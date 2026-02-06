Raamreinigingsrobot RCW 4
De RCW 4 raamreinigingsrobot reinigt moeiteloos grote, moeilijk bereikbare en kozijnloze ramen en zorgt voor een streeploos schoon resultaat dankzij de continue bevochtiging van de doeken.
De RCW 4 raamreinigingsrobot vervangt het handmatig reinigen van grote en moeilijk bereikbare ramen en zorgt voor een helder zicht. Dankzij krachtige vacuümtechnologie garandeert hij een veilige grip op alle gladde oppervlakken, inclusief spiegels en douchecabines. Zelfs kozijnloze glazen oppervlakken worden snel en betrouwbaar gereinigd dankzij systematische navigatie met vier sensoren voor kozijn-, object- en randdetectie. Voor het beste resultaat wordt de microvezeldoek continu en nauwkeurig bevochtigd met reinigingsoplossing door zes pompgestuurde sproeikoppen. Directe bevochtiging voorkomt druppelvorming en windverplaatsing. Vier automatische reinigingsmodi en één handmatige modus kunnen worden geselecteerd, afhankelijk van de vervuilingsgraad, en gemakkelijk worden bediend met de afstandsbediening. LED-signalen en gesproken instructies geven nauwkeurige informatie over de status van het apparaat, bijvoorbeeld wanneer de reinigingsmiddeltank leeg is. Het meegeleverde raamreinigingsmiddel RM 503 verwijdert betrouwbaar vuil, droogt streeploos en laat regen sneller aflopen voor een langdurig schoon resultaat. En zelfs bij stroomuitval blijft de RCW 4 dankzij de noodaccu en veiligheidskabel aan het glas bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Systematische navigatieReinigt systematisch het hele gebied zonder iets te vergeten. De rijrichting verandert automatisch wanneer de maaier obstakels raakt. Keert automatisch terug naar de startpositie.
Automatische reinigingsmiddeldoseringZes pompgestuurde sproeikoppen bevochtigen de doek continu. Geen druppels of afdwalen van de sproeistraal. De meegeleverde glasreiniger zorgt voor een streeploze glans en laat regen sneller weglopen, waardoor nieuwe vervuiling wordt vertraagd.
Sensoren voor het detecteren van kozijnloze ramen en glazen oppervlakkenBetrouwbare detectie van kozijnen en andere obstakels. De vier hoeksensoren detecteren ook de randen van kozijnloze glasoppervlakken en passen de navigatie hierop aan.
Hoge veiligheidsnorm
- Veilig bevestigd dankzij betrouwbare vacuümtechniek en extra veiligheidssysteem.
- Extra bescherming dankzij een geïntegreerde noodaccu. Hierdoor blijft de raamreinigingsrobot ook bij stroomuitval stevig op het raam bevestigd.
Slimme afstandsbediening voor eenvoudige bediening en bewaking
- 4 automatische standen voor een efficiënte uitvoering van elke reinigingstaak: snelle reiniging, intensieve reiniging, plaatselijke reiniging en polijsten.
- Handmatige bediening is ook mogelijk.
Intuïtieve gebruikersinterface
- AAN / UIT-knop voor eenvoudig gebruik.
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Altijd goed op de hoogte: belangrijke informatie of de actuele status wordt via spraakuitvoer aangekondigd.
Microvezeldoek
- De zachte microvezeldoek neemt het vuil optimaal op
- Wasbaar in de wasmachine tot 40 °C.
- Door de klittenbandbevestiging is de dweildoek snel een eenvoudig om te wisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud reinigingsmiddeltank (ml)
|150
|Reinigingsvermogen (m²/min)
|0,4
|Zuigkracht (Pa)
|3000
|Maximaal zuigvermogen (Pa)
|5000
|Kabellengte (m)
|5
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 77
|geluidsniveau (dB(A))
|62
|Raamgrootte (B x H) (cm)
|40 x 40
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 72
Verpakkingsinhoud
- Afstandsbediening
- Vulflacon
- Reinigingsdoek: 3 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 125 ml
Uitvoering
- Snelle reinigingsmodus
- Intensieve reinigingsmodus
- Spotreinigingsmodus
- Polijstmodus
- Handmatige reinigingsmodus
- Detectie van randloze glasoppervlakken
- Spraakuitvoer
- Comfortabele draaggreep
- Klittenbandbevestiging voor dweil
- Veiligheidskoord
Videos
Toepassingen
- ramen en glasoppervlakken
- Grote, moeilijk bereikbare glazen oppervlakken
- Frameloze glasoppervlakken
- Spiegels
- Gladde oppervlakken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen RCW 4
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.