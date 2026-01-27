Vloerreinigingsmiddel voor steen RM 537, 500ml
Vloerreinigingsmiddel voor steen RM 537 voor streepvrije resultaten op tegels, stenen en natuursteen. Verwijdert op een zachte, maar grondige manier loopsporen en is ook geschikt voor vinyl, PVC en linoleum.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (ml)
|500
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|8
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Tegels
- Stenen oppervlakken
- PVC vloeren
- Linoleum vloeren
- Vinyl