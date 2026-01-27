Accu aangedreven ruitenreiniger WV 2 Black Edition
Hij springt in het oog: de Window Vac WV 2 Black Edition met een onmiskenbaar design.
De Kärcher Window Vac WV 2 Black Edition zorgt voor streeploze en stralend schone ramen. Visueel onderscheidt de gelimiteerde snoerloze Window Vac zich van de standaardversie van de WV 2 door het opvallende zwart-gele ontwerp en het metalen logo op de zuigmond.Naast een spuitfles, een microvezel doek en reinigingsmiddel bevat de Black Edition ook een smalle zuigmond. Ideaal voor het reinigen van kleine ramen en vitrines.
Kenmerken en voordelen
Druppel- en streepvrije resultatenDankzij de elektrische waterafzuiging zijn vervelende druppels voor altijd verleden tijd. Voor stralend schone ruiten.
Verschillende toepassingenDe Window Vac kan gebruikt worden op alle gladde oppervlakken zoals tegels, spiegels of douchecabines.
Led-display in het gezichtsveldDe tank snel en eenvoudig legen zonder in contact te komen met vuil water. Het ingebouwde LED-scherm op de aan/uit-knop laat u tijdig weten wanneer de accu moet worden opgeladen.
Kan snel worden geleegd
- Het vuilwaterreservoir kan op elk moment snel en eenvoudig worden geleegd.
Verwisselbare zuigmond
- Kies een grote of kleine zuigmond, afhankelijk van de grootte van het te reinigen oppervlak.
Drie keer zo snel
- Met de accuaangedreven Window Vac zijn ruiten drie keer sneller schoon dan met traditionele methoden.
Lichtgewicht en stil
- Door het lage gewicht en verrassend lage geluidsniveau wordt ramen schoonmaken met de WV 2 nog aangenamer.
De originele
- Originele Kärcher kwaliteit van de uitvinder van de Window Vac.
Volledig hygiënisch
- Snel en eenvoudig: tank legen zonder contact met vuilwater
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|100
|Looptijd accu (min)
|35
|Oplaadtijd accu (min)
|230
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 105
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|0,6
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|120 x 280 x 320
Verpakkingsinhoud
- Oplader: WV & KV-lader (1 stuk)
- Sproeiflacon Standard met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: Raamreiniger RM 503, 20 ml
- Smalle zuigmond
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Douchecabine/badkuip
- Ramen met latwerk
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WV 2 Black Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.