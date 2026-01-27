Harde vloer reiniger FC 7 Signature Line
De FC 7 Signature Line Floor Cleaner incl. LED-verlichting zorgt voor fris gedweilde vloeren zonder vooraf te stofzuigen. Met 500 ml universele reiniger en 30 ml steenreiniger en extra steenrollerset.
Alleen onze meest innovatieve, hoogwaardige producten dragen de handtekening van technologiepionier en oprichter van het bedrijf, Alfred Kärcher. De nieuwe Floor Cleaner FC 7 Signature Line: in één oogopslag herkenbaar als het beste toestel in zijn categorie. De FC 7 Signature Line geeft je vloer een echte WOW-factor - en dat in de helft van de gebruikelijke tijd.** Dankzij de 4-rollertechnologie en 2 reinigingsniveaus plus Boost-functie verwijdert hij alle soorten droog en nat alledaags vuil zonder vooraf te stofzuigen . LED-verlichting in de reinigingskop laten geen stofje onopgemerkt en speciale filters zorgen voor een goede opname van haren. Ons topmodel is volledig uitgerust met extra steenrollers om vlekken en vuil op alle vloeren aan te pakken.
Kenmerken en voordelen
Signature Line-voordelenDe handtekening van oprichter Alfred Kärcher markeert het product als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen zijn app-ondersteuning en een verlengde garantie.
Borstelkop met geïntegreerde ledsVoor het verlichten van ruimtes onder meubels of in donkere nissen en hoeken.
Alles-in-één: verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil in één stap.50 procent * tijdsbesparing: de technologie met vier rolleraandrijving maakt dweilen mogelijk zonder het vervelende stofzuigen vooraf. Optimale haaropname door geïntegreerde haarfilters. Reinigt tot in de hoek
Dweilen is 20%* schoner dan met een mop en veel eenvoudiger
- 2-tank systeem: Permanente bevochtiging van de rollers met schoon water terwijl het vuil direct wordt opgevangen in de afvalwatertank
- Moeiteloos: niet sjouwen met een emmer, niet met de hand dweilen uitwringen, niet schrobben.
- Rollers kunnen in de wasmachine op 60°C.
Vrijstaand en gemakkelijk te manoeuvreren
- Praktisch voor werkonderbrekingen: apparaat blijft zelf staan
- Moeiteloos schoonmaken onder meubels en rondom objecten.
- Vier tegengesteld draaiende rollen zorgen voor zacht en moeiteloos glijden over de vloer.
Twee verschillende reinigingsmodi plus boost-functie
- De rotatie van de rollen en de hoeveelheid water kunnen worden aangepast afhankelijk van het soort vuil en de vloer, extra Boost-functie voor hardnekkig vuil.
- Geschikt voor alle harde vloeren - inclusief parket, laminaat, steen- en keramische tegels, PVC en vinyl.
- Dankzij het weinige restvocht zijn de vloeren na ong. 2 minuten weer begaanbaar.
Ca. 45 minuten looptijd dankzij de sterke lithium-ion accu
- Apparaat- en rolreinigingsfunctie.
- Maximale bewegingsvrijheid tijdens het reinigen omdat je niet afhankelijk bent van stopcontacten.
- Led-display met 3 lampjes voor intuïtieve indicatie van het laadniveau.
Intelligente tankniveau-indicatie
- Visueel en akoestisch signaal voor lege schoonwatertank en volle afvalwatertank.
- Overstroombeveiliging: Automatische uitschakeling als de vuilwatertank niet wordt geleegd.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per acculading (m²)
|circa 175
|Tankinhoud schoonwater (ml)
|400
|Tankinhoud vuil water (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkbreedte rol (mm)
|300
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|circa 2
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Accuspanning (V)
|25
|Accucapaciteit (Ah)
|2,85
|Looptijd accu (min)
|circa 45
|Oplaadtijd accu (u)
|4
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* De Kärcher reinigers voor harde vloeren bereiken een schoonmaakprestatie die tot 20 procent beter is dan een conventionele dweil met een stoffen doek in de testcategorie "dweilen". Verwijst naar gemiddelde reinigingsefficiëntie, vuilopname en randreinigingstestresultaten. /
** Met de Kärcher-reinigers voor harde vloeren kan tot 50 procent tijd worden bespaard, omdat harde vloeren met normaal huishoudelijk vuil in één stap kunnen worden gereinigd en stofzuigen voor het dweilen achterwege kan blijven.
Verpakkingsinhoud
- Universele roller: 4 Stuk(s)
- Roller voor stenen vloeren: 4 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 500 ml, Vloerreinigingsmiddel steen RM 537, 30 ml
- Reinigings- en parkeerstation
- Acculader
- Reinigingsborstel
Uitvoering
- De rotatie van de rollen en het watervolume kunnen worden aangepast
- Twee-tank-systeem
- Borstelkop met geïntegreerde leds
- Zelfreinigende modus
Toepassingen
- Harde vloeren
- Hardnekkig vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Fijn vuil
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FC 7 Signature Line
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.