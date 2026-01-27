raamreinigingsconcentraat RM 503, 500ml

Raamreinigingsconcentraat voor een streepvrije reiniging van alle waterdichte gladde oppervlakken, zoals glas, ramen, spiegels, douchecabines, enz. Verbetert het aflopen van het regenwater en houdt de oppervlakken langer schoon.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (ml) 500
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 65 x 65 x 210
Videos
Toepassingen
  • ramen en glasoppervlakken
  • Ramen met latwerk
  • Spiegels
  • Glazen tafels
  • Glazen douchecabines