Vloerreinigingsmiddel voor steen RM 537, 500ml

Vloerreinigingsmiddel voor steen RM 537 voor streepvrije resultaten op tegels, stenen en natuursteen. Verwijdert op een zachte, maar grondige manier loopsporen en is ook geschikt voor vinyl, PVC en linoleum.

Vloerreinigingsmiddel voor steen RM 537 voor streepvrije resultaten op tegels, stenen en natuursteen. Verwijdert op een zachte, maar grondige manier loopsporen en is ook geschikt voor vinyl, PVC en linoleum.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (ml) 500
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 8
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 65 x 65 x 210
Vloerreinigingsmiddel voor steen RM 537, 500ml
Toepassingen
  • Tegels
  • Stenen oppervlakken
  • PVC vloeren
  • Linoleum vloeren
  • Vinyl