Harde vloer reiniger FC 2-4 Battery Set
Eenvoudige, snelle en effectieve reiniging: de Floor Cleaner FC 2-4 reiniger voor harde vloeren verwijdert zowel droog als vochtig alledaags vuil in één stap. Inclusief verwisselbare accu en oplader.
De harde vloerreiniger FC 2-4 scoort door zijn vrijstaande ontwerp, een laag gewicht van slechts 2,2 kilogram en een automatische in- en uitschakeling. Trek hiervoor de handgreep van de reiniger naar achteren om te starten en verwijder droog en vochtig alledaags vuil heel gemakkelijk in slechts één handeling. De maximale accuduur per acculading bedraagt 20 minuten, wat overeenkomt met een schoonmaakoppervlak van 70 vierkante meter. Na het activeren van het apparaat wordt de roller automatisch bevochtigd met het water uit de verswatertank. Dit zorgt voor een gelijkmatige en effectieve reiniging van harde vloeren. Andere kenmerken zijn het reinigen tot aan de rand en het probleemloos verzamelen van haren dankzij het geïntegreerde haarfilter. Bovendien wordt contact met vuil vermeden door de geïntegreerde, hygiënische vuilwatertank. Deze kan direct na gebruik van het apparaat worden verwijderd en gereinigd. De meegeleverde 4 V Kärcher Battery Power verwisselbare accu is compatibel met alle 4 V Kärcher Battery Power-apparaten.
Kenmerken en voordelen
Alles-in-één: verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil in één stap.50 procent tijdsbesparing: technologie voor het opnemen van grof vuil maakt dweilen mogelijk zonder het gedoe van voorstofzuigen. Optimale haaropname door geïntegreerde haarfilters. Geoptimaliseerde randreiniging dankzij het unieke ontwerp van de vloerkop.
Dweilen is 20%* schoner dan met een mop en veel eenvoudiger2-tanksysteem: permanente bevochtiging van de roller vanuit de verswatertank terwijl het vuil wordt opgevangen in de vuilwatertank. Moeiteloos: niet sjouwen met een emmer, niet met de hand dweilen uitwringen, niet schrobben. De rol is machinewasbaar op 60°C.
Automatische aan-uitschakelaarEenvoudig aan en uit te schakelen. Snel en intuïtief. Bukken niet nodig.
4 V Kärcher Battery Power
- Duurzaam en krachtig dankzij Li-Ion cellen.
- De verwisselbare accu kan in andere 4 V Kärcher Battery Power-apparaten worden gebruikt.
Parkeerpositie
- Het toestel kan comfortabel worden weggezet voor een korte pauze.
Compact formaat en lichtgewicht
- Handig en gemakkelijk te vervoeren
Eenvoudige toestelreiniging
- Eenvoudige reiniging van haarfilters met meegeleverde schoonmaakborstel.
- Vaatwasserbestendige watertank kan worden geledigd zonder in contact te komen met het vuil
Flexibel dubbel gewricht
- De handgreep beweegt soepel in alle richtingen.
- Eenvoudig te manoeuvreren.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
Extreem stille machine
- Aangenaam volume van slechts 55 dB.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|4 V Battery platform
|Capaciteit van het schoonwaterreservoir (ml)
|200
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|100
|Werkbreedte rol (mm)
|180
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|circa 2
|geluidsniveau (dB(A))
|55
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 70 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|circa 20 (2,5 Ah)
|Oplaadtijd accu met oplader (min)
|130 / 150
|Laadstroom (A)
|1
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|220 x 240 x 1200
* De Kärcher reinigers voor harde vloeren bereiken een schoonmaakprestatie die tot 20 procent beter is dan een conventionele dweil met een stoffen doek in de testcategorie "dweilen". Verwijst naar gemiddelde reinigingsefficiëntie, vuilopname en randreinigingstestresultaten.
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 4 V acculader (1 stuk)
- Universele roller: 1 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 30 ml
- parkeerstation
- Reinigingsborstel
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Hardnekkig vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Fijn vuil
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FC 2-4 Battery Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.