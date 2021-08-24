Spiegel reinigen

Lichte verontreinigingen van spiegels verwijderen

De meeste verontreinigingen op spiegels zijn in water oplosbaar en te verwijderen door wissen of licht wrijven op het glazen oppervlak. Het beste is om warm water te gebruiken. Zo doe je het:

maak de spiegel licht vochtig met water, bijvoorbeeld met behulp van een sproeifles of een vochtige doek. Het oppervlak moet steeds vochtig zijn, maar niet te nat.

De hele spiegel vervolgens voorzichtig afvegen met een zachte doek om het vuil te verwijderen. Let op: gebruik geen ruwe vezels voor het poetsen, dit kan krassen op het glas veroorzaken.

Daarna de spiegel met een tweede lap (bijv. van katoen) afdrogen, zodat er geen strepen achterblijven. Het best hiervoor is een microvezeldoek, omdat deze droogt zonder pluizen. Als spiegels op deze manier worden gereinigd blijven ze ook langer stofvrij.

Nog sneller gaat het met een accu-wisser: in één handeling wordt de spiegel bevochtigd en schoongemaakt. Het vuil verdwijnt als vanzelf wanneer over de spiegel wordt bewogen zodat er daarna alleen nog een microvezeldoek overheen gehaald hoeft te worden.