Keuken schoonmaken: de koelkast en alle oppervlakken schoonhouden
De keuken is in menig huishouden het centrum van het huis en wordt dagelijks intensief gebruikt. Het schoonmaken mag daarom niet worden verwaarloosd. In de koelkast, op de keukenbladen en de verschillende oppervlakken verzamelen zich gaandeweg allerlei soorten vuil en bacteriën. Met deze tips wordt de keuken weer hygiënisch schoon.
Tips voor een schone keuken
De keuken is tegenwoordig niet meer alleen een functionele ruimte waar gekookt en gegeten wordt, maar eerder een trefpunt voor familie en vrienden. Hier maken we de broodjes voor in de pauze, koken we gezamenlijk, ontspannen we tijdens het koken en nemen we met elkaar de dag door. De keuken heeft daardoor heel wat te verduren: bij het koken ontstaan vlekken door vet en etensresten, in de koelkast laten levensmiddelen hun sporen na, op spoelbakken en waterkranen maar ook in de waterkoker en het koffiezetapparaat ontstaat in de loop der tijd kalkaanslag. Al dat vuil moet regelmatig worden verwijderd, zodat de keuken hygiënisch schoon blijft.
Een andere uitdaging vormen de verschillende materialen die zich in de keuken bevinden: moderne keukens zijn vaak een combinatie van gladde en glanzende oppervlakken zoals RVS of glas met kwetsbare materialen zoals natuursteen of hout. De reiniging moet daarom niet alleen afgestemd zijn op het vuil, maar ook op het soort oppervlak. Dat geldt ook voor het gebruik van reinigingsmiddelen.
Schoonmaakklussen in de keuken
Aanrechtblad reinigen
Het keukenblad is wel het meest gebruikte oppervlak in de keuken en komt geregeld in contact met levensmiddelen. Hier worden groenten gesneden, vis gefileerd en deeg uitgerold. Daardoor komt dit oppervlak dagelijks in aanraking met bacteriën, die niet met het blote oog te zien zijn. Niet in de laatste plaats om hygiënische redenen moet het keukenblad daarom na elk gebruik met een vochtige doek worden afgenomen en eenmaal per week volledig worden leeggemaakt en grondig gereinigd. Bij sterkere vervuiling kan op een water- en alcoholbestendig keukenblad ook gebruik worden gemaakt van een alkalische oppervlaktereiniger, waarmee bijvoorbeeld vlekken van etensresten of vetten kunnen worden verwijderd.
Bij natuursteen, bijv. keukenbladen van graniet of marmer, is voorzichtigheid geboden want zuur- of oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen kunnen het materiaal aantasten. Hiervoor kunnen speciale reinigers voor stenen oppervlakken van de vakhandel worden gebruikt, het beste is om een neutrale reiniger te gebruiken. Daarnaast wordt aangeraden om reinigingsmiddelen zonder tensiden te gebruiken. In principe geldt: verwijder vlekken op natuurstenen aanrechtbladen zo snel mogelijk. Gebruik voor het afnemen een zachte, vochtige doek. Een droge doek kan in combinatie met vuil kleine krasjes veroorzaken. Na gebruik van reinigingsmiddelen altijd afnemen met schoon water Vervolgens de oppervlakken droogwrijven met een schone doek, zodat er geen vlekken ontstaan.
Een vriendelijker alternatief voor de reiniging van keukenbladen zonder gebruik van chemische middelen is een stoomreiniger. Met druk en hete stoom worden 99,99% van alle huishoudelijke bacteriën verwijderd. Maar ook vet en hardnekkig vuil zoals aangekoekte etensresten zijn eenvoudig te verwijderen. De stoomreiniger is daardoor ook geschikt voor het reinigen van de afzuigkap, fornuis en oven.
Tip: gladde oppervlakken reinigen met de accu-wisser
Alle gladde oppervlakken in de keuken zoals keukenbladen, glazen oppervlakken, de keramische of inductie kookplaat en niet-kwetsbare fronten van kastjes, kunnen met een vibrerende accu-wisser moeiteloos worden gereinigd. Het voordeel: de oppervlakken worden tijdens de reiniging automatisch vochtig gemaakt. Door de vibrerende functie wordt het vuil zonder grote krachtinspanning losgemaakt. Vervolgens kan het oppervlak met een Window Vac of een microvezeldoek worden afgedroogd.
Keukenfronten schoonmaken
Het dagelijks gebruik laat na een tijdje ook zijn sporen na op de keukenfronten. Met name op hoogglans oppervlakken zijn al snel vetvlekken en vingerafdrukken te zien. Maar ook spetters van saus of andere vloeistoffen moeten meteen van het keukenfront worden verwijderd. Alle soorten keukenfronten kunnen worden gereinigd met een in de winkel verkrijgbaar, in water oplosbaar reinigingsmiddel of alleen met water en een mild afwasmiddel. Na reiniging de fronten altijd nog een keer met schoon water reinigen en daarna zorgvuldig drogen, met name de profielen, hoeken en randen. Gebruik bij het afnemen, afhankelijk van het materiaal, alleen een licht vochtige doek. Gebruik voor keukenfronten geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen, ze veroorzaken krassen of kunnen de oppervlakken aantasten. Dat geldt ook voor schurende doeken of -sponsen.
Bij glazen fronten zijn vingerafdrukken en kalkaanslag al snel zichtbaar. Kalkaanslag kan worden verwijderd met azijn of citroenzuur. Tegen vingerafdrukken werkt een in de winkel verkrijgbare glasreiniger of water met een scheutje afwasmiddel.
Houten fronten kunnen worden gereinigd met een in water oplosbaar reinigingsmiddel en een licht vochtige doek of een zachte borstel. Voor fronten met houtfineer kunnen ook speciale meubelreinigers worden gebruikt, die het oppervlak extra verzorgen. In het algemeen geldt: houten fronten niet te vochtig afnemen, altijd in de richting van de nerf werken en aansluitend goed droogwrijven.
