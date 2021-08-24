Wastafel en waterkraan schoonmaken: hier moet u rekening mee houden

De meeste wastafels zijn gemaakt van keramiek, composiet of geëmailleerd staal. Keramiek is bijzonder sterk en eenvoudig te onderhouden, ook geëmailleerd staal is sterk en krasbestendig. Composiet wastafels, met name in het lagere prijssegment, zijn echter heel gevoelig voor krassen.

Ongeacht het materiaal geldt: het overmatig gebruik van reinigings- of schuurmiddelen of te krachtig schuren met harde sponzen kan schade toebrengen aan het oppervlak van de wastafel. Ook bij de waterkraan is voorzichtigheid geboden: de meeste bad­kamer­kranen bestaan uit een kwetsbare messing kern, waarop zich slechts een dun laagje nikkel of chroom bevindt. Als de glanzende afwerklaag beschadigd is, gaat de binnenkant roesten. Wees daarom zuinig met reinigingsmiddelen als u ze toch wilt gebruiken, maar beter is het om ze helemaal niet te gebruiken. Tenslotte is het meeste vuil, zoals restjes tandpasta of cosmetica, ook met schoon water te verwijderen. Daarna de wastafel en waterkraan met een zachte doek droogwrijven.