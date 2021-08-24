Waterkraan ontkalken
Op de waterkraan in de badkamer ontstaat al snel hardnekkige kalkaanslag. Om ervoor te zorgen dat de glanzende kranen lang mooi blijven en het water ongehinderd uit de kraan kan stromen, moet alles regelmatig worden ontkalkt. Met deze tips gaat dat zonder schrobben.
Kalkaanslag tijdig verwijderen
Kalkaanslag op glanzende chromen kranen ziet er niet alleen niet mooi uit, het wordt ook hoe langer hoe moeilijker om te verwijderen. Als er zich kalkaanslag op de kraan bevindt, stroomt het water bovendien langzamer en spuit het naar alle kanten. Nog erger: kalkaanslag vormt een voedingsbodem voor bacteriën. Door water uit een verkalkte kraan te drinken krijg je dus ook bacteriën binnen. De waterkraan moet daarom regelmatig worden schoongemaakt en kalkaanslag moet bij voorkeur worden verwijderd voordat het de kans krijgt om een dikke laag te vormen.
Kalk op de waterkraan verwijderen: de beste huismiddeltjes
In een gebied met sterk kalkhoudend water is het raadzaam om de waterkraan regelmatig te ontkalken. Niet alleen de gehele kraan, maar vooral de perlator of uitloop van de kraan moeten zorgvuldig van aanslag vrijgemaakt worden.
Zo doe je het:
- voor het schoonmaken de perlator of uitloop, handmatig of met een waterpomptang losschroeven. Wikkel bij voorkeur een doek om de waterkraan om bij het losmaken geen krassen op het edelmetaal te veroorzaken.
- Daarna kan de perlator in 3 delen uiteen worden genomen: een zeef, een wartelmoer en een sluitring.
- Leg de 3 onderdelen gedurende ca. 15 minuten in azijn of azijnessence tot de kalk verdwijnt. Citroenzuur heeft hetzelfde effect. Los gewoon een halve eetlepel citroenzuurpoeder op in 100 ml warm water en leg de onderdelen erin.
- Spoel na het ontkalken alles met schoon water en monteer de onderdelen.
Waterkraan ontkalken zonder gereedschap
Als het wat sneller moet gaan, kan de waterkraan ook ontkalkt worden zonder demontage van de onderdelen. De truc: een katoenen doek, bijvoorbeeld een theedoek, doordrenken met azijn of citroensap en water en om de waterkraan wikkelen. Laat het azijn-watermengsel enige tijd, of bij zeer hardnekkige verkalking een hele nacht, inwerken. Wie een ballon in huis heeft, kan deze vullen met azijnwater en over de waterkraan doen om de kalk los te weken. Dit werkt ook met een plastic zakje. Spoel vervolgens de kraan af met schoon water en poets hem met een microvezeldoekje - de waterkraan is weer glanzend schoon. Als er zich in de perlator nog vuil of roestdeeltjes bevinden, is het beter om hem uit elkaar te halen en grondig te reinigen.
Als de kalk van de kraan is verwijderd, kan ook de rest van de wastafel grondig worden schoongemaakt, dan ziet het middelpunt van de badkamer er weer als nieuw uit.
Waterkraan ontkalken met reinigingsmiddelen
Als u bij sterke verkalking gebruik wilt maken van een reinigingsmiddel, dient u gebruik te maken van een zuurhoudende sanitairreiniger (pH-waarde tussen 0 en 4) en de kranen voorzichtig te reinigen met een zachte spons of een microvezeldoek. Wees voorzichtig met vloeibaar schuurmiddel, de daarin aanwezige schurende deeltjes kunnen krassen veroorzaken op oppervlakken van aluminium en chroom.