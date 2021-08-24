Wastafel en waterkraan schoonmaken
De wastafel is het middelpunt van de badkamer. Door het dagelijkse gebruik wordt hij flink belast, dus regelmatig schoonmaken is belangrijk. Waar moet op worden gelet bij het schoonmaken van wastafel en kranen – een overzicht.
Wastafel en waterkraan schoonmaken: hier moet u rekening mee houden
De meeste wastafels zijn gemaakt van keramiek, composiet of geëmailleerd staal. Keramiek is bijzonder sterk en eenvoudig te onderhouden, ook geëmailleerd staal is sterk en krasbestendig. Composiet wastafels, met name in het lagere prijssegment, zijn echter heel gevoelig voor krassen.
Ongeacht het materiaal geldt: het overmatig gebruik van reinigings- of schuurmiddelen of te krachtig schuren met harde sponzen kan schade toebrengen aan het oppervlak van de wastafel. Ook bij de waterkraan is voorzichtigheid geboden: de meeste badkamerkranen bestaan uit een kwetsbare messing kern, waarop zich slechts een dun laagje nikkel of chroom bevindt. Als de glanzende afwerklaag beschadigd is, gaat de binnenkant roesten. Wees daarom zuinig met reinigingsmiddelen als u ze toch wilt gebruiken, maar beter is het om ze helemaal niet te gebruiken. Tenslotte is het meeste vuil, zoals restjes tandpasta of cosmetica, ook met schoon water te verwijderen. Daarna de wastafel en waterkraan met een zachte doek droogwrijven.
Tip
Leg een microvezeldoekje of een zachte doek in de buurt van de wastafel. Zo heeft u deze altijd bij de hand om de wastafel en kraan na gebruik even snel af te drogen. Prettige bijkomstigheid: door de juiste verzorging blijven de oppervlakken lang mooi en hoeft er niet zo vaak gepoetst te worden.
Wastafel schoonmaken met huismiddeltjes
Bakpoeder is een goed huismiddeltje om de wastafel schoon te houden: verdeel het poeder over de vochtige wastafel, laat het kort inwerken en wrijf het weg met een doek.
Ook azijn heeft een goede reinigende werking: in de verhouding 1 : 1 met water mengen, op de wastafel en kraan aanbrengen en deze daarmee reinigen. Het voordeel: azijn is vooral goed geschikt om kalk te verwijderen. Bij sterke kalkaanslag kan er ook zuivere azijnessence worden gebruikt. Doordrenk een katoenen doek hiermee en leg die op de betreffende plekken. Laat tien tot vijftien minuten inwerken en reinig daarna de oppervlakken met een zachte spons en helder water. Aansluitend alles goed afdrogen met een microvezeldoek. In plaats van azijn kan ook citroenzuur worden gebruikt.
Voorzichtig: bij gegoten minerale wastafels dient geen azijn of citroenzuur te worden gebruikt, het zuur kan het oppervlak aantasten.
Tip
Lichte krassen in het keramiek kunnen met tandpasta worden weggepoetst. Gewoon op de kras aanbrengen en met een oude tandenborstel borstelen. Daarna nog even nawrijven met een microvezeldoek en de wastafel glanst als nooit tevoren.
Wastafel reinigen met reinigingsmiddel
Wie gebruik wil maken van reinigingsmiddelen kan de wastafel met een zuurhoudende sanitairreiniger (pH-waarde tussen 0 en 4) schoonmaken. Breng daarvoor bij voorkeur wat reiniger aan op een vochtige microvezeldoek en veeg alles daarmee schoon. Wrijf na met een droge doek. De reiniger kan ook direct op de wastafel worden aangebracht en dan met een doek worden verdeeld. Het mag echter niet direct op kranen worden gesproeid omdat de messing kern door binnendringende sproeinevel beschadigd kan raken.
Wastafel schoonmaken met de stoomreiniger
Met een stoomreiniger kan de wastafel bijzonder grondig worden gereinigd. Het voordeel: de stoom dringt ook door tot moeilijk toegankelijke plaatsen. Zo zet zich op de overloop van de wastafel in de loop der tijd vuil vast dat moeizaam met de hand is te verwijderen. Met de puntstraalsproeier van de stoomreiniger kan de overloop eenvoudig vol damp worden gezet waardoor het vuil automatisch in de afvoer terechtkomt. Ook voor de afvoer reinigen kan een stoomreiniger gebruikt worden.
Bij de waterkraan zet zich vuil vast bij de sproeikop en de straalregelaar, dat ook met de puntstraalsproeier of de kleine ronde borstel van de stoomreiniger kan worden verwijderd. Houd ter bescherming tegen spatten een doek met wat afstand boven de plek die afgestoomd moet worden. Het vuil wordt verwijderd en belandt in de wastafel. Als de waterkraan sterk verkalkt is, moeten er echter andere middelen worden ingezet.
De rest van de wastafel kan worden gereinigd met de handsproeier met microvezelovertrek of de ronde borstel. Aansluitend alles goed afdrogen met een microvezeldoek.