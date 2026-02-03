Accu aangedreven ruitenreiniger WV 6 Multi Limited Edition
Nog flexibeler in gebruik en met innovatieve zuigstriptechnologie: de accu-aangedreven WV 6 Plus Multi Limited Edition Window Vac voor schone ruiten zonder strepen, vlekken en strepen in een mum van tijd.
Kärcher heeft de originele Window Vac opnieuw verbeterd en een nog flexibeler model ontwikkeld met innovatieve zuigstriptechnologie en een langere accuduur - de WV 6 Plus Multi Edition. Met het nieuwe, langere zuigblad kun je overtollige vloeistof met slechts één beweging van hele oppervlakken verwijderen. De extra lange accuduur van 100 minuten betekent dat je nog langer door kunt gaan. Plan je reiniging nauwkeurig dankzij het display dat de resterende looptijd in minuten aangeeft. Zoals gewoonlijk garandeert de intelligente combinatie van sproeifles en microvezeldoek, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, een uiterst effectieve reiniging en sprankelend schone ramen - zonder strepen of residu. Met de ergonomische WV 6 Plus Multi Limited Edition Window Vac van Kärcher kun je bovendien je ramen bijzonder hygiënisch reinigen, omdat je niet in direct contact komt met het vuile water. Deze Limited Edition wordt geleverd met 3 extra gekleurde zuigstrips.
Kenmerken en voordelen
Verbeterde zuigstrip-technologie
- De innovatieve lange zuigstrip zorgt voor een nog flexibelere reiniging - ideaal voor reinigen bij de rand.
Extra lange acculooptijd
- Met een extra looptijd van 100 minuten kan er zonder onderbrekingen gereinigd worden.
Tank hygiënisch en snel legen
- Snel en eenvoudig: tank legen zonder contact met vuilwater
Aantrekkelijk design
- Een visueel hoogtepunt: het zwarte apparaatontwerp en de gekleurde uittrekbare lippen.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt je werk nog comfortabeler.
Display met weergave van acculooptijd op de minuut nauwkeurig
- De indicatie van laadniveau geeft de acculooptijd op de minuut nauwkeurig weer. De reiniging is beter te plannen.
Uitneembaarheid van zuigstrip
- De zuigstrips kunnen na elke reiniging eenvoudig verwijderd en schoongemaakt worden.
Drie keer zo snel
- Met de accuaangedreven Window Vac zijn ruiten drie keer sneller schoon dan met traditionele methoden.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen. Voor stralend schone ruiten.
Verschillende toepassingen
- Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|150
|Looptijd accu (min)
|100
|Oplaadtijd accu (min)
|170
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 300
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|0,8
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Verpakkingsinhoud
- Oplader: Snellader (1 stuk)
- Sproeiflacon Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
- Zuigstrip, breed: 3 x
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 6 Multi Limited Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.