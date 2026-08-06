Stoomzuiger SGV 8/5
De gebruiksvriendelijke SGV 8/5* combineert de functies stoomreiniger en stofzuiger in één apparaat. Met 7 gebruiksstanden, handig display en veel accessoires.
De eenvoudig te bedienen stoomstofzuiger SGV 8/5 overtuigt door uitstekende reinigingsprestaties dankzij de hoge stoomdruk (8 bar), een warmwatertemperatuur van ongeveer 70 °C en een 3-traps regeling van de stoomhoeveelheid. Het reinigen is milieuvriendelijk en volledig chemicaliënvrij. De praktische zelfreinigende functie van de SGV 8/5 zorgt voor een duurzame hygiënische reinheid. Het apparaat overtuigt bovendien door zijn bijzonder eenvoudige en comfortabele bediening, bijvoorbeeld via het display voor de weergave van de bedrijfsstatus en service-/foutmeldingen. Met de EASY Operation-draaischakelaar kunnen de 7 stoom-/zuigmodi snel en eenvoudig worden geselecteerd. Het ergonomische stoom-/zuigpistool maakt een flexibele en directe regeling van de hoeveelheid stoom, de spoelmodus en de zuigfunctie tijdens het lopende gebruik mogelijk. Met de energiezuinige en geluidsarme eco!efficiency-modus is werken in geluidsgevoelige ruimtes ook mogelijk. De uitgebreide accessoires worden ter bescherming tegen vuil direct op het apparaat opgeborgen en zijn daardoor altijd snel bij de hand, zonder lang te hoeven zoeken.
Kenmerken en voordelen
Duurzame en uitstekende reinigingsprestatiesBijzonder hoge stoomdruk (8 bar), warmwatertemperatuur ca. 70 °C en uitstekend zuigvermogen. Verwijdert het meest hardnekkige vuil gemakkelijk, snel, efficiënt en zonder chemicaliën. Duurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig apparaat.
EASY-operation draaischakelaar met 7 bedrijfsmodiBijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen lange training nodig. Stomen/stofzuigen met/zonder eco!efficiency-modus en zelfreiniging van het apparaat. Aan/uit schakelaar, koud water, gebruik met schoonmaakmiddel, afspoelen.
Stoom-/zuigslang met stoom-/zuigpistoolBijzonder gebruiksvriendelijke draai- en drukschakelaar voor het regelen van verschillende functies. 3-traps stoomvolumeregeling, werking met koud en warm water en gelijktijdig stofzuigen mogelijk. Tijdbesparend: bediening tijdens bedrijf. Het reinigingsproces hoeft niet te worden onderbroken.
Comfortabel scherm
- De bedrijfsstatus wordt op het display weergegeven als tekst of als lijn-/balkweergave.
- Weergave van service-informatie over onderhoudsintervallen, zoals “Ontkalken”.
- Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd.
eco!efficiëntie-modus
- Hoge reinigingsprestaties met verminderde zuigkracht.
- Dankzij het lage werkgeluid is hij geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
- Ook nachtelijke schoonmaakwerkzaamheden zijn probleemloos mogelijk.
Drietraps stoomvolumeregeling
- Lichte stoom (niveau I) voor weinig vuil.
- Middelmatige damp (niveau II) voor gemiddelde vervuiling.
- Krachtige stoom (niveau III) voor hardnekkig vuil.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Accessoires zoals mondstukken of ronde borstels zijn altijd bij de hand.
- Alle accessoires worden tijdens het transport schoon en veilig gehouden.
- Het netsnoer is veilig opgeborgen aan de achterkant van het apparaat.
Uitgebreid assortiment accessoires inbegrepen
- Vloermondstuk van 300 mm met borstelstrip en rubberen inzetstuk.
- 150 mm handsproeier met borstelstrip en rubberen lipinzet.
- Spleetmondstuk, puntstraalmondstuk, driehoekig mondstuk en 3 verschillende ronde borstels.
Ergonomisch en gemakkelijk transport
- Houd het apparaat vast bij de verzonken greep en de duwhandgreep voor het laden.
- Voor transport over langere afstanden trekt u het apparaat achter u aan de duwhandgreep.
- Dankzij de grote transportwielen kan de machine gemakkelijk worden vervoerd, zelfs over trappen.
Specificaties
Technische gegevens
|Stoomdruk (bar)
|max. 8
|Verwarmingsvermogen (W)
|3000
|Opwarmtijd (min)
|7
|Temperatuur ketel (°C)
|max. 173
|Warmwatertemperatuur (°C)
|70 - 173
|Schoonwatertank (l)
|5,6
|Afvalwater tank (l)
|5
|Kabellengte (m)
|7,5
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 50
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|40
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|48
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Aan/uit-schakelaar, koud water/zuigmodus, eco!efficiency-modus, stoom/heet water/koud water/zuigmodus, koud spoelfunctie van het apparaat, reinigingsmiddel/zuigmodus, zelfreinigende functie van het apparaat.
Verpakkingsinhoud
- Aantal stoompijpen: 2 Stuk(s)
- Stoomzuigbuizen: 2 Stuk(s), 505 mm
- Vloermondstuk: 300 mm
- Stoom-/zuigslang met stoom-/zuigpistool: 4 m
- Gummileiste Handmondstuk: 150 mm
- Vloermondstuk met rubberen strip: 300 mm
- Handsproeier: 150 mm
- Spotstraalmondstuk/adapter voor spleetmondstuk: 185 mm
- Verlengstuk voor puntstraalsproeier: 140 mm
- Driehoekig mondstuk voor hand-/vloerreiniging van hoeken
- Kleine ronde borstel, roestvrij staal: 1 Stuk(s)
- Keine ronde borstel, Messing: 1 Stuk(s)
- Kleine ronde borstel, Pekalon (zwart): 1 Stuk(s)
- Duwbeugel
- Opbergvak voor accessoires (verwijderbaar)
Uitvoering
- Tank: Verwijderbaar en permanent navulbaar
- Behuizing: Roestvrij staal (RVS)
- Geïntegreerde opbergplaats voor netsnoer
- scherm
- EASY-Operation draaischakelaar: Met 7 bedrijfsmodi
- Stoomregeling aan het handvat: Op het handvat (drietraps)
- Veiligheidsvergrendeling op stoompistool
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Toepassingen
- Hardnekkig vuil, vlekken en vet
- Wandtegels, keramische vloeren en andere harde oppervlakken
- Beslag, werkbladen en roestvrijstalen oppervlakken
- Ramen, glazen deuren, glazen oppervlakken en spiegels
- Stoffen en gestoffeerde meubelen
- Interieurreiniging van voertuigen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen SGV 8/5
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.