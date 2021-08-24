Ramen zemen: tips voor een streeploze doorkijk
Ramen zemen is een van de minst populaire huishoudelijke klussen. Het moet met de hand worden gedaan, kost tijd en het resultaat geeft zelden voldoening want na het zemen zijn er vaak nog strepen op de ramen te zien. Met deze tips worden de ramen snel en streeploos schoon:
Hoe vaak moeten de ramen worden gezeemd?
Veel en grote ramen maken het huis lekker licht en geven het een aangenaam gevoel. Maar in perioden met veel pollen, na slecht weer met veel regen en bij lange periodes van droogte en veel stof zien de ramen er na een paar dagen al uit alsof ze maanden niet gelapt zijn. Ook binnen moeten de ramen het nodige doorstaan, want met name kinderen en huisdieren laten vaak afdrukken of vlekken op het raam achter. Daarom moeten ramen, afhankelijk van de vervuiling, gemiddeld elke 2 maanden van binnen en van buiten worden gezeemd.
Tip 1: kies het juiste moment.
Ramen moeten nooit in de volle zon of op warme dagen worden gezeemd want dan drogen ze te snel en ontstaan er vegen en strepen. Een grauwe, grijze dag is het meest geschikt om de ramen te zemen.
Ramen zemen met water en huismiddeltjes
Veel vuil op ramen en kozijnen kan eenvoudig met schoon water worden verwijderd. Veeg daarvoor gewoon met een natte microvezeldoek of een pluisvrije katoenen doek over het glas en het kozijn en droog ze daarna af. Als er zich in de loop der weken hardnekkig vuil verzameld heeft, kan dit met huismiddeltjes of reinigers worden verholpen. De beste huismiddeltjes voor het zemen van de ramen zijn:
- azijn of azijnessence: voeg 1 kopje azijnessence toe aan 1 liter water. Zeem de ramen daarmee op de gebruikelijke wijze. Let op: Stenen vensterbanken – bijvoorbeeld van marmer – altijd van tevoren afdekken want azijnzuur kan het oppervlak beschadigen.
- Citroenzuur: voeg 2 tot 3 eetlepels citroenzuurpoeder toe aan 1 liter water en reinig vervolgens alles met een microvezeldoek.
- Afwasmiddel: goede resultaten worden bereikt met een mengsel van lauwwarm water en een kneepje afwasmiddel zonder glansmiddel. De hoeveelheid afwasmiddel is afhankelijk van hoe vuil de ramen zijn.
- Zwarte thee met citroen: meng 1 grote kop sterke zwarte thee met circa 3 liter water in een emmer en voeg hier het sap van een halve citroen aan toe. Maak vervolgens de ramen schoon met een microvezeldoek. De looistoffen uit de thee verwijderen vet en zelfs nicotine terwijl het citroenzuur tegen kalk werkt.
- Alcohol: doe een scheutje spiritus in lauwwarm water. In een emmer van 5 liter warm water is een scheutje spiritus voldoende. Voorzichtig: draag bij het reinigen handschoenen om uitdrogen van de handen te voorkomen.
Voor het afdrogen van de ramen kan gebruik worden gemaakt van een trekker met rubberen lippen, een schone microvezeldoek of een andere pluisvrije doek. Dat zorgt voor een streeploze glans. Wie geen absorberende doeken bij de hand heeft, kan de ramen ook met een stuk krantenpapier drogen: maak een losse prop van een paar stukken krant en wrijf daarmee over de ruiten.
Ramen zemen met schoonmaakmiddelen
Bij ernstig vervuilde ramen moet voor het schoonmaken een reinigingsmiddel worden gebruikt. Naast in de winkel verkrijgbare glasreinigers zijn er speciale geconcentreerde ruitenreinigers, die voor gebruik met water worden gemengd. Ze verwijderen ook hardnekkig vuil zoals een vetlaag, insecten, huidvetten en verontreinigingen uit de lucht. Nog een voordeel: ze brengen een beschermend laagje op het glas aan zodat regen er beter vanaf loopt en vuil zich niet zo snel opnieuw kan hechten.
Tip 2: wees zuinig met het gebruik van reinigingsmiddelen
Als er te veel schoonmaakmiddel in de oplossing wordt gebruikt, kan er een sluier op ruit ontstaan. Gebruik glasreinigers of huishoudelijke middelen daarom altijd spaarzaam en in de juiste dosering, zo ontstaan er geen vegen en strepen.
Zorg voor de juiste techniek
Ramen zemen als een professional – dat lukt thuis ook. Het zemen van ramen is vooral een kwestie van de juiste techniek:
- Stap 1: breng de reinigingsoplossing van water en reinigings- of huismiddel met een spons of een sproeifles ruim aan op de ruit. Zorg voor voldoende nattigheid anders zal de trekker niet goed glijden.
