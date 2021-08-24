Afvoer reinigen zonder chemicaliën
Loopt het water in de douche of het bad slecht weg? Komt er een vieze geur uit de keukenafvoer? Dan moeten we snel in actie komen. Is thuis de afvoer verstopt dan is het niet meteen nodig om met een ontstoppingsveer aan de slag te gaan. Deze tips en huismiddeltjes helpen om de verstopte afvoer op een milieuvriendelijke manier te reinigen en nieuwe verstoppingen te voorkomen.
De afvoer reinigen: wat echt helpt
Vet en etensresten in de keuken, zeep, verzorgingsproducten en haren in de badkamer: er stroomt dagelijks van alles door huishoudelijke afvoeren en na verloop van tijd ontstaat er een afzetting in de leidingen. Als deze afzetting niet regelmatig wordt verwijderd raakt de afvoer verstopt en loopt het water niet meer weg.
Er zijn veel concentraten, gels en soorten powerschuim op de markt die een snelle oplossing beloven voor het goed ontstoppen van de afvoer. Vaak hebben de chemische reinigingsmiddelen uiteindelijk hetzelfde resultaat: de afvoer raakt alsnog opnieuw verstopt. Als de afvoer in de gootsteen of de wastafel verstopt is, is het niet nodig om naar een afvoerreiniger te grijpen - veel beproefde huismiddeltjes helpen ook om verstopte afvoeren en leidingen te verhelpen.
De afvoer reinigen met huismiddeltjes
De in de winkel verkrijgbare afvoerreinigers zijn vaak agressief en belasten het milieu en de gezondheid. zolang de afvoerleiding niet helemaal verstopt is en er nog water langzaam weg kan lopen, zijn natuurlijke huismiddeltjes een ecologisch veilig alternatief om de verstopping te verwijderen - naast het gebruik van een stoomreiniger. Dit zijn de meest effectieve huismiddeltjes:
- azijn en bakpoeder: doe 4 eetlepels bakpoeder in de verstopte afvoer en spoel onmiddellijk na met een half kopje (ca. 100 ml) azijnessence (geconcentreerd azijn). De twee middelen veroorzaken nu een chemische reactie en beginnen te borrelen. Zodra er geen borrelend geluid meer te horen is. spoelt u de afvoer met kokend water om hem volledig te reinigen.
- Azijn in combinatie met huishoudsoda of wassoda: als alternatief voor bakpoeder kan huishoudsoda of wassoda worden gebruikt. Doe 4 eetlepels huishoudsoda of wassoda in de afvoer, giet een half kopje azijnessence (geconcentreerd azijn) erbij en na een korte tijd - wanneer je het borrelende geluid niet meer hoort - spoel je na met heet water.
Afvoer reinigen met de stoomreiniger
De stoomreiniger is bijzonder geschikt voor het reinigen van afvoeren. Door de combinatie van stoom en temperatuur wordt hardnekkig en vettig vuil in enkele seconden vloeibaar gemaakt en opgelost. De stoom bereikt ook de moeilijk bereikbare hoeken. Lichte verstoppingen worden verholpen en ook nare geurtjes verdwijnen.
Zo doe je het:
- houd het puntstraalmondstuk (Powersproeier) tegen de afvoer en laat stoom ontsnappen. Houd ondertussen een microvezeldoek over de afvoer om jezelf te beschermen tegen terugspattend vuil.
- Zorg ervoor dat u bij het reinigen niet direct op de kunststof afvoerzeef stoomt maar daaronder, aangezien deze door te hoge temperaturen kan beschadigen.
Tip
Afvoer in de keuken en badkamer moeten regelmatig "vrij-gestoomd" worden. Dit voorkomt de vorming van afzettingen en slechte geuren. Ook de overloop van de wastafel en spoelbak is eenvoudig te reinigen met de puntstraalsproeier.
Als niets meer helpt: zuignap en ontstoppingsveer
Vaak zit de verstopping in de sifon, oftewel de zwanenhals onder de afvoer. Bij bijzonder hardnekkige verstoppingen in de afvoer is het daarom raadzaam om een ontstopper, ook wel plopper genoemd, te gebruiken. Door de constant wisselende druk die door de plopper wordt gegenereerd, wordt het vuil - haren, vet of etensresten - losgemaakt. Plaats de plopper in het midden boven de afvoer en druk hem stevig tegen de wasbak of spoelbak. Laat water in de bak lopen zodat de zuignap volledig onder water is, beweeg de plopper vervolgens op en neer zonder hem volledig uit het water te halen. Check na enkele pogingen of er weer water door de afvoer stroomt. Zo niet, herhaal het proces totdat de afvoer weer open is.
Andere mechanische middelen voor het oplossen van verstoppingen zijn zogenaamde ontstoppingspistolen of afvoerborstels of trekveren. In veel gevallen kan de sifon ook relatief eenvoudig worden gedemonteerd en apart worden gereinigd.
Voorkom verstopping van afvoeren
Als u in het dagelijks leven met een paar dingen rekening houdt, kunt u hardnekkige verstoppingen in de badkamer en de keuken voorkomen. Met deze tips voorkomt u een verstopte afvoer in huis:
- regelmatig spoelen met kokend water: kleine afzettingen in de afvoerleidingen worden weggespoeld en de afvoer blijft voor lange tijd open.
- Gooi geen etensresten in de keukenafvoer.
- Bescherm afvoeren van de gootsteen, douche en badkuip met een haarzeef.
- Afvoeren meenemen tijdens de schoonmaakbeurten: als de stoomreiniger toch al in de keuken en de badkamer wordt gebruikt, dan kunnen ook de afvoeren snel meegestoomd worden. Dit voorkomt later een tijdrovende reiniging.