Vloerreiniger FCV 2 Natural N
3-in-1 Xtra!Clean - stofzuigen, dweilen, drogen: de compacte FCV 2 vloerreiniger, accuduur tot 25 min, 2 schoonmaakstanden en natuurlijke reiniger - ideaal voor harde vloeren en tapijt.
3-in-1 Xtra!Clean - stofzuigen, dweilen, drogen: de compacte FCV 2 vloerreiniger met een accuduur tot 25 min, 2 schoonmaakstanden en natuurlijke reiniger - ideaal voor harde vloeren en tapijten.De FCV 2 Natural N: Zo eenvoudig kan schoonmaken zijn - en dankzij de RM 538N natuurlijke vloerreiniger bijzonder milieuvriendelijk! De 3-in-1-vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie zuigt, dweilt en droogt moeiteloos harde vloeren, tapijten en zelfs vloeistoffen en bespaart tot 50% tijd*. Kies uit 2 schoonmaakstanden - standaardstand met watertoevoer en droge stand - en overwin al het vuil, of het nu stof, haren van huisdieren of hardnekkige vlekken zijn. De ultieme hygiëne! De centrifugetechnologie met tot 500 omwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar verwijdert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor een hygiënische reiniging. Daarnaast bieden de duurzame accu met een werktijd tot 25 minuten voor het reinigen van maximaal 110 vierkante meter zonder het werk te onderbreken en de geïntegreerde zelfreinigende functie maximaal gemak - voor eenvoudig reinigen zonder enig contact met vuil.
Kenmerken en voordelen
3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogenBespaart tot 50% van de reinigingstijd* en garandeert een perfecte reinheid! Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie zonder voorzuigen. 2 reinigingsstanden voor elk type vuil - zelfs het meest hardnekkige vuil en grote hoeveelheden vloeistof zijn geen probleem. Optimale aanpassing aan verschillende vloeren en naadloze reiniging tot aan de rand - zelfs op tapijten en vloerkleden in de droogstand.
Effectieve Hygienic!Spin-technologieVerwijdert aantoonbaar 99%** van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. Tot 500 rolomwentelingen per minuut voor vlekkeloze dweilresultaten. Slim 2-tanksysteem voor permanente toevoer van vers water en aparte opvang van vuil water.
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteemMeertrapsfiltersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht. Uitstekende filtratie met zeer efficiënte vlakke vouwfilter - vangt effectief zelfs de kleinste deeltjes in de lucht op. Ideaal voor gebruik in droge modus op tapijten en vloerkleden.
Efficiënte Comfort Cell lithium-ion-accu
- Indrukwekkende schoonmaakprestaties dankzij hoge snelheden en geoptimaliseerde zuig- en dweilprestaties.
- Maximale bewegingsvrijheid met een acculooptijd tot 25 min - ideaal voor ruimtes tot 110 m².
- Snelle en duurzame vervanging van de accu wanneer onderhoud nodig is - gemakkelijk voor de portemonnee en het milieu.
Handig schoonmaken met LED-display
- Belangrijke informatie zoals resterende looptijd of reinigingsmodus altijd in beeld.
- Intelligente tankniveaubewaking met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als de vuilwatertank niet wordt geleegd.
- Eenvoudig legen en vullen van de tank - voor reiniging zonder contact met vuil.
Hygiënisch systeem!Clean zelfreinigende functie
- Effectieve zelfreinigende functie met tot 550 omwentelingen van de rol per minuut - voor een snelle en gemakkelijke reiniging zonder contact met vuil.
- Praktisch opbergen van het apparaat en de accessoires tijdens het opladen.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per acculading (m²)
|110
|Tankinhoud schoonwater (ml)
|800
|Tankinhoud vuil water (ml)
|425
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|160
|drijfveer
|Borstelmotor
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkbreedte rol (mm)
|240
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|2
|Accuspanning (V)
|21,6
|Looptijd accu (min)
|max. 25
|Oplaadtijd accu (min)
|160
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1138 x 268 x 280
* De Kärcher stofwissers besparen tot 50 procent tijd, omdat vloeren in één stap gereinigd kunnen worden voor normale huishoudelijke vervuiling en er niet gestofzuigd hoeft te worden voor het dweilen. /
** Gebaseerd op tests door een onafhankelijk testlaboratorium.
Verpakkingsinhoud
- Universele roller: 1 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: RM 538 natuurlijke vloerreiniger, 500 ml
- Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation
- Reinigingsborstel
- Vlakfilter: 1 Stuk(s)
- Sponsfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Dubbel filtersysteem
- Zelfreinigende modus
- Standaardmodus
- Droge modus
- Niveau-indicator voor vuilwatertank
- Transportwielen
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt
- Hardnekkig vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Fijn vuil
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
- Effectief natzuigen
- Dierlijk haar
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FCV 2 Natural N
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.