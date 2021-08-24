Schone tegelvloer
Tegelvloeren behoren tot de meest populaire vloerafwerkingen en dat is niet voor niets: ze zijn slijtvast en in de meeste gevallen gemakkelijk te onderhouden. Toch zijn er een paar dingen waar je op moet letten bij het schoonmaken.
Maak verschillende soorten tegelvloeren op de juiste manier schoon
Tegels of plavuizen zijn er in talloze designs. Voor een zo goed mogelijke reiniging is het belangrijk om te weten van welk materiaal de tegel is vervaardigd. De meest voorkomende vloertegels zijn keramische tegels zoals verglaasde en onverglaasde splijttegels, porcellanato, terracotta en mono-cuisson. Het basisbestanddeel van alle in de handel verkrijgbare tegels is klei die - afhankelijk van de uitvoering - wordt voorzien van verschillende toevoegingen en op verschillende temperaturen gebakken wordt. Soms worden in particuliere huishoudens ook natuur- en kunststeen tegels toegepast, hier is bij het schoonmaken speciale aandacht vereist.
Verglaasde vloertegels
Verglaasde oftewel geglazuurde tegels zijn keramische tegels die op de biscuitlaag tevens zijn voorzien van een glasachtige toplaag als slijtlaag. Dit zorgt voor een glad en dicht oppervlak en een bijna oneindig palet aan structuren en kleuren. Een verglaasde tegel is te herkennen aan het feit dat de zijkant en de toplaag een verschillende kleur hebben. Verglaasde tegels zijn meestal gemakkelijk schoon te maken dankzij hun gladde oppervlak en vereisen geen speciale zorg.
Keramische tegels
Porcellanato wordt vanwege zijn robuustheid en uitstraling steeds vaker door de gehele woning geplaatst. Porcellanato is verkrijgbaar in zijdeglans, hoogglans gepolijst, met structuur (b.v. leisteenlook) of met print (b.v. houtlook). In de regel is porcellanato door en door gekleurd en te herkennen aan het feit dat het er van alle kanten hetzelfde uitziet. Porcellanato met print is hier een uitzondering op.
Porcellanato heeft een poriënachtig oppervlak en kan daarom het beste worden gereinigd met microvezeldoekjes, waarvan de fijne vezels doordringen tot in de kleine oneffenheden van het oppervlak. Voor het overige geldt dezelfde procedure als voor verglaasde vloertegels.
Bij porcellanato met structuur is het raadzaam om het oppervlak een keer in de lengte en vervolgens in de breedte af te nemen - zo worden goede resultaten bereikt tot diep in de structuur. De vloerafwerking is tegen de meeste alkaliën en zuren bestand en ongevoelig voor organische oplosmiddelen. Naast een goede reiniging heeft porcellanato geen extra verzorging nodig.
Natuur- en kunststenen vloertegels
Natuurstenen zijn bijvoorbeeld graniet, marmer, Jura en leisteen. Kunststeen verwijst naar minerale (meestal cement) of harsgebonden materialen die worden gemaakt met behulp van granulaten zoals zand, kiezelstenen, marmer of andere materialen. Tot de meest voorkomende kunststenen behoren onder andere granieto, uitgewassen beton of agglo-marmer.
Voor minerale vervuilingen zoals roest, kalk of cementresten worden zuurhoudende reinigingsmiddelen (pH-waarde < 7) of huismiddeltjes zoals azijn of citroenzuur gebruikt. Aangezien veel natuur- en kunststenen gevoelig zijn voor zuur, is het raadzaam om vooraf een test uit te voeren op een onopvallende plaats. Hiervoor neem je een zuurhoudende reiniger en doe je wat druppels op een onopvallende plek. Als het zuur gaat schuimen is de steen gevoelig voor zuren en mag niet met zuurhoudende reinigingsmiddelen worden behandeld.
Reinig vloertegels in 2 stappen
De meest voorkomende reinigingsmethode is een combinatie van stofzuigen en nat dweilen. In de eerste stap wordt los vuil zoals stof en haren met een stofzuiger opgezogen. Als de vloertegels buiten liggen of in een sterk vervuilde ruimte zoals een garage, is een multifunctionele alleszuiger zeer geschikt.
Vervolgens wordt de vloer nat afgenomen met een mop of dweil. Idealiter wordt de mop regelmatig uitgewrongen met een wringer zodat direct contact met het vuil zoveel mogelijk wordt vermeden. Mop eerst langs de randen van de kamer en werk dan vanuit de verste hoek in gelijkmatige banen naar de deur.
Na een beetje oefening kan met deze handmatige methode zeer snel worden schoongemaakt, maar er "kleven" ook enkele nadelen aan: Hardnekkig vuil moet met extra middelen worden bewerkt om het los te krijgen. Vooral opgedroogde vlekken in de keuken gaan meestal niet in één keer weg. Looproutes. De meeste vloermoppen geven relatief veel water af, waardoor het relatief lang duurt voordat de vloer droog is.
