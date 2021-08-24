Reinig vloertegels in 2 stappen

De meest voorkomende reinigingsmethode is een combinatie van stofzuigen en nat dweilen. In de eerste stap wordt los vuil zoals stof en haren met een stofzuiger opgezogen. Als de vloertegels buiten liggen of in een sterk vervuilde ruimte zoals een garage, is een multifunctionele alleszuiger zeer geschikt.

Vervolgens wordt de vloer nat afgenomen met een mop of dweil. Idealiter wordt de mop regelmatig uitgewrongen met een wringer zodat direct contact met het vuil zoveel mogelijk wordt vermeden. Mop eerst langs de randen van de kamer en werk dan vanuit de verste hoek in gelijkmatige banen naar de deur.

Na een beetje oefening kan met deze handmatige methode zeer snel worden schoongemaakt, maar er "kleven" ook enkele nadelen aan: Hardnekkig vuil moet met extra middelen worden bewerkt om het los te krijgen. Vooral opgedroogde vlekken in de keuken gaan meestal niet in één keer weg. Looproutes. De meeste vloermoppen geven relatief veel water af, waardoor het relatief lang duurt voordat de vloer droog is.