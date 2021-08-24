Waterkraan ontkalken zonder gereedschap

Als het wat sneller moet gaan, kan de waterkraan ook ontkalkt worden zonder demontage van de onderdelen. De truc: een katoenen doek, bijvoorbeeld een theedoek, doordrenken met azijn of citroensap en water en om de waterkraan wikkelen. Laat het azijn-watermengsel enige tijd, of bij zeer hardnekkige verkalking een hele nacht, inwerken. Wie een ballon in huis heeft, kan deze vullen met azijnwater en over de waterkraan doen om de kalk los te weken. Dit werkt ook met een plastic zakje. Spoel vervolgens de kraan af met schoon water en poets hem met een microvezeldoekje - de waterkraan is weer glanzend schoon. Als er zich in de perlator nog vuil of roestdeeltjes bevinden, is het beter om hem uit elkaar te halen en grondig te reinigen.

Als de kalk van de kraan is verwijderd, kan ook de rest van de wastafel grondig worden schoongemaakt, dan ziet het middelpunt van de badkamer er weer als nieuw uit.