Elektrische dweil EWM 2
De accu-aangedreven dweil EWM 2 verwijdert gemakkelijk vlekken en spatten – zonder dat je met een emmer hoeft te slepen of hoeft te schrobben. Het laat oppervlakken 20% schoner achter dan een reguliere dweil.* Gebruiksduur accu: Ca. 20 minuten.
Verwijder spatten en vlekken tot aan de rand – zonder emmer en zonder moeizaam schrobben. Onmogelijk? Toch wel! De elektrische dweil EWM 2 met 2 tanks maakt het mogelijk – en maakt conventionele dweilen overbodig. De roterende rollen worden continu bevochtigd met vers water, terwijl het opgenomen vuil in de vuilwatertank terechtkomt. De Hygienic!Spin-technologie verwijdert zo tot 99 % van alle bacteriën** en de vloeren zijn daarna 20 procent schoner dan met conventionele dweilmoppen.* Door zijn slanke vorm en het wendbare draaigewricht past de EWM 2 ook perfect onder meubels en kan hij bovendien ruimtebesparend worden opgeborgen. De vloer is binnen ongeveer 2 minuten droog, waardoor hij zonder zorgen op alle harde vloeren (bijv. tegels, parket, laminaat, PVC en vinyl) kan worden gebruikt. De krachtige lithium-ion-accu heeft een gebruiksduur van ongeveer 20 minuten. Daarmee reinigt de dweil tot 60 m² vloeroppervlak.
Kenmerken en voordelen
Verwijdert gemorste en opgedroogde vloeistoffenVervangt de traditionele dweil en emmer Reinigt tot in de hoek
Dweilen is 20%* schoner dan met een mop en veel eenvoudiger2-tanksysteem met Hygienic!Spin: permanente bevochtiging van de rollen uit de verswatertank, terwijl het vuil in de vuilwatertank wordt opgevangen. Voor een bacteriële verwijdering tot 99 %**. Moeiteloos: niet sjouwen met een emmer, niet met de hand dweilen uitwringen, niet schrobben. Pure!Roll-rollen in de wasmachine wasbaar op 60 °C.
Slank ontwerp en vloerkop met scharnierMoeiteloos schoonmaken onder meubels en rondom objecten. Eenvoudig transport en comfortabel gebruik dankzij laag productgewicht. Compacte opberging.
Geschikt voor alle harde vloeren (zoals geseald/geolied/gewaxt parket, laminaat, tegels, PVC, vinyl)
- Dankzij het weinige restvocht zijn de vloeren na ong. 2 minuten weer begaanbaar.
- Breed scala aan reinigingsmiddelen en verzorgingsproducten voor alle soorten vloeren.
Ca. 20 minuten looptijd dankzij de krachtige lithium-ion accu
- Maximale bewegingsvrijheid tijdens het reinigen omdat je niet afhankelijk bent van stopcontacten.
- Led-display met 3 lampjes voor intuïtieve indicatie van het laadniveau.
Parkeerstation met opberging voor walsborstels
- Apparaten en rollen praktisch op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|120 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Oppervlakteprestatie per acculading (m²)
|circa 60
|Tankinhoud schoonwater (ml)
|360
|Tankinhoud vuil water (ml)
|140
|Werkbreedte rol (mm)
|300
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|circa 2
|Accuspanning (V)
|7,2 - 7,4
|Accucapaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd accu (min)
|circa 20
|Oplaadtijd accu (u)
|4
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|305 x 226 x 1220
* De EWM 2 behaalt tot 20% betere reinigingsprestaties dan een traditionele dweil in de testcategorie "Wiping". Verwijst naar gemiddelde testresultaten voor reinigingsefficiëntie en randreiniging.
Verpakkingsinhoud
- Universele roller: 2 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 30 ml
- Parkeerstation met opberging voor walsborstels
- Acculader
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
Toepassingen
- Harde vloeren
- Hardnekkig vuil
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.