Harde vloer reiniger FC 7 Cordless Plus Stone
Vers gedweilde vloeren zonder eerst te hoeven stofzuigen: de FC 7 Cordless Stone harde vloerenreiniger verwijdert alle soorten droog en vochtig dagelijks vuil in één enkele stap.
Nooit meer stofzuigen voor het dweilen! Dankzij twee tegengesteld draaiende Duo!Move-rolparen en de Hygienic! Spin+ functie verwijdert onze accu-hardvloerreinigingsmachine FC 7 Cordless Stone tot 99,9 % van alle bacteriën*** en verwijdert bovendien moeiteloos en snel droog en vochtig alledaags vuil van alle harde vloeren – dankzij de inschakelbare boostfunctie ook in zeer hardnekkige gevallen en altijd schoon tot aan de rand. Zelfs haren worden dankzij het haarfilter opgenomen. Dit levert een tijdwinst** tot 50 procent op in vergelijking met de conventionele methode en een 20 procent beter reinigingsresultaat ten opzichte van een normale dweil*. Dankzij het ontstane hover-effect zweeft het apparaat als het ware boven de vloer, zodat u minder kracht hoeft te gebruiken. De krachtige accu heeft een looptijd van 45 minuten en kan tot 175 m² ongevoelige harde vloeren en voegen reinigen. Het 180° Pass!Under-ontwerp zorgt ervoor dat het apparaat perfect onder meubels kan rijden. De hoeveelheid water en de rotatiesnelheid van de automatisch bevochtigde rollen kunnen worden aangepast aan de vloer in twee reinigingsniveaus.
Kenmerken en voordelen
2-in-1: verwijdert alledaags vuil in slechts één stap.
- 50 procent tijdwinst**: Duo!Move-technologie met 2 tegengesteld draaiende rolparen maakt grondig dweilen mogelijk zonder vervelend voorzuigen.
- Optimale haaropname door geïntegreerde haarfilters.
- Reinigt tot in de hoek
Dweilen is 20%* schoner dan met een mop en veel eenvoudiger
- 2-tanksysteem met Hygienic!Spin+: permanente bevochtiging van de rollen uit de verswatertank, terwijl vuil wordt opgevangen in de vuilwatertank. Voor een bacteriële verwijdering tot 99,9 %***.
- Moeiteloos: niet sjouwen met een emmer, niet met de hand dweilen uitwringen, niet schrobben.
180° neer te leggen, gemakkelijk te manoeuvreren en zelfstandig staand.
- Eenvoudig schoonmaken rond voorwerpen en onder meubels dankzij het flexibele draaigewricht en het 180° Pass!Under-ontwerp.
- 2 tegengesteld draaiende Duo!Move-rolparen zorgen voor een soepele en moeiteloze glijbeweging over de vloer.
- Praktisch voor werkonderbrekingen: apparaat blijft zelf staan
Extreem stille machine
- Aangenaam volume van slechts 59 dB.
Twee verschillende reinigingsmodi plus boost-functie
- De rotatie van de rollen en de hoeveelheid water kunnen worden aangepast afhankelijk van het soort vuil en de vloer, extra Boost-functie voor hardnekkig vuil.
- Geschikt voor alle harde vloeren - inclusief parket, laminaat, steen- en keramische tegels, PVC en vinyl.
- Dankzij het weinige restvocht zijn de vloeren na ong. 2 minuten weer begaanbaar.
Ca. 45 minuten looptijd dankzij de sterke lithium-ion accu
- Maximale bewegingsvrijheid tijdens het reinigen omdat je niet afhankelijk bent van stopcontacten.
- Led-display met 3 lampjes voor intuïtieve indicatie van het laadniveau.
Eenvoudige reiniging van het apparaat met de System!Clean-functie.
- System!Clean zelfreinigingsfunctie voor snelle reiniging van de slangen en rollen met 400 rolomwentelingen per minuut.
- Eenvoudige reiniging van haarfilters met meegeleverde schoonmaakborstel.
- Vaatwasserbestendige watertank kan worden geledigd zonder in contact te komen met het vuil
Intelligente tankniveau-indicatie
- Visueel en akoestisch signaal voor lege schoonwatertank en volle afvalwatertank.
- Overstroombeveiliging: Automatische uitschakeling als de vuilwatertank niet wordt geleegd.
Parkeer- en schoonmaakstation
- Verhoogde apparaatpositie in het parkeerstation voor het eenvoudig verwijderen en drogen van rollers.
- Praktische opslag van accessoires in het reinigingsstation.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per acculading (m²)
|circa 175
|Tankinhoud schoonwater (ml)
|400
|Tankinhoud vuil water (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkbreedte rol (mm)
|300
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|circa 2
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Accuspanning (