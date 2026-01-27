Milieuvriendelijk en tegelijkertijd bijzonder zuinig en krachtig: de SanitPro CA 20 C eco!perform onderhoudsreiniger met de aangenaam frisse citrusgeur van Kärcher. Het hooggeconcentreerde product voor handmatige reiniging van oppervlakken en vloeren (vochtig dweilen met spray-/schuimmethode, nat dweilen met emmermethode of voorimpregneren) overtuigt door maximale reinigingsefficiëntie op keramische, roestvrijstalen, chromen, glazen en kunststof oppervlakken in sanitaire ruimten. Dankzij de moderne zuurcombinatie van citroenzuur en methanesulfonzuur verwijdert het reinigingsmiddel moeiteloos, snel en voorzichtig kalkresten, kalkzeep en urineaanslag, evenals lichte vervuiling door zeepresten en organisch materiaal. SanitPro CA 20 C eco!perform is gecertificeerd volgens de criteria van het EU Ecolabel en bekroond met het Ecolabel van de Republiek Oostenrijk. Het combineert milieuvriendelijke duurzaamheid met maximale reinigingsefficiëntie.