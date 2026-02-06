Raamreinigingsrobot RCW 2
De RCW 2 raamreinigingsrobot reinigt moeiteloos grote en moeilijk bereikbare ramen, terwijl de microvezeldoeken en twee sproeikoppen keer op keer voor een perfect resultaat zorgen.
De RCW 2 raamreinigingsrobot vervangt de handmatige raamreiniging en zorgt automatisch voor een helder, streeploos zicht. Dankzij de krachtige vacuümtechnologie garandeert de RCW 2 een veilige grip op alle gladde oppervlakken, ideaal voor grote en moeilijk bereikbare ramen en spiegels. Systematische navigatie en twee sensoren voor kozijn- en objectdetectie zorgen voor een snelle en betrouwbare reiniging. De twee roterende schijven met microvezeldoeken simuleren een handmatige wisbeweging en zorgen voor een sprankelend schoon resultaat. Twee ultrasone sproeikoppen produceren een fijne nevel van reinigingsmiddel, die nauwkeurig en druppelvrij op de ruit wordt gespoten. Afhankelijk van de reinigingstaak kunnen vier automatische reinigingsmodi en één handmatige modus worden geselecteerd en gemakkelijk worden bediend met de afstandsbediening. Bovendien geven led-signalen en gesproken berichten op elk moment statusmeldingen over het apparaat. Het meegeleverde raamreinigingsmiddel RM 503 verwijdert betrouwbaar vuil, droogt streeploos en laat regen sneller weglopen voor een langdurige resultaat. En zelfs bij stroomuitval blijft de RCW 2 dankzij de noodaccu en veiligheidskabel aan het glasbevestigd.
Kenmerken en voordelen
Systematische navigatieReinigt systematisch het hele gebied zonder iets te vergeten. De rijrichting verandert automatisch wanneer de maaier obstakels raakt. Keert automatisch terug naar de startpositie.
Automatische reinigingsmiddeldoseringTwee ultrasone sproeikoppen zorgen voor een druppelvrije bevochtiging van de ruit. De meegeleverde glasreiniger zorgt voor een streeploze glans en laat regen sneller weglopen, waardoor nieuwe vervuiling wordt vertraagd.
Hoge veiligheidsnormVeilig bevestigd dankzij betrouwbare vacuümtechniek en extra veiligheidssysteem. Extra bescherming dankzij een geïntegreerde noodaccu. Hierdoor blijft de raamreinigingsrobot ook bij stroomuitval stevig op het raam bevestigd.
Slimme afstandsbediening voor eenvoudige bediening en bewaking
- 4 automatische standen voor een efficiënte uitvoering van elke reinigingstaak: snelle reiniging, intensieve reiniging, plaatselijke reiniging en polijsten.
- Handmatige bediening is ook mogelijk.
Intuïtieve gebruikersinterface
- AAN / UIT-knop voor eenvoudig gebruik.
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Altijd goed op de hoogte: belangrijke informatie of de actuele status wordt via spraakuitvoer aangekondigd.
Twee sensoren voor frame- en objectdetectie
- Betrouwbare detectie van kozijnen en andere obstakels.
Reinigingsdoeken van hoogwaardige microvezels
- De zachte microvezeldoek neemt het vuil optimaal op
- Wasbaar in de wasmachine tot 40 °C.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud reinigingsmiddeltank (ml)
|70
|Reinigingsvermogen (m²/min)
|0,33
|Zuigkracht (Pa)
|3300
|Maximaal zuigvermogen (Pa)
|5000
|Kabellengte (m)
|5
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 76
|geluidsniveau (dB(A))
|62
|Raamgrootte (B x H) (cm)
|35 x 35
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|292 x 160 x 71
Verpakkingsinhoud
- Afstandsbediening
- Vulflacon
- Dweilhoes: 3 Paart
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 125 ml
Uitvoering
- Snelle reinigingsmodus
- Intensieve reinigingsmodus
- Spotreinigingsmodus
- Polijstmodus
- Handmatige reinigingsmodus
- Spraakuitvoer
- Veiligheidskoord
Videos
Toepassingen
- ramen en glasoppervlakken
- Grote, moeilijk bereikbare glazen oppervlakken
- Spiegels
- Gladde oppervlakken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen RCW 2
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.