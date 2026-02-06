Harde vloer reiniger FC 5 Cordless
Combineert alle voordelen van de Floor Cleaner FC 5 met de flexibiliteit van snoerloos reinigen dankzij de lithium-ion accu: de FC 5 Cordless. Reinigt stof en (opgedroogde) vloeistoffen 20% schoner dan een dweil*. De FC 5 Cordless verwijdert stof en gemorste vloeistoffen in één stap. Na circa twee minuten zijn de vloeren weer beloopbaar.
De Floor Cleaner FC 5 Cordless snoerloze vloerreiniger zorgt voor maximaal gebruiksgemak bij het reinigen van harde vloeren: hij verwijdert stof, kleine kruimels en haren van huisdieren en dweilt tegelijkertijd de vloer schoon. De roterende microvezelrollen worden automatisch bevochtigd door de verswatertank en nemen vuil moeiteloos op, terwijl tegelijkertijd het water-vuilmengsel continu van de rollen wordt verwijderd en naar de vuilwatertank wordt gevoerd. Je hoeft dus niet meer met een emmer rond te slepen of tijd te besteden aan schrobben – en de reinigingsresultaten zijn 20 procent beter in vergelijking met conventionele moppen en dweilen.* Alle harde vloeren zijn droog en na ongeveer twee minuten beloopbaar. De lithium-ion accu met accuniveau-indicator heeft een looptijd van ca. 20 minuten, wat genoeg is om een oppervlakte van ongeveer 60 m² schoon te maken. Het verwisselen van de rollen en het daarna schoonmaken van het apparaat gaat snel en eenvoudig, zonder contact met vuil.
Kenmerken en voordelen
Verwijdert stof en (opgedroogde) vloeistoffenNeem stof, kleine kruimels en haren van huisdieren in één stap op. Reinigt tot in de hoek
Dweilen is 20%* schoner dan met een mop en veel eenvoudiger2-tank systeem: Permanente bevochtiging van de rollers met schoon water terwijl het vuil direct wordt opgevangen in de afvalwatertank Moeiteloos: niet sjouwen met een emmer, niet met de hand dweilen uitwringen, niet schrobben. Rollers kunnen in de wasmachine op 60°C.
Ca. 20 minuten looptijd dankzij de krachtige lithium-ion accuMaximale bewegingsvrijheid tijdens het reinigen omdat je niet afhankelijk bent van stopcontacten. Led-display met 3 lampjes voor intuïtieve indicatie van het laadniveau.
Geschikt voor alle harde vloeren (zoals geseald/geolied/gewaxt parket, laminaat, tegels, PVC, vinyl)
- Dankzij het weinige restvocht zijn de vloeren na ong. 2 minuten weer begaanbaar.
- Breed scala aan reinigingsmiddelen en verzorgingsproducten voor alle soorten vloeren.
Eenvoudige toestelreiniging
- Reinigingsfunctie voor zowel het apparaat als de rollers in het reinigings- en parkeerstation.
- Vaatwasserbestendige watertank kan worden geledigd zonder in contact te komen met het vuil
- De borstelkap kan worden verwijderd en eenvoudig onder stromend water worden schoongespoeld.
Reinigings- en parkeerstation
- Machine eenvoudig opbergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|circa 60
|Tankinhoud schoonwater (ml)
|400
|Tankinhoud vuil water (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkbreedte rol (mm)
|300
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|circa 2
|geluidsniveau (dB(A))
|69
|Accuspanning (V)
|25,2
|Looptijd accu (min)
|circa 20
|Oplaadtijd accu (u)
|4
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Volume van reinigingsstation (ml)
|200
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|320 x 270 x 1220
* De Kärcher reinigers voor harde vloeren bereiken een schoonmaakprestatie die tot 20 procent beter is dan een conventionele dweil met een stoffen doek in de testcategorie "dweilen". Verwijst naar gemiddelde reinigingsefficiëntie, vuilopname en randreinigingstestresultaten.
Verpakkingsinhoud
- Universele roller: 2 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 30 ml
- Reinigings- en parkeerstation
- Acculader
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FC 5 Cordless
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.