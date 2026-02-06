Harde vloer reiniger FC 7 Cordless
Nooit meer stofzuigen voordat je dweilt: de FC 7 snoerloze Floor Cleaner verwijdert in één stap alle soorten droog en nat alledaags vuil. Op deze manier bespaart het tot de helft van de tijd *.
De harde vloerreiniger FC 7 Cordless verwijdert zowel droog als nat alledaags vuil in slechts één stap. Stofzuigen voor het dweilen is niet meer nodig, dat scheelt 50% tijd**. De 4-rollentechnologie met tegengesteld draaiende rotatie maakt een snelle en effectieve reiniging mogelijk met een hoge vuiloplossende werking en een zacht glijden over de vloer. Zelfs haar wordt gemakkelijk opgenomen dankzij het haarfilter. Na het reinigen zijn de vloeren tot 20% schoner dan met conventionele dweil* - tot aan de rand. Het vervelende gesjouw met emmers wordt voor altijd bespaard, want de harde vloerreiniger bevat zowel een vers- als een vuilwatertank. Ook contact met vuil behoort tot het verleden, aangezien de rollen constant worden bevochtigd met vers water en het vuile water direct in de vuilwatertank terecht komt. De hoeveelheid water en de rotatiesnelheid van de rollen kunnen in 2 reinigingsmodi worden aangepast aan de vloer. Ook is er een boostfunctie tegen hardnekkig vuil. De accuduur is 45 minuten, wat overeenkomt met een schoonmaakoppervlak van ca. 175 m². Het apparaat is geschikt voor alle harde vloeren (tegels, parket, laminaat, PVC, vinyl).
Kenmerken en voordelen
Alles-in-één: verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil in één stap.50 procent * tijdsbesparing: de technologie met vier rolleraandrijving maakt dweilen mogelijk zonder het vervelende stofzuigen vooraf. Optimale haaropname door geïntegreerde haarfilters. Reinigt tot in de hoek
Dweilen is 20%* schoner dan met een mop en veel eenvoudiger2-tank systeem: Permanente bevochtiging van de rollers met schoon water terwijl het vuil direct wordt opgevangen in de afvalwatertank Moeiteloos: niet sjouwen met een emmer, niet met de hand dweilen uitwringen, niet schrobben. Rollers kunnen in de wasmachine op 60°C.
Twee verschillende reinigingsmodi plus boost-functieDe rotatie van de rollen en de hoeveelheid water kunnen worden aangepast afhankelijk van het soort vuil en de vloer, extra Boost-functie voor hardnekkig vuil. Geschikt voor alle harde vloeren - inclusief parket, laminaat, steen- en keramische tegels, PVC en vinyl. Dankzij het weinige restvocht zijn de vloeren na ong. 2 minuten weer begaanbaar.
Ca. 45 minuten looptijd dankzij de sterke lithium-ion accu
- Maximale bewegingsvrijheid tijdens het reinigen omdat je niet afhankelijk bent van stopcontacten.
- Led-display met 3 lampjes voor intuïtieve indicatie van het laadniveau.
Vrijstaand en gemakkelijk te manoeuvreren
- Praktisch voor werkonderbrekingen: apparaat blijft zelf staan
- Moeiteloos schoonmaken onder meubels en rondom objecten.
- Vier tegengesteld draaiende rollen zorgen voor zacht en moeiteloos glijden over de vloer.
Intelligente tankniveau-indicatie
- Visueel en akoestisch signaal voor lege schoonwatertank en volle afvalwatertank.
- Overstroombeveiliging: Automatische uitschakeling als de vuilwatertank niet wordt geleegd.
Eenvoudige toestelreiniging
- Apparaat- en rolreinigingsfunctie.
- Eenvoudige reiniging van haarfilters met meegeleverde schoonmaakborstel.
- Vaatwasserbestendige watertank kan worden geledigd zonder in contact te komen met het vuil
Parkeer- en schoonmaakstation
- Verhoogde apparaatpositie in het parkeerstation voor het eenvoudig verwijderen en drogen van rollers.
- Praktische opslag van accessoires in het reinigingsstation.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per acculading (m²)
|circa 175
|Tankinhoud schoonwater (ml)
|400
|Tankinhoud vuil water (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkbreedte rol (mm)
|300
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|circa 2
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Accuspanning (V)
|25
|Accucapaciteit (Ah)
|2,85
|Looptijd accu (min)
|circa 45
|Oplaadtijd accu (u)
|4
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* De Kärcher reinigers voor harde vloeren bereiken een schoonmaakprestatie die tot 20 procent beter is dan een conventionele dweil met een stoffen doek in de testcategorie "dweilen". Verwijst naar gemiddelde reinigingsefficiëntie, vuilopname en randreinigingstestresultaten.
Verpakkingsinhoud
- Universele roller: 4 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 30 ml
- Reinigings- en parkeerstation
- Acculader
- Reinigingsborstel
Uitvoering
- De rotatie van de rollen en het watervolume kunnen worden aangepast
- Twee-tank-systeem
Toepassingen
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FC 7 Cordless
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.