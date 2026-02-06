Vloerreiniger FCV 3 Stone+
3-in-1 Xtra!Clean – stofzuigen, dweilen, drogen: de veelzijdige FCV 3 vloerreiniger met een accuduur van 30 minuten, Advanced!Power-modus en Stone+-set – ideaal voor harde vloeren en tapijten.
Ervaar vloeren die zo schoon zijn dat ze glanzen met de FCV 3 Stone+ en reinig allerlei robuuste stenen vloeren bijzonder effectief dankzij de speciale steenrol en steenvloerreiniger. De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie stofzuigt, dweilt en droogt in één stap, waardoor het reinigen van harde vloeren en tapijten en zelfs het opruimen van gemorste vloeistoffen kinderspel wordt. Dit bespaart tot 50 procent tijd*. Kies uit drie reinigingsmodi – de standaardmodus met waterverdeling, de droogmodus en de krachtige Power-modus*** – en pak elk vuil aan, of het nu gaat om stof, dierenhaar of hardnekkige vlekken. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar verwijdert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor hygiënische resultaten. Bovendien zorgen de duurzame accu met tot 30 minuten gebruiksduur voor het non-stop reinigen van tot wel 130 vierkante meter en de geïntegreerde zelfreinigende functie voor maximaal gemak – voor eenvoudig schoonmaken zonder je handen vuil te maken.
Kenmerken en voordelen
3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogenBespaart tot 50% van de reinigingstijd* en garandeert een perfecte reinheid! Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie zonder voorzuigen. 3 reinigingsstanden voor elk type vuil - zelfs het meest hardnekkige vuil en grote hoeveelheden vloeistof zijn geen probleem. Optimale aanpassing aan verschillende vloeren en naadloze reiniging tot aan de rand - zelfs op tapijten en vloerkleden in de droogstand.
Effectieve Hygienic!Spin-technologieVerwijdert aantoonbaar 99%** van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. Tot 500 rolomwentelingen per minuut voor vlekkeloze dweilresultaten. Slim 2-tanksysteem voor permanente toevoer van vers water en aparte opvang van vuil water.
Ultra krachtige Advanced Power-modusVerwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met 60 % hogere zuigkracht en 20 % hogere wateropbrengst in vergelijking met de standaardmodus. Vloeren drogen in een mum van tijd en zijn snel weer beloopbaar.
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
- Meertrapsfiltersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht.
- Uitstekende filtratie met zeer efficiënte vlakke vouwfilter - vangt effectief zelfs de kleinste deeltjes in de lucht op.
- Ideaal voor gebruik in droge modus op tapijten en vloerkleden.
Efficiënte Comfort Cell lithium-ion-accu
- Indrukwekkende schoonmaakprestaties dankzij hoge snelheden en geoptimaliseerde zuig- en dweilprestaties.
- Maximale bewegingsvrijheid met een acculooptijd tot 30 min - ideaal voor ruimtes tot 130 m².
- Snelle en duurzame vervanging van de accu wanneer onderhoud nodig is - gemakkelijk voor de portemonnee en het milieu.
Handig schoonmaken met LED-display
- Belangrijke informatie zoals resterende looptijd of reinigingsmodus altijd in beeld.
- Intelligente tankniveaubewaking met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als de vuilwatertank niet wordt geleegd.
- Eenvoudig legen en vullen van de tank - voor reiniging zonder contact met vuil.
Hygiënisch systeem!Clean zelfreinigende functie
- Effectieve zelfreinigende functie met tot 550 omwentelingen van de rol per minuut - voor een snelle en gemakkelijke reiniging zonder contact met vuil.
- Praktisch opbergen van het apparaat en de accessoires tijdens het opladen.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per acculading (m²)
|130
|Tankinhoud schoonwater (ml)
|800
|Tankinhoud vuil water (ml)
|425
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|160
|drijfveer
|Borstelmotor
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkbreedte rol (mm)
|240
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|2
|Accuspanning (V)
|21,6
|Looptijd accu (min)
|max. 30
|Oplaadtijd accu (min)
|180
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1138 x 268 x 280
* De Kärcher stofwissers besparen tot 50 procent tijd, omdat vloeren in één stap gereinigd kunnen worden voor normale huishoudelijke vervuiling en er niet gestofzuigd hoeft te worden voor het dweilen. /
** Gebaseerd op tests door een onafhankelijk testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-modus verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met 60 procent meer zuigkracht en 20 procent meer water in vergelijking met de standaardmodus.
Verpakkingsinhoud
- Universele roller: 1 Stuk(s)
- Roller voor stenen vloeren: 1 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreinigingsmiddel steen RM 537, 500 ml
- Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation
- Reinigingsborstel
- Vlakfilter: 1 Stuk(s)
- Sponsfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Dubbel filtersysteem
- Zelfreinigende modus
- Standaardmodus
- Energiestand
- Droge modus
- Niveau-indicator voor vuilwatertank
- Transportwielen
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt
- Hardnekkig vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Fijn vuil
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
- Effectief natzuigen
- Dierlijk haar
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FCV 3 Stone+
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.