Hoe vaak moet de badkamer worden schoongemaakt?

Hoe vaak de badkamer schoongemaakt moet worden, hangt af van hoeveel er gebruik van wordt gemaakt. In een eenpersoonshuishouden ontstaat minder vuil dan in een groot gezin, daarom moet de schoonmaakfrequentie worden aangepast aan de leefomstandigheden. Zo mogelijk moet de hele badkamer echter wel minimaal eenmaal in de week grondig worden schoongemaakt. Het is verstandig om bij de wastafel verontreinigingen door zeepresten of tandpasta altijd meteen te verwijderen en om de kranen elke paar dagen goed af te vegen om kalkvlekken te voorkomen. Het beste is eigenlijk om de glanzende kranen elke keer na het handen wassen met een zachte doek droog af te vegen, zo kunnen er helemaal geen vlekken ontstaan.

Om te zorgen dat de douchecabine en de badkuip lang schoon blijven, helpt het om na elk gebruik de oppervlakken goed af te spoelen en vervolgens af te drogen. Om haren en stof van de grond te verwijderen is het vaak voldoende om de badkamer om de dag te stofzuigen. Elke week of om de week moeten de tegels dan vochtig worden afgenomen zodat ook hardnekkig vuil wordt verwijderd.