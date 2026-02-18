Raam en oppervlakte zuiger WVP 10 *EU
Voor gladde oppervlakken, van ramen tot tegels: De snoerloze waterzuiger WVP 10 zorgt voor een streepvrij resultaat, ligt goed in de hand en u kunt er zelfs mee boven het hoofd werken.
Met accuaandrijving, licht en robuust: De handzame, professionele waterzuiger WVP 10 overtuigt met hoogwaardige componenten zoals de motor met hoog toerental die een duidelijk groter afzuigvermogen heeft dan traditionele apparaten. Met als resultaat streepvrije oppervlakken, of u met de waterzuiger nu ramen, tegels, spiegels, vitrines, toonbanken of een ander glad oppervlak reinigt. Daarbij speelt het geen rol of u verticaal, horizontaal of zelfs boven het hoofd werkt, de zuiger ligt altijd goed in de hand en de reinigingsresultaten zijn in elke positie perfect. Dankzij de handmatige instelbare afstandhouder maakt u alle oppervlakken tot aan de rand goed schoon. Het vuilwaterreservoir van 200 milliliter biedt voldoende capaciteit voor langer achtereen werken. Bovendien kan het reservoir snel en eenvoudig worden geleegd en is het geschikt voor de vaatwasser. De waterzuiger wordt geleverdmet een accu (30 minuten looptijd), de bijbehorende oplader, een sproeiflacon en een wisovertrek van microvezel.
Kenmerken en voordelen
Licht, ergonomisch en universeel inzetbaarGeschikt voor alle soorten gladde oppervlakken, zowel horizontaal als verticaal en zelfs boven uw hoofd. Comfortabele hantering en eenvoudige bediening. Ligt goed en aangenaam in de hand door zachte rubberdelen op de handgreep.
Accu kan worden uitgenomen en vervangenHet laadniveau wordt aangegeven door drie lichtstreepjes boven de aan-uitknop.
Randen comfortabel reinigenStreepvrij schoon tot aan de rand dankzij de handmatig instelbare afstandhouder.
Vuilwaterreservoir met grote inhoud
- Hoeft minder vaak geleegd te worden en verhoogt zo de productiviteit.
- Beter gebruik van de beschikbare arbeidstijd.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|200
|Oplaadtijd accu (min)
|180
|Looptijd accu (min)
|35
|Accu type
|Verwijderbare lithium-ion accu
|Accuspanning (V)
|3,7
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|280 x 130 x 335
Verpakkingsinhoud
- Oppervlaktereiniger - consentraat CA 30 R (500 ml)
- Sproeifles (500 ml)
- Microvezel dweil voor binnen: 1 x
- Oplaadbare accu
- Oplader
- Vuilschraper
Uitvoering
- Breedte van zuigmond: 280 mm
Videos
Toepassingen
- Bouwsector
- kleinhandel
- Kantoorgebouwen
- Hospitality
- Restaurants en catering
- gezondheidszorg
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WVP 10 *EU
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.