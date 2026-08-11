SanitPro onderhoudsreiniger CA 20 R eco! Perform, 0.5l
Gebruiksklare sanitairreiniger met baanbrekende zuurcombinatie. Extra krachtige reiniging en toch milieuvriendelijk. Met EU Ecolabel certificering.
Dankzij een baanbrekende en milieuvriendelijke zuurcombinatie van methanesulfonzuur en citroenzuur is de gebruiksklare onderhoudsreiniger SanitPro CA 20 R eco!perform van Kärcher de ideale keuze voor een snelle en grondige sanitairreiniging. Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel, dat is bekroond met het EU Ecolabel en het Oostenrijkse Ecolabel, verwijdert moeiteloos kalkresten, kalkzeep en urineaanslag, evenals lichte vervuiling door zeepresten en organisch materiaal. De gebruiksklare sanitairreiniger is ontwikkeld voor handmatig vochtig afnemen met de spraymethode en is zeer eenvoudig in gebruik. Hij reinigt alle typische keramische, roestvrijstalen, chromen, glazen en kunststof oppervlakken zowel zacht als grondig. Het droogt zeer snel en streeploos op en laat een aangename, frisse citrusgeur achter. SanitPro CA 20 R eco!perform is ook verkrijgbaar in een praktische en navulbare herbruikbare fles van 0,5 liter, die ook geschikt is voor gebruik met de hoogwaardige herbruikbare 2-in-1 schuimspuitkop van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|0,5
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|12
|pH
|2
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|302 x 187 x 244
Eigenschappen
- Gebruiksklare sanitairreiniger
- Verwijdert kalk-, zeep- en urinevlekken en andere typische vervuilingen in de sanitaire ruimte
- Ontworpen voor hoge reinigingsprestaties
- Gereinigde oppervlakken drogen streeploos
- Met gemakkelijk te reinigen effect. Vergemakkelijkt latere reinigingen
- Lichtgewicht, ergonomische spuitfles van 500 ml met professionele sproeier met schuimsproeier
- Minder afvalverwerking dankzij herbruikbare professionele sproeiers
- Aangename, frisse geur
- draagt het Europese eco-label (EU Ecolabel)
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Sanitaire ruimtes