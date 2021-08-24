Ramen zemen met schoonmaakmiddelen

Bij ernstig vervuilde ramen moet voor het schoonmaken een reinigingsmiddel worden gebruikt. Naast in de winkel verkrijgbare glasreinigers zijn er speciale geconcentreerde ruitenreinigers, die voor gebruik met water worden gemengd. Ze verwijderen ook hardnekkig vuil zoals een vetlaag, insecten, huidvetten en verontreinigingen uit de lucht. Nog een voordeel: ze brengen een beschermend laagje op het glas aan zodat regen er beter vanaf loopt en vuil zich niet zo snel opnieuw kan hechten.

Tip 2: wees zuinig met het gebruik van reinigingsmiddelen

Als er te veel schoonmaakmiddel in de oplossing wordt gebruikt, kan er een sluier op ruit ontstaan. Gebruik glasreinigers of huishoudelijke middelen daarom altijd spaarzaam en in de juiste dosering, zo ontstaan er geen vegen en strepen.