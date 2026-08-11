Dankzij een baanbrekende en milieuvriendelijke zuurcombinatie van methanesulfonzuur en citroenzuur is de gebruiksklare onderhoudsreiniger SanitPro CA 20 R eco!perform van Kärcher de ideale keuze voor een snelle en grondige sanitairreiniging. Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel, dat is bekroond met het EU Ecolabel en het Oostenrijkse Ecolabel, verwijdert moeiteloos kalkresten, kalkzeep en urineaanslag, evenals lichte vervuiling door zeepresten en organisch materiaal. De gebruiksklare sanitairreiniger is ontwikkeld voor handmatig vochtig afnemen met de spraymethode en is zeer eenvoudig in gebruik. Hij reinigt alle typische keramische, roestvrijstalen, chromen, glazen en kunststof oppervlakken zowel zacht als grondig. Het droogt zeer snel en streeploos op en laat een aangename, frisse citrusgeur achter. SanitPro CA 20 R eco!perform is ook verkrijgbaar in een praktische en navulbare herbruikbare fles van 0,5 liter, die ook geschikt is voor gebruik met de hoogwaardige herbruikbare 2-in-1 schuimspuitkop van Kärcher.