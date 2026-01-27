raamreinigingsconcentraat RM 503, 500ml
Raamreinigingsconcentraat voor een streepvrije reiniging van alle waterdichte gladde oppervlakken, zoals glas, ramen, spiegels, douchecabines, enz. Verbetert het aflopen van het regenwater en houdt de oppervlakken langer schoon.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (ml)
|500
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- ramen en glasoppervlakken
- Ramen met latwerk
- Spiegels
- Glazen tafels
- Glazen douchecabines