Raam en oppervlakte zuiger WVP 10 Adv
Onze snoerloze waterzuiger WVP 10 Adv ligt in elke positie goed in de hand, of u nu verticaal, horizontaal of boven uw hoofd werkt. Ideaal voor alle gladde oppervlakken zoals ramen en tegels.
Met de handzame waterzuiger WVP 10 Adv kunt u niet alleen ramen, tegels, spiegels, vitrines, toonbanken en eigenlijk alle andere gladde oppervlakken reinigen, maar bent u ook in elke positie verzekerd van een streeploos reinigingsresultaat. Zelfs als u boven het hoofd werkt. Daarvoor zorgt onder andere de sneldraaiende motor, die een duidelijk hoger afzuigvermogen levert dan traditionele huishoudelijke zuigers. Het snoerloze, lichte en robuuste apparaat imponeert met slimme details, zoals het vuilreservoir van 200 milliliter dat eenvoudig en snel geleegd kan worden. Zo nodig kan het zelfs in de vaatwasser worden gereinigd. Of met de handmatig instelbare afstandhouder voor een perfect resultaat tot aan de rand. Bij de versie WVP 10 Adv krijgt u een extra reserveaccu, een snellader, reinigingsmiddel en een sproeiflacon met 2 wisovertrekken. Zo kunt u met de WVP 10 Adv vrijwel zonder onderbreking werken.
Kenmerken en voordelen
Licht, ergonomisch en universeel inzetbaarGeschikt voor alle soorten gladde oppervlakken, zowel horizontaal als verticaal en zelfs boven uw hoofd. Comfortabele hantering en eenvoudige bediening. Ligt goed en aangenaam in de hand door zachte rubberdelen op de handgreep.
Accu kan worden uitgenomen en vervangenMet de snellader en een tweede accu kan zonder onderbreking worden gereinigd. Het laadniveau wordt aangegeven door drie lichtstreepjes boven de aan-uitknop.
Randen comfortabel reinigenStreepvrij schoon tot aan de rand dankzij de handmatig instelbare afstandhouder.
Vuilwaterreservoir met grote inhoud
- Hoeft minder vaak geleegd te worden en verhoogt zo de productiviteit.
- Beter gebruik van de beschikbare arbeidstijd.
Versie WVP 10 Adv met snellader
- Met snellader en een 2e accu voor werken zonder onderbrekingen.
Versie WVP 10 Adv met extra smalle zuigmond
- Speciaal voor kleine oppervlakken die niet bereikbaar zijn met de standaardzuigmond.
Krachtige li-ionaccu
- Voor circa 30 minuten aan een stuk reinigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Werkbreedte van de smalle zuigmond (mm)
|170
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|200
|Oplaadtijd accu (min)
|50
|Looptijd accu (min)
|35
|Accu type
|Verwijderbare lithium-ion accu
|Accuspanning (V)
|3,7
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,3
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|280 x 130 x 335
Verpakkingsinhoud
- Oppervlaktereiniger - consentraat CA 30 R (500 ml)
- Sproeifles (500 ml)
- Microvezel dweil voor binnen: 1 x
- Microvezel overtrek Outdoor: 1 x
- Oplaadbare accu
- Inclusief verwisselbare batterij
- Snel laadstation
- Vuilschraper
Uitvoering
- Breedte van zuigmond: 280 mm, 170 mm
Videos
Toepassingen
- Bouwsector
- kleinhandel
- Kantoorgebouwen
- Hospitality
- Restaurants en catering
- gezondheidszorg
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen WVP 10 Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.