RVS oppervlakken kunnen bij sterkere vervuiling met een speciale RVS reiniger worden schoongemaakt. Maar meestal is een vochtige microvezeldoek al voldoende, want RVS oppervlakken zijn in het algemeen makkelijk te reinigen. Afgeraden wordt het gebruik van verzorgingsproducten die een laagje achterlaten.
Wist u dit al? Bronnen van bacteriën in de keuken
- Snijplanken: snijplanken met veel krassen bieden een ideale voedingsbodem voor bacteriën, ze kunnen zich namelijk heel goed nestelen in de groeven. Daarom is het niet genoeg om ze alléén met warm water af te spoelen. Het is effectiever om ze in de vaatwasser te doen of met voldoende afwasmiddel en een spons te reinigen.
- Keukenspons: afwassponsjes zijn vaak echte broeinesten voor bacteriën. Op één vaatdoekje kunnen zich wel meer dan 300 soorten bacteriën bevinden. Daarom moeten ze ten minste eenmaal per week worden vervangen.
- Messenblok: ook messenblokken bieden met hun inkepingen een ideale plaats voor bacteriën. Vochtige messen helpen de groei van bacteriën nog een handje. Het messenblok moet daarom eenmaal per maand met een smalle borstel en zeepsop worden schoongemaakt. Hierbij is het belangrijk dat het altijd helemaal droog moet zijn voordat de messen er weer ingestoken worden.
- Met name op de vloer voor de spoelbak, kastjes en de koelkast bevinden zich talloze microscopisch kleine verontreinigingen. Deze plekken moeten regelmatig grondig worden gereinigd.
Koelkast schoonmaken
Een waar broeinest voor bacteriën is de koelkast. Omdat hier allerlei verschillende levensmiddelen worden bewaard, is hygiëne extra belangrijk. Schakel voor de reiniging eerst de koelkast uit en haal alle levensmiddelen eruit. De meeste bacteriën in de koelkast zijn te vinden in de groentelade, want daar is de temperatuur het hoogst. Neem daarom alle plateaus en vakken eruit en reinig ze grondig in de vaatwasser of in de spoelbak. Vervolgens de binnenkant en de afdichtingen met een doek en allesreiniger van boven naar beneden schoonmaken. Moeilijk bereikbare plaatsen kunnen voorzichtig schoongemaakt worden met een houten prikker. Met bijvoorbeeld een tiewrap of tandenstoker kan de opening van het afvoerkanaaltje worden gereinigd. Zo kan er zich geen condenswater in de koelkast verzamelen. Vervolgens de koelkast afdrogen, weer inruimen en aansluiten op de stroom. Door de koelkast regelmatig schoon te maken worden ook onaangename luchtjes voorkomen.
Naast het grondig schoonmaken van de binnenkant van de koelkast moet ook de buitenkant regelmatig worden schoongemaakt: trek zo mogelijk de koelkast enigszins naar voren, zodat stof en vuil aan de achterzijde kunnen worden verwijderd. Daarbij is een stofzuiger of plumeau handig. Ook de vloer onder het apparaat moet schoongemaakt worden. Neem alle buitenwanden af met water en afwasmiddel en droog ze vervolgens af met een zachte, pluisvrije doek.
Tip 1: als de koelkast helemaal vol zit, gewoon de temperatuur wat lager zetten, omdat de koude lucht dan minder circuleert en bacteriën kunnen zich bij lagere temperaturen minder goed vermenigvuldigen.
Tip 2: vriesgedeelte of vriesvak van de koelkast minimaal eenmaal per jaar ontdooien. Hoe meer ijs er zich in de vrieskast bevindt, hoe meer energie er nodig is voor het koelen. Bovendien kunnen voedingsmiddelen door veel ijs bederven, omdat de vereiste constante minimumtemperatuur van -15 °C niet meer bereikt kan worden. Schakel voor het ontdooien het vriesvak uit en zet er een bak met heet water in, zodat het ijs begint te smelten. Een stoomreiniger met powersproeier kan dit proces versnellen.
Keuken schoonmaken met huismiddeltjes
Wie met eenvoudige huismiddeltjes de keuken wil reinigen, heeft maar een paar ingrediënten nodig:
- een papje van bakpoeder en water is handig voor het verwijderen van hardnekkige resten in de oven of op de bakplaat. Breng het papje aan op de vuilplekken en laat het bij voorkeur een nacht inwerken. De volgende dag kan het vuil eenvoudig worden afgeschraapt, met bijvoorbeeld een kunststof schraper, en daarna met een vochtige doek worden afgenomen.
- Om vet van oppervlakken en kasten te verwijderen, is lauw water met wat afwasmiddel meestal voldoende.
- RVS oppervlakken kunnen heel eenvoudig worden gereinigd met een vochtige microvezeldoek. Tegen roestvlekken en hardnekkig vuil werkt wijnsteenbakpoeder goed: meng het met wat water zodat er een papje ontstaat, aanbrengen en met een zachte spons licht boenen. Daarna afnemen met een vochtige doek en nawrijven.
- Tegen kalkaanslag helpt azijn of citroenzuur. Beide huishoudelijke middelen zijn bovendien geschikt voor het reinigen van de afvoer en om onaangename luchtjes te verhelpen. Bij geanodiseerde of verchroomde oppervlakken mag bij het schoonmaken echter geen zuur worden gebruikt.
- Hout kan worden gereinigd met soda. Meng bij hardnekkig vuil 1 eetlepel soda met 1 liter water en reinig houten fronten of houten snijplanken met behulp van een borstel met zachte borstelharen.