Grauwsluier van tegels verwijderen
Als een tegelvloer gedurende langere tijd verkeerd is behandeld, bijvoorbeeld met te veel reinigings- of onderhoudsmiddel, kan dit leiden tot een zogeheten grauwsluier. Er vormen zich laagjes vuil en reinigingsmiddel die na verloop van tijd voor een onaantrekkelijk uiterlijk zorgen. Om deze grauwsluier te verwijderen, mogen de eerste schoonmaakbeurten alleen met warm water worden uitgevoerd. Als er tijdens het reinigen schuim op het vuile water verschijnt dan is dit een goed teken, het geeft aan dat oude reinigingsmiddelresten oplossen. In dit geval het proces herhalen totdat er geen schuim meer ontstaat. Als alternatief zijn melamine schuimsponzen - ook bekend als wondersponzen - goed voor het verwijderen van een grauwsluier.
Tips van experts
Ongeacht of er al dan niet sprake is van grauwsluier, is het raadzaam om eerst een klein stukje op een onopvallende plaats te behandelen en na het drogen het verschil met de niet gereinigde zone te bekijken. Als de fabrikant of het merk van de vloerafwerking bekend is, is het altijd zinvol om de reinigings- en onderhoudsinstructies te bekijken of de instructies van de leverancier.
Kalkaanslag van tegels verwijderen
Kalkaanslag hoeft niet alleen een probleem in de badkamer te zijn, het kan ook bij het schoonmaken met hard water dat er na verloop van tijd een witachtige kalkaanslag ontstaat. Een sluier van kalkaanslag zie je vooral op donkere tegels en vaak zie je het pas op plaatsen waar veel met schoenen wordt gelopen en hij als het ware gepolijst wordt, waardoor hij er vettig uit gaat zien.
Voor het verwijderen van kalkaanslag wordt een zuurhoudende sanitairreiniger gebruikt. Als alternatief kunnen huismiddeltjes zoals azijn of citroenzuur worden gebruikt. Bij het gebruik van zuurhoudende reinigingsmiddelen moeten de voegen vooraf altijd worden bewaterd, zodat ze niet worden aangetast door het reinigingsmiddel. Het volstaat om het oppervlak vooraf nat af te nemen met schoon water. De reiniger wordt volgens de gebruiksaanwijzing verdund met water en aangebracht met een schrobber. Na een inwerktijd van ca. 5 minuten kan het oppervlak verder bewerkt worden met de schrobber, de reinigingsoplossing mag niet opdrogen. Neem vervolgens een dweil of mop en schoon water totdat alle reinigingsmiddelresten zijn verwijderd. Ververs het water meerdere keren. Bij zeer dunne kalkaanslag kan het voldoende zijn om de vloer 1 tot 2 keer af te nemen met een zuurhoudende sanitairreiniger en na te dweilen met schoon water.
Hygiënisch reinigen met de stoomreiniger
Een goed alternatief voor de dweilmop is de stoomreiniger. Ze produceren zeer hete stoom en werken daardoor bijzonder hygiënisch. Door de hoge temperaturen worden tot 99,99% van de bacteriën en virussen geëlimineerd zonder chemische reinigingsmiddelen. De hete stoom lost zelfs hardnekkig vuil en vet op waardoor de stoomreiniger bijzonder goed tot zijn recht komt in de keuken. Stoomreinigers zijn ook zeer geschikt voor mensen met een allergie en gezinnen met kleine kinderen, zodat ze niet via de vloer in contact zullen komen met agressieve schoonmaakmiddelen. Omdat via het verdampingsproces het water demineraliseert laat de stoom geen kalkresten of schoonmaakstrepen achter. Door de warmte van de stoom droogt de vloer vlot en kan hij sneller weer worden belopen.
Voor het reinigen van de tegels worden bijpassende wisovertrekken voor de vloer of handzuigmond gebruikt. Net als bij nat dweilen moeten op keramische tegels microvezeldoeken worden gebruikt. Zodra de stoom vrijkomt beweegt u het vloermondstuk of het handmondstuk vlot heen en weer in overlappende banen. Voeg slechts zoveel stoom toe als nodig is om het vuil los te maken. Het losgekomen vuil wordt door de doek opgenomen, de vuile overtrekken moeten daarentegen regelmatig verwisseld worden. Om de voegen schoon te krijgen kunt u de vloerzuigmond kruiselings over het te reinigen oppervlak bewegen. Als basisreiniging kunnen de voegen ook apart schoongemaakt worden.
Tijdens de eerste reiniging met de stoomreiniger kunnen er strepen ontstaan. Deze worden veroorzaakt door de reinigingsmiddelresten en kunnen worden verwijderd door meerdere keren af te nemen met de stoomreiniger.
Snel en moeiteloos: elektrische Floor Cleaner voor harde vloeren
Vloertegels worden bijzonder snel en grondig schoon met een elektrische Floor Cleaner. De reinigingsrollen van de toestellen draaien 500 omwentelingen per minuut en maken zelfs het hardnekkigste vuil moeiteloos los. Het vuile water wordt opgevangen in een aparte tank, zodat er altijd met vers water wordt gewist. De FC 7 Cordless pakt zelfs los vuil op, dus vooraf stofzuigen is niet nodig. Het speciaal samengestelde reinigingsmiddel RM 537 is geschikt voor tegels, steen en natuursteen.