Toilet schoonmaken met huismiddeltjes

Als alternatief kan het toilet ook met verschillende huismiddeltjes worden gereinigd. Bijzonder populair is waspoeder, dat dankzij de geïntegreerde waterontharder en bleekmiddel goed werkt tegen kalk en urinesteen. Bestrooi daarvoor gewoon de binnenkant van het toilet met waspoeder, laat het 15 minuten inwerken en reinig vervolgens met de toiletborstel. Spoel het toilet daarna schoon en het glanst weer als nieuw.

Een ander populair huishoudelijk middel is de combinatie van azijn en soda. Doe hiervoor een halve liter azijn en 2 tot 3 eetlepels soda in het toilet en verdeel dit. Een andere mogelijkheid is het gebruik van 100 ml azijnessence of bakpoeder in plaats van soda. Laat het mengsel circa 15 minuten inwerken en bewerk het vervolgens met de borstel om de kalk en het urinesteen te verwijderen. Ook geschikt zijn cola of gebitsreinigingstabletten, deze huismiddeltjes moeten echter ca. 30 minuten inwerken.