- Stap 2: wis de vloeistof met de trekker in achtvormige bewegingen van boven naar beneden af en droog het na met een doek.
- Stap 3: wrijf de ruit na met een zeem, microvezeldoek of theedoek en verwijder de laatste waterdruppels, vooral aan de randen.
Raamkozijnen goed schoonmaken
Ook de kozijnen horen erbij als de ramen worden gezeemd. Want net als de ramen zijn ook de kozijnen onderhevig aan de weersinvloeden. Verwijder eerst het grove vuil met een stoffer of een droge doek. Vervolgens goed reinigen met een natte lap of een zachte spons. Bij zeer hardnekkig vuil kan een reinigingsmiddel worden gebruikt. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het materiaal van de kozijnen:
- voor hout zijn er onderhoudsproducten die beschermen tegen weersinvloeden.
- Kunststof frames kunnen worden gereinigd met speciale antistatische reinigers.
Neem bij het verwijderen van vuil en het schoonmaken ook meteen de vensterbank mee.
Snel en streeploos met de Window Vac
Met een Window Vac wordt ramen zemen kinderspel:
- sproei een flinke hoeveelheid reinigingsmiddel-watermengsel op het raam.
- Neem het vuil af door te wrijven met een microvezeldoek of een reinigingspad.
- Zuig het vocht op met het apparaat. Het vuile water komt in de tank terecht, niet op de grond.
Na afloop heeft u streeploze ramen. Als er toch strepen op het glas te zien zijn, kan dit liggen aan de treklip van het apparaat:
- de treklip van de Window Vac slijt na enige tijd. Daardoor wordt
het oppervlak ongelijk en dat leidt tot de vorming van strepen op glazen oppervlakken. Een handigheidje: draai de treklip een keer om, want hij is aan beide zijde te gebruiken.
- Een andere oorzaak voor de vorming van strepen kan de aanwezigheid van fijne stof- en vuildeeltjes zijn, die zich vastzetten aan de treklip en zo onregelmatigheden veroorzaken. Voordat het raam wordt afgezogen, kan de treklip langs de reinigingspad van de sproeifles worden gehaald om zo de vuildeeltjes te verwijderen en ervoor te zorgen dat het oppervlak van de treklip zo glad mogelijk is.
De manier van werken met een Window Vac is altijd hetzelfde, ongeacht waar hij wordt gebruikt. De toepassingsmogelijkheden zijn bijzonder uitgebreid:
- Ramen/ramen met vakverdeling
- Spiegels
- Douchecabines
- Glazen tafels
- Tegels
- Serres
- Glazen deuren
- Andere gladde oppervlakken
Ramen zemen met een stoomreiniger
Wie thuis een stoomreiniger heeft, kan daarmee niet alleen spiegels en glazen oppervlakken schoonmaken maar ook zijn ramen zemen:
- Stap 1: Stoom de ruit met de handsproeier met microvezelovertrek en maak het vuil los door te wrijven. Als alternatief kunt u de vuile ruit ook schoonmaken met alleen de puntstraalsproeier of met een optioneel raammondstuk. Door de stoom zijn ook hardnekkige vlekken te verwijderen.
- Stap 2: verwijder het stoomwater met een trekker of een Window Vac. Randen en raamkozijnen eventueel afdrogen met een zachte doek.
Het water, dat als stoom uit de stoomreiniger komt, is gedemineraliseerd en werkt daardoor als gedestilleerd water. Daardoor laat het geen vegen of strepen op het glas achter. Als er na het schoonmaken onverwacht strepen of banen te zien zijn, dan komt dit meestal doordat er wasmiddelresten aanwezig waren. In dat geval moet u geduld hebben, en de ruit een paar keer afnemen totdat alle resten zijn verdwenen.
Het hele pakket: gordijnen en jaloezieën
Wie wil dat zijn ramen rondom schoon zijn, reinigt niet alleen de kozijnen en het glas maar wast tevens de gordijnen en stoft de jaloezieën af.
- Hang gordijnen na het centrifugeren direct op aan de gordijnroede, afhankelijk van het soort materiaal hoeft het dan niet gestreken te worden.
- Verwijder met een vochtig doekje het stof van de jaloezieën. Ze zijn ook eenvoudig te reinigen met een silicone deegschraper met daar omheen een microvezeldoekje.
- Een praktisch alternatief voor schone jaloezieën is een stoomreiniger, die op eenvoudige en snelle wijze de lamellen en de tussenruimtes ontdoet van stof en vuil.