Vloerreiniger FCV 3 Natural N

3-in-1 Xtra!Clean – stofzuigen, dweilen, drogen: de veelzijdige FCV 3 vloerreiniger met een accuduur van 30 minuten, Advanced!Power-modus en natuurlijk reinigingsmiddel – ideaal voor harde vloeren en tapijten.

Ervaar vloeren die zo schoon zijn dat ze glanzen met de FCV 3 Natural N en combineer met het natuurlijke vloerreinigingsmiddel RM 538N voor ecologische reiniging. De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie stofzuigt, dweilt en droogt, waardoor het reinigen van harde vloeren, tapijten en zelfs het opruimen van gemorste vloeistoffen licht werk wordt, waardoor tot 50 procent tijd wordt bespaard*. Kies uit drie reinigingsmodi - standaardmodus met waterverdeling, droogmodus en de krachtige Advanced!Power-modus*** - en pak elk vuil aan, of het nu stof, dierenhaar of hardnekkige vlekken zijn. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar verwijdert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor hygiënische reinheid. Bovendien zorgen de duurzame accu met tot 30 minuten looptijd voor het non-stop reinigen van tot 130 vierkante meter en de geïntegreerde zelfreinigende functie voor maximaal gemak - voor eenvoudig schoonmaken zonder je handen vuil te maken.

Kenmerken en voordelen
Vloerreiniger FCV 3 Natural N: 3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogen
Bespaart tot 50% van de reinigingstijd* en garandeert een perfecte reinheid! Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie zonder voorzuigen. 3 reinigingsstanden voor elk type vuil - zelfs het meest hardnekkige vuil en grote hoeveelheden vloeistof zijn geen probleem. Optimale aanpassing aan verschillende vloeren en naadloze reiniging tot aan de rand - zelfs op tapijten en vloerkleden in de droogstand.
Vloerreiniger FCV 3 Natural N: Effectieve Hygienic!Spin-technologie
Verwijdert aantoonbaar 99%** van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. Tot 500 rolomwentelingen per minuut voor vlekkeloze dweilresultaten. Slim 2-tanksysteem voor permanente toevoer van vers water en aparte opvang van vuil water.
Vloerreiniger FCV 3 Natural N: Ultra krachtige Advanced Power-modus
Verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met 60 % hogere zuigkracht en 20 % hogere wateropbrengst in vergelijking met de standaardmodus. Vloeren drogen in een mum van tijd en zijn snel weer beloopbaar.
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
  • Meertrapsfiltersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht.
  • Uitstekende filtratie met zeer efficiënte vlakke vouwfilter - vangt effectief zelfs de kleinste deeltjes in de lucht op.
  • Ideaal voor gebruik in droge modus op tapijten en vloerkleden.
Efficiënte Comfort Cell lithium-ion-accu
  • Indrukwekkende schoonmaakprestaties dankzij hoge snelheden en geoptimaliseerde zuig- en dweilprestaties.
  • Maximale bewegingsvrijheid met een acculooptijd tot 30 min - ideaal voor ruimtes tot 130 m².
  • Snelle en duurzame vervanging van de accu wanneer onderhoud nodig is - gemakkelijk voor de portemonnee en het milieu.
Handig schoonmaken met LED-display
  • Belangrijke informatie zoals resterende looptijd of reinigingsmodus altijd in beeld.
  • Intelligente tankniveaubewaking met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als de vuilwatertank niet wordt geleegd.
  • Eenvoudig legen en vullen van de tank - voor reiniging zonder contact met vuil.
Hygiënisch systeem!Clean zelfreinigende functie
  • Effectieve zelfreinigende functie met tot 550 omwentelingen van de rol per minuut - voor een snelle en gemakkelijke reiniging zonder contact met vuil.
  • Praktisch opbergen van het apparaat en de accessoires tijdens het opladen.
Specificaties

Technische gegevens

Oppervlakteprestatie per acculading (m²) 130
Tankinhoud schoonwater (ml) 800
Tankinhoud vuil water (ml) 425
Nominaal ingangsvermogen (W) 160
drijfveer Borstelmotor
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50
Werkbreedte rol (mm) 240
Droogtijd van gereinigde vloer (min) 2
Accuspanning (V) 21,6
Looptijd accu (min) max. 30
Oplaadtijd accu (min) 180
Accu type Lithium-ion accu
Kleur Wit
Gewicht zonder accessoires (kg) 3,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 8,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1138 x 268 x 280

* De Kärcher stofwissers besparen tot 50 procent tijd, omdat vloeren in één stap gereinigd kunnen worden voor normale huishoudelijke vervuiling en er niet gestofzuigd hoeft te worden voor het dweilen. /
** Gebaseerd op tests door een onafhankelijk testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-modus verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met 60 procent meer zuigkracht en 20 procent meer water in vergelijking met de standaardmodus.

Verpakkingsinhoud

  • Universele roller: 1 Stuk(s)
  • Reinigingsmiddelen: RM 538 natuurlijke vloerreiniger, 500 ml
  • Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation
  • Reinigingsborstel
  • Vlakfilter: 1 Stuk(s)
  • Sponsfilter: 1 Stuk(s)

Uitvoering

  • Twee-tank-systeem
  • Dubbel filtersysteem
  • Zelfreinigende modus
  • Standaardmodus
  • Energiestand
  • Droge modus
  • Niveau-indicator voor vuilwatertank
  • Transportwielen
Vloerreiniger FCV 3 Natural N
Videos
Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Op laagpolig tapijt
  • Hardnekkig vuil
  • Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
  • Fijn vuil
  • Opzuigen van droog vuil.
  • Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
  • Effectief natzuigen
  • Dierlijk haar
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FCV 3 Natural N 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.