en spoel de plek vervolgens af met schoon water. Aangezien Coca-Cola onverdund moet worden gebruikt, is dit een goede methode als je bijvoorbeeld mos van een paar stenen wilt verwijderen. Voor hele vloeren is het echter niet geschikt. Bovendien mag Coca-Cola niet worden gebruikt op vloeren die gevoelig zijn voor zuur, zoals marmer of beton.
Voor het verwijderen van mos van grote oppervlakken kun je soda gebruiken, in een oplossing van bijvoorbeeld 10 liter kokend water en 15 tot 20 gram soda. Voordat je ermee aan de slag gaat, moet je het ergste mos verwijderen van de straatstenen die je wilt reinigen. Daarna verspreid je het sodawater met een bezem over het oppervlak. Idealiter laat je de soda-oplossing enkele dagen, maar minstens vijf uur inwerken. De mosresten kunnen dan gemakkelijk met een schrobber worden verwijderd. Voor kwetsbare marmeren, natuurstenen of kalkstenen vloeren kun je een mengsel gebruiken van 15 gram kaliumpermanganaat op tien liter kokend water. Je gebruikt het op dezelfde manier als het sodamengsel, maar je moet het eerst testen op een onopvallende plaats. Algemeen wordt aanbevolen kaliumpermanganaat uitsluitend te gebruiken op geïmpregneerde vloeren: kaliumzout kan namelijk een bruin-paarse verkleuring veroorzaken. Om die reden is het dus ook essentieel om handschoenen te dragen bij het verwerken ervan.
Voor het snel en grondig verwijderen van mos van kleine en grote oppervlakken is een hogedrukreiniger ideaal. Daarmee kun je bijvoorbeeld trappen en straatstenen makkelijk en veilig reinigen. Je beste optie is een hogedrukreiniger met een vuilfrees, want die verwijdert niet alleen het mos van het oppervlak, maar ook uit kieren en poriën waar je het nauwelijks ziet. Het schoonmaken gebeurt in drie eenvoudige stappen:
1. Afhankelijk van het model bevestig je de vuilfrees op de hogedrukreiniger of stel je de spuitlans in op roterende straal.
2. Houd de waterstraal onder een kleine hoek boven de grond en beweeg hem op een afstand van 15-20 cm langzaam over de bemoste plekken.
3. Veeg daarna het losgemaakte mos op en gooi het weg.
Een hogedrukreiniger is ideaal en gemakkelijk te gebruiken, vooral voor oppervlakken die snel onder het mos komen te zitten. Hij is bovendien geschikt voor zowel robuuste als kwetsbare oppervlakken. Voor delicater materiaal kun je de vlakstraalsproeier gebruiken in plaats van de roterende vuilfrees: daarmee verlaag je de impact op het materiaal en zorg je voor een zachtere reiniging. Zo krijg je alle oppervlakken perfect schoon en hoef je ze niet nog een keer te behandelen.
Een snoerloze onkruidverwijderaar is een interessant alternatief voor het verwijderen van mos van terrassen, straatstenen en paden. De borstel heeft speciaal gerichte nylonharen die heel snel ronddraaien en zo mos en onkruid moeiteloos van het oppervlak verwijderen. Na zo’n actie hoef je alleen nog maar het losgemaakte groen weg te gooien. En net als de hogedrukreiniger is het een apparaat waarmee je rechtop werkt, dus het is ook nog eens goed voor je rug.
Op het dak een mosbestrijdingsproduct gebruiken?
Over de vraag of het zinvol is om mos van het dak te verwijderen lopen de meningen uiteen. Sommige mensen beweren dat zo’n vochtig tapijt het dak kan beschadigen, anderen zien het vermogen van mos om vocht vast te houden als een voordeel. Het zou voorkomen dat bij zware regenval het drainagesysteem overbelast raakt. Uiteraard kun je ook om esthetische redenen besluiten om het mos op het dak te laten zitten of juist te verwijderen.
Dat bepaalt dus ieder voor zich, maar als je besluit om het mos weg te halen, let dan vooral goed op je veiligheid. Je begeeft je namelijk op een hellend vlak en daar kun je makkelijk uitglijden. Gebruik dus altijd gordels om jezelf vast te zetten. Bij twijfel kun je het beste een gespecialiseerd bedrijf inschakelen voor het schoonmaken van je dak. Heb je jezelf echter veilig vastgelijnd en sta je stevig, dan kun je mos van het dak verwijderen volgens dezelfde procedure als voor het verwijderen van mos van stenen, dus met behulp van borstels en een hogedrukreiniger.
Daken waar zich maar een dun laagje mos bevindt, kun je ook aanpakken met een mosbestrijdingsmiddel dat je dan aanbrengt met behulp van een druksproeier, zoals die ook wordt gebruikt voor het bestrijden van ongedierte. Het voordeel daarvan is dat je minder tijd op het dak hoeft door te brengen. Het nadeel is dat het mos maar langzaam los zal komen en bovendien de goot in zal glijden. Daar moet je het dan snel uithalen zodat het niet je goten en de regenpijp kan verstoppen.