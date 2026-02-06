Vloerreiniger FCV 4 Natural N

3-in-1 Xtra!Clean – stofzuigen, dweilen, drogen: de slimme FCV 4 vloerreiniger met een accuduur van 45 minuten, Dynamic!Control vuilsensor en natuurlijk reinigingsmiddel – zelfs op tapijten.

Ontdek de FCV 4 Natural N – de alleskunner die de manier waarop je jouw vloeren reinigt revolutioneert en die dankzij het natuurlijke vloerreinigingsmiddel RM 538N bijzonder milieuvriendelijk is! De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie stofzuigt, dweilt en droogt, waardoor het reinigen van harde vloeren, tapijten en zelfs het opruimen van gemorste vloeistoffen licht werk wordt, waardoor je tot 50 procent tijd bespaart*. Kies uit vier reinigingsmodi – automatische modus met Dynamic!Control-vuilsensor, de slimme Stair!Assist-modus, droge modus en de krachtige Advanced!Power-modus*** – en pak elk vuil aan, of het nu stof, dierenhaar of hardnekkige vlekken zijn. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar verwijdert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor hygiënische resultaten. De krachtige BLDC-motor en sterke accu met tot 45 minuten looptijd reinigen non-stop tot 200 vierkante meter. Het apparaat beschikt bovendien over een 3,2 inch Vision!Clean-display, een automatische start/stop-functie en een zelfreinigende functie, en een afwasbare Pure!Roll-roller voor maximaal gemak –zonder ooit in contact te komen met vuil.

Kenmerken en voordelen
Vloerreiniger FCV 4 Natural N: 3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogen
3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogen
Bespaart tot 50% van de reinigingstijd* en garandeert een perfecte reinheid! Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie zonder voorzuigen. 4 reinigingsstanden voor elk type vuil - zelfs het meest hardnekkige vuil en grote hoeveelheden vloeistof zijn geen probleem. Optimale aanpassing aan verschillende vloeren en naadloze reiniging tot aan de rand - zelfs op tapijten en vloerkleden in de droogstand.
Vloerreiniger FCV 4 Natural N: Effectieve Hygienic!Spin-technologie
Effectieve Hygienic!Spin-technologie
Verwijdert aantoonbaar 99%** van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. Tot 500 rolomwentelingen per minuut voor vlekkeloze dweilresultaten. Slim 2-tanksysteem voor permanente toevoer van vers water en aparte opvang van vuil water.
Vloerreiniger FCV 4 Natural N: Intelligent schoonmaken met Dynamic Control en Vision Clean
Intelligent schoonmaken met Dynamic Control en Vision Clean
De intelligente automodus met Dynamic!Control-vuilsensor past de zuigkracht en het watervolume automatisch aan de vervuilingsgraad aan – voor een maximale gebruiksduur. Belangrijke informatie, zoals de resterende gebruiksduur of de reinigingsmodus, is altijd zichtbaar op het grote 3,2-inch Vision!Clean-display. Intelligente tankniveaubewaking met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als de vuilwatertank niet wordt geleegd.
Slimme trap-assist schoonmaakstand en Auto-Start-Stop
  • Ongecompliceerde werkonderbrekingen dankzij de automatische start/stop-functie - altijd en overal.
  • Maak trappen en krappe ruimtes eenvoudig schoon, vanuit elke positie, zelfs in een hoek van 90°, dankzij de Stair!Assist-modus met gedeactiveerde automatische start-/stopfunctie.
Ultra krachtige Advanced Power-modus
  • Verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met 100 % hogere zuigkracht en 20 % hogere wateropbrengst dan in de automatische modus.
  • Vloeren drogen in een mum van tijd en zijn snel weer beloopbaar.
Krachtige BLDC-motor en efficiënte Comfort Cell-accu
  • Geavanceerde borstelloze motortechnologie voor een lange levensduur, hoge betrouwbaarheid en indrukwekkende zuig- en dweilprestaties bij hoge snelheden.
  • Maximale bewegingsvrijheid met een accuduur tot 45 min - ideaal voor oppervlakken tot 200 m².
  • Snelle en duurzame vervanging van de accu wanneer onderhoud nodig is - gemakkelijk voor de portemonnee en het milieu.
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
  • Meertrapsfiltersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht.
  • Uitstekende filtratie met zeer efficiënte vlakke vouwfilter - vangt effectief zelfs de kleinste deeltjes in de lucht op.
  • Ideaal voor gebruik in droge modus op tapijten en vloerkleden.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Oppervlakteprestatie per acculading (m²) 200
Tankinhoud schoonwater (ml) 750
Tankinhoud vuil water (ml) 450
Nominaal ingangsvermogen (W) 180
drijfveer Borstelloze motor
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50
Werkbreedte rol (mm) 250
Droogtijd van gereinigde vloer (min) min. 2
Accuspanning (V) 18
Looptijd accu (min) max. 45
Oplaadtijd accu (min) 240
Accu type Lithium-ion accu
Kleur Zwart
Gewicht zonder accessoires (kg) 4,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 8,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 278 x 232 x 1130

* De Kärcher stofwissers besparen tot 50 procent tijd, omdat vloeren in één stap gereinigd kunnen worden voor normale huishoudelijke vervuiling en er niet gestofzuigd hoeft te worden voor het dweilen. /
** Gebaseerd op tests door een onafhankelijk testlaboratorium. /
*** De Advanced!Power-modus verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met 100 procent meer zuigkracht en 20 procent meer water in vergelijking met de Auto-modus.

Verpakkingsinhoud

  • Universele roller: 1 Stuk(s)
  • Reinigingsmiddelen: RM 538 natuurlijke vloerreiniger, 500 ml
  • Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation
  • Reinigingsborstel
  • Vlakfilter: 1 Stuk(s)
  • Sponsfilter: 1 Stuk(s)

Uitvoering

  • Twee-tank-systeem
  • Dubbel filtersysteem
  • Zelfreinigende modus
  • automatische modus
  • Trapmodus
  • Energiestand
  • Droge modus
  • Niveau-indicator voor verswatertank
  • Niveau-indicator voor vuilwatertank
  • Transportwielen
  • Handgreep
Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Op laagpolig tapijt
  • Hardnekkig vuil
  • Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
  • Fijn vuil
  • Opzuigen van droog vuil.
  • Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
  • Effectief natzuigen
  • Dierlijk haar
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FCV 4 Natural N 

