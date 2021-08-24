Aanrechtblad reinigen

Het keukenblad is wel het meest gebruikte oppervlak in de keuken en komt geregeld in contact met levensmiddelen. Hier worden groenten gesneden, vis gefileerd en deeg uitgerold. Daardoor komt dit oppervlak dagelijks in aanraking met bacteriën, die niet met het blote oog te zien zijn. Niet in de laatste plaats om hygiënische redenen moet het keukenblad daarom na elk gebruik met een vochtige doek worden afgenomen en eenmaal per week volledig worden leeggemaakt en grondig gereinigd. Bij sterkere vervuiling kan op een water- en alcoholbestendig keukenblad ook gebruik worden gemaakt van een alkalische oppervlaktereiniger, waarmee bijvoorbeeld vlekken van etensresten of vetten kunnen worden verwijderd.

Bij natuursteen, bijv. keukenbladen van graniet of marmer, is voorzichtigheid geboden want zuur- of oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen kunnen het materiaal aantasten. Hiervoor kunnen speciale reinigers voor stenen oppervlakken van de vakhandel worden gebruikt, het beste is om een neutrale reiniger te gebruiken. Daarnaast wordt aangeraden om reinigingsmiddelen zonder tensiden te gebruiken. In principe geldt: verwijder vlekken op natuurstenen aanrechtbladen zo snel mogelijk. Gebruik voor het afnemen een zachte, vochtige doek. Een droge doek kan in combinatie met vuil kleine krasjes veroorzaken. Na gebruik van reinigingsmiddelen altijd afnemen met schoon water Vervolgens de oppervlakken droogwrijven met een schone doek, zodat er geen vlekken ontstaan.

Een vriendelijker alternatief voor de reiniging van keukenbladen zonder gebruik van chemische middelen is een stoomreiniger. Met druk en hete stoom worden 99,99% van alle huishoudelijke bacteriën verwijderd. Maar ook vet en hardnekkig vuil zoals aangekoekte etensresten zijn eenvoudig te verwijderen. De stoomreiniger is daardoor ook geschikt voor het reinigen van de afzuigkap, fornuis en oven.