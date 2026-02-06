Elektrische dweil EWM 2

De accu-aangedreven dweil EWM 2 verwijdert gemakkelijk vlekken en spatten – zonder dat je met een emmer hoeft te slepen of hoeft te schrobben. Het laat oppervlakken 20% schoner achter dan een reguliere dweil.* Gebruiksduur accu: Ca. 20 minuten.

Verwijder spatten en vlekken tot aan de rand – zonder emmer en zonder moeizaam schrobben. Onmogelijk? Toch wel! De elektrische dweil EWM 2 met 2 tanks maakt het mogelijk – en maakt conventionele dweilen overbodig. De roterende rollen worden continu bevochtigd met vers water, terwijl het opgenomen vuil in de vuilwatertank terechtkomt. De Hygienic!Spin-technologie verwijdert zo tot 99 % van alle bacteriën** en de vloeren zijn daarna 20 procent schoner dan met conventionele dweilmoppen.* Door zijn slanke vorm en het wendbare draaigewricht past de EWM 2 ook perfect onder meubels en kan hij bovendien ruimtebesparend worden opgeborgen. De vloer is binnen ongeveer 2 minuten droog, waardoor hij zonder zorgen op alle harde vloeren (bijv. tegels, parket, laminaat, PVC en vinyl) kan worden gebruikt. De krachtige lithium-ion-accu heeft een gebruiksduur van ongeveer 20 minuten. Daarmee reinigt de dweil tot 60 m² vloeroppervlak.

Kenmerken en voordelen
Elektrische dweil EWM 2: Verwijdert gemorste en opgedroogde vloeistoffen
Verwijdert gemorste en opgedroogde vloeistoffen
Vervangt de traditionele dweil en emmer Reinigt tot in de hoek
Elektrische dweil EWM 2: Dweilen is 20%* schoner dan met een mop en veel eenvoudiger
Dweilen is 20%* schoner dan met een mop en veel eenvoudiger
2-tanksysteem met Hygienic!Spin: permanente bevochtiging van de rollen uit de verswatertank, terwijl het vuil in de vuilwatertank wordt opgevangen. Voor een bacteriële verwijdering tot 99 %**. Moeiteloos: niet sjouwen met een emmer, niet met de hand dweilen uitwringen, niet schrobben. Pure!Roll-rollen in de wasmachine wasbaar op 60 °C.
Elektrische dweil EWM 2: Slank ontwerp en vloerkop met scharnier
Slank ontwerp en vloerkop met scharnier
Moeiteloos schoonmaken onder meubels en rondom objecten. Eenvoudig transport en comfortabel gebruik dankzij laag productgewicht. Compacte opberging.
Geschikt voor alle harde vloeren (zoals geseald/geolied/gewaxt parket, laminaat, tegels, PVC, vinyl)
  • Dankzij het weinige restvocht zijn de vloeren na ong. 2 minuten weer begaanbaar.
  • Breed scala aan reinigingsmiddelen en verzorgingsproducten voor alle soorten vloeren.
Ca. 20 minuten looptijd dankzij de krachtige lithium-ion accu
  • Maximale bewegingsvrijheid tijdens het reinigen omdat je niet afhankelijk bent van stopcontacten.
  • Led-display met 3 lampjes voor intuïtieve indicatie van het laadniveau.
Parkeerstation met opberging voor walsborstels
  • Apparaten en rollen praktisch op te bergen.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 120 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Oppervlakteprestatie per acculading (m²) circa 60
Tankinhoud schoonwater (ml) 360
Tankinhoud vuil water (ml) 140
Werkbreedte rol (mm) 300
Droogtijd van gereinigde vloer (min) circa 2
Accuspanning (V) 7,2 - 7,4
Accucapaciteit (Ah) 2,5
Looptijd accu (min) circa 20
Oplaadtijd accu (u) 4
Accu type Lithium-ion accu
Kleur Wit
Gewicht zonder accessoires (kg) 2,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 4,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 305 x 226 x 1220

* De EWM 2 behaalt tot 20% betere reinigingsprestaties dan een traditionele dweil in de testcategorie "Wiping". Verwijst naar gemiddelde testresultaten voor reinigingsefficiëntie en randreiniging.

Verpakkingsinhoud

  • Universele roller: 2 Stuk(s)
  • Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 30 ml
  • Parkeerstation met opberging voor walsborstels
  • Acculader

Uitvoering

  • Twee-tank-systeem
