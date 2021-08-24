Toilet schoonmaken
Voor de meeste mensen behoort een schoon toilet tot de basisbehoeften, maar het reinigen van de wc is een van de minst geliefde taken in het huishouden. Met de juiste aanpak en een paar tips wordt het toilet snel weer schoon en hygiënisch.
Typische vervuilingen: kalkaanslag en urinesteen
Net als op andere plaatsen in de badkamer ontstaat er op den duur ook in het toilet kalkaanslag. Een bijzondere uitdaging vormt het zogenaamde urinesteen, dat ontstaat uit kalk en urine. Urinesteen vormt zich vooral langs de spoelrand en daar waar het oppervlak van het toilet gebogen is. Op het ruwe oppervlak van de aanslag verzamelen zich al snel meer vuildeeltjes en bacteriën met geelbruine vlekken tot gevolg. Lichte aanslag kan door stevig borstelen worden verwijderd. Door regelmatig de toiletborstel te gebruiken, bij voorkeur na elk toiletgebruik, ontstaat meestal helemaal geen hardnekkig urinesteen. Bij kalkhoudend water is dit bijzonder belangrijk.
Welk reinigingsmiddel helpt bij kalk en urinesteen?
Als ondanks regelmatig krachtig reinigen er zich toch aanslag heeft gevormd, moet dit worden verwijderd met een passend reinigingsmiddel. Kalk en urinesteen behoren tot de minerale verontreinigingen en kunnen worden verwijderd met zuurhoudende reinigingsmiddelen (pH-waarde < 7). In de handel verkrijgbare wc-reinigers beschikken daarom over een zeer lage pH-waarde en zijn daardoor sterk zuurhoudend. In de eerste stap wordt het reinigingsmiddel aangebracht waarna het moet inwerken volgens de instructies van de fabrikant. Vervolgens moet goed geschrobd worden met een borstel, waarbij de krachtige beweging van de borstel helpt bij het verwijderen van hardnekkige aanslag. Tot slot meerdere malen spoelen tot het reinigingsmiddel en het vuil volledig verwijderd zijn.
Tip
Bij het reinigen moeten deksel en wc-bril worden opgeklapt, om ongewenste spatten te voorkomen.
Toilet schoonmaken met huismiddeltjes
Als alternatief kan het toilet ook met verschillende huismiddeltjes worden gereinigd. Bijzonder populair is waspoeder, dat dankzij de geïntegreerde waterontharder en bleekmiddel goed werkt tegen kalk en urinesteen. Bestrooi daarvoor gewoon de binnenkant van het toilet met waspoeder, laat het 15 minuten inwerken en reinig vervolgens met de toiletborstel. Spoel het toilet daarna schoon en het glanst weer als nieuw.
Een ander populair huishoudelijk middel is de combinatie van azijn en soda. Doe hiervoor een halve liter azijn en 2 tot 3 eetlepels soda in het toilet en verdeel dit. Een andere mogelijkheid is het gebruik van 100 ml azijnessence of bakpoeder in plaats van soda. Laat het mengsel circa 15 minuten inwerken en bewerk het vervolgens met de borstel om de kalk en het urinesteen te verwijderen. Ook geschikt zijn cola of gebitsreinigingstabletten, deze huismiddeltjes moeten echter ca. 30 minuten inwerken.
Aan de buitenkant voldoen milde reinigers
Voor de reiniging van de buitenkant is het voldoende om het oppervlak van de toiletpot te reinigen met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Ook de toiletbril en het deksel worden zo weer schoon. Gebruik daarbij geen schurende reinigers of producten met chloor of zuur, deze veroorzaken vaak gele verkleuringen of tasten de lak van de zitting aan. Verkleuringen ontstaan ook door kalkaanslag en urinesteen, hierbij helpt alleen regelmatig schoonmaken, zodat de zitting altijd schoon blijft.
Voorkom een verstopte toiletafvoer
Etensresten, haren of maandverband horen niet in het toilet en kunnen de afvoer snel verstoppen. Ook zakdoeken en keukenpapier moeten niet door het toilet worden gespoeld, in tegenstelling tot toiletpapier lossen ze niet op in water. Als de afvoer toch verstopt raakt, is er een plopper of ontstoppingsveer nodig. In het ergste geval moet u de dure hulp inroepen van een vakman.