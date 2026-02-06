Harde vloer reiniger BR 4.300
De zeer compacte en met slechts 11,5 kg zeer lichte hardevloerreiniger BR 4.300 is het innovatieve en krachtige alternatief voor de handmatige reiniging van harde oppervlakken van 20 tot 200 m². De vloer is na reiniging direct droog en daardoor antislip en weer beloopbaar na gebruik met deze schrob-/zuigmachine.
Dit apparaat is net zo eenvoudig te manoeuvreren als een borstelstofzuiger. Hij oefent tien keer meer druk uit dan manueel schrobben met veel betere reinigingsresultaten. En dit met een borstelsnelheid van ongeveer 1.500 toeren per minuut. Hij schrobt zowel voorwaarts als achterwaarts. Met de uiterst platte borstelkop kun je eenvoudig onder meubilair en radiatoren reinigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tankinhoud schoonwater (l)
|4
|Tankinhoud vuil water (l)
|4
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|820
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|300
|Borstelsnelheid (tpm)
|1450
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|100
|Kabellengte (m)
|10
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|390 x 335 x 1180
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Transportwielen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen BR 4.300
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.