Vloerreiniger FCV 3 Natural N
3-in-1 Xtra!Clean – stofzuigen, dweilen, drogen: de veelzijdige FCV 3 vloerreiniger met een accuduur van 30 minuten, Advanced!Power-modus en natuurlijk reinigingsmiddel – ideaal voor harde vloeren en tapijten.
Ervaar vloeren die zo schoon zijn dat ze glanzen met de FCV 3 Natural N en combineer met het natuurlijke vloerreinigingsmiddel RM 538N voor ecologische reiniging. De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie stofzuigt, dweilt en droogt, waardoor het reinigen van harde vloeren, tapijten en zelfs het opruimen van gemorste vloeistoffen licht werk wordt, waardoor tot 50 procent tijd wordt bespaard*. Kies uit drie reinigingsmodi - standaardmodus met waterverdeling, droogmodus en de krachtige Advanced!Power-modus*** - en pak elk vuil aan, of het nu stof, dierenhaar of hardnekkige vlekken zijn. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar verwijdert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor hygiënische reinheid. Bovendien zorgen de duurzame accu met tot 30 minuten looptijd voor het non-stop reinigen van tot 130 vierkante meter en de geïntegreerde zelfreinigende functie voor maximaal gemak - voor eenvoudig schoonmaken zonder je handen vuil te maken.
Kenmerken en voordelen
3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogenBespaart tot 50% van de reinigingstijd* en garandeert een perfecte reinheid! Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie zonder voorzuigen. 3 reinigingsstanden voor elk type vuil - zelfs het meest hardnekkige vuil en grote hoeveelheden vloeistof zijn geen probleem. Optimale aanpassing aan verschillende vloeren en naadloze reiniging tot aan de rand - zelfs op tapijten en vloerkleden in de droogstand.
Effectieve Hygienic!Spin-technologieVerwijdert aantoonbaar 99%** van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. Tot 500 rolomwentelingen per minuut voor vlekkeloze dweilresultaten. Slim 2-tanksysteem voor permanente toevoer van vers water en aparte opvang van vuil water.
Ultra krachtige Advanced Power-modusVerwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met 60 % hogere zuigkracht en 20 % hogere wateropbrengst in vergelijking met de standaardmodus. Vloeren drogen in een mum van tijd en zijn snel weer beloopbaar.
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
- Meertrapsfiltersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht.
- Uitstekende filtratie met zeer efficiënte vlakke vouwfilter - vangt effectief zelfs de kleinste deeltjes in de lucht op.
- Ideaal voor gebruik in droge modus op tapijten en vloerkleden.
Efficiënte Comfort Cell lithium-ion-accu
- Indrukwekkende schoonmaakprestaties dankzij hoge snelheden en geoptimaliseerde zuig- en dweilprestaties.
- Maximale bewegingsvrijheid met een acculooptijd tot 30 min - ideaal voor ruimtes tot 130 m².
- Snelle en duurzame vervanging van de accu wanneer onderhoud nodig is - gemakkelijk voor de portemonnee en het milieu.
Handig schoonmaken met LED-display
- Belangrijke informatie zoals resterende looptijd of reinigingsmodus altijd in beeld.
- Intelligente tankniveaubewaking met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als de vuilwatertank niet wordt geleegd.
- Eenvoudig legen en vullen van de tank - voor reiniging zonder contact met vuil.
Hygiënisch systeem!Clean zelfreinigende functie
- Effectieve zelfreinigende functie met tot 550 omwentelingen van de rol per minuut - voor een snelle en gemakkelijke reiniging zonder contact met vuil.
- Praktisch opbergen van het apparaat en de accessoires tijdens het opladen.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per acculading (m²)
|130
|Tankinhoud schoonwater (ml)
|800
|Tankinhoud vuil water (ml)
|425
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|160
|drijfveer
|Borstelmotor
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkbreedte rol (mm)
|240
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|2
|Accuspanning (V)
|21,6
|Looptijd accu (min)
|max. 30
|Oplaadtijd accu (min)
|180
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1138 x 268 x 280
* De Kärcher stofwissers besparen tot 50 procent tijd, omdat vloeren in één stap gereinigd kunnen worden voor normale huishoudelijke vervuiling en er niet gestofzuigd hoeft te worden voor het dweilen. /
** Gebaseerd op tests door een onafhankelijk testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-modus verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met 60 procent meer zuigkracht en 20 procent meer water in vergelijking met de standaardmodus.
Verpakkingsinhoud
- Universele roller: 1 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: RM 538 natuurlijke vloerreiniger, 500 ml
- Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation
- Reinigingsborstel
- Vlakfilter: 1 Stuk(s)
- Sponsfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Dubbel filtersysteem
- Zelfreinigende modus
- Standaardmodus
- Energiestand
- Droge modus
- Niveau-indicator voor vuilwatertank
- Transportwielen
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt
- Hardnekkig vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Fijn vuil
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
- Effectief natzuigen
- Dierlijk haar
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FCV 3 Natural N
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.