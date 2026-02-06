Vloerreiniger FCV 4 Natural N
3-in-1 Xtra!Clean – stofzuigen, dweilen, drogen: de slimme FCV 4 vloerreiniger met een accuduur van 45 minuten, Dynamic!Control vuilsensor en natuurlijk reinigingsmiddel – zelfs op tapijten.
Ontdek de FCV 4 Natural N – de alleskunner die de manier waarop je jouw vloeren reinigt revolutioneert en die dankzij het natuurlijke vloerreinigingsmiddel RM 538N bijzonder milieuvriendelijk is! De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie stofzuigt, dweilt en droogt, waardoor het reinigen van harde vloeren, tapijten en zelfs het opruimen van gemorste vloeistoffen licht werk wordt, waardoor je tot 50 procent tijd bespaart*. Kies uit vier reinigingsmodi – automatische modus met Dynamic!Control-vuilsensor, de slimme Stair!Assist-modus, droge modus en de krachtige Advanced!Power-modus*** – en pak elk vuil aan, of het nu stof, dierenhaar of hardnekkige vlekken zijn. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar verwijdert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor hygiënische resultaten. De krachtige BLDC-motor en sterke accu met tot 45 minuten looptijd reinigen non-stop tot 200 vierkante meter. Het apparaat beschikt bovendien over een 3,2 inch Vision!Clean-display, een automatische start/stop-functie en een zelfreinigende functie, en een afwasbare Pure!Roll-roller voor maximaal gemak –zonder ooit in contact te komen met vuil.
Kenmerken en voordelen
3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogenBespaart tot 50% van de reinigingstijd* en garandeert een perfecte reinheid! Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie zonder voorzuigen. 4 reinigingsstanden voor elk type vuil - zelfs het meest hardnekkige vuil en grote hoeveelheden vloeistof zijn geen probleem. Optimale aanpassing aan verschillende vloeren en naadloze reiniging tot aan de rand - zelfs op tapijten en vloerkleden in de droogstand.
Effectieve Hygienic!Spin-technologieVerwijdert aantoonbaar 99%** van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. Tot 500 rolomwentelingen per minuut voor vlekkeloze dweilresultaten. Slim 2-tanksysteem voor permanente toevoer van vers water en aparte opvang van vuil water.
Intelligent schoonmaken met Dynamic Control en Vision CleanDe intelligente automodus met Dynamic!Control-vuilsensor past de zuigkracht en het watervolume automatisch aan de vervuilingsgraad aan – voor een maximale gebruiksduur. Belangrijke informatie, zoals de resterende gebruiksduur of de reinigingsmodus, is altijd zichtbaar op het grote 3,2-inch Vision!Clean-display. Intelligente tankniveaubewaking met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als de vuilwatertank niet wordt geleegd.
Slimme trap-assist schoonmaakstand en Auto-Start-Stop
- Ongecompliceerde werkonderbrekingen dankzij de automatische start/stop-functie - altijd en overal.
- Maak trappen en krappe ruimtes eenvoudig schoon, vanuit elke positie, zelfs in een hoek van 90°, dankzij de Stair!Assist-modus met gedeactiveerde automatische start-/stopfunctie.
Ultra krachtige Advanced Power-modus
- Verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met 100 % hogere zuigkracht en 20 % hogere wateropbrengst dan in de automatische modus.
- Vloeren drogen in een mum van tijd en zijn snel weer beloopbaar.
Krachtige BLDC-motor en efficiënte Comfort Cell-accu
- Geavanceerde borstelloze motortechnologie voor een lange levensduur, hoge betrouwbaarheid en indrukwekkende zuig- en dweilprestaties bij hoge snelheden.
- Maximale bewegingsvrijheid met een accuduur tot 45 min - ideaal voor oppervlakken tot 200 m².
- Snelle en duurzame vervanging van de accu wanneer onderhoud nodig is - gemakkelijk voor de portemonnee en het milieu.
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
- Meertrapsfiltersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht.
- Uitstekende filtratie met zeer efficiënte vlakke vouwfilter - vangt effectief zelfs de kleinste deeltjes in de lucht op.
- Ideaal voor gebruik in droge modus op tapijten en vloerkleden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Oppervlakteprestatie per acculading (m²)
|200
|Tankinhoud schoonwater (ml)
|750
|Tankinhoud vuil water (ml)
|450
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|180
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkbreedte rol (mm)
|250
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|min. 2
|Accuspanning (V)
|18
|Looptijd accu (min)
|max. 45
|Oplaadtijd accu (min)
|240
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|278 x 232 x 1130
* De Kärcher stofwissers besparen tot 50 procent tijd, omdat vloeren in één stap gereinigd kunnen worden voor normale huishoudelijke vervuiling en er niet gestofzuigd hoeft te worden voor het dweilen. /
** Gebaseerd op tests door een onafhankelijk testlaboratorium. /
*** De Advanced!Power-modus verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met 100 procent meer zuigkracht en 20 procent meer water in vergelijking met de Auto-modus.
Verpakkingsinhoud
- Universele roller: 1 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: RM 538 natuurlijke vloerreiniger, 500 ml
- Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation
- Reinigingsborstel
- Vlakfilter: 1 Stuk(s)
- Sponsfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Dubbel filtersysteem
- Zelfreinigende modus
- automatische modus
- Trapmodus
- Energiestand
- Droge modus
- Niveau-indicator voor verswatertank
- Niveau-indicator voor vuilwatertank
- Transportwielen
- Handgreep
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt
- Hardnekkig vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Fijn vuil
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
- Effectief natzuigen
- Dierlijk haar
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FCV 4 Natural N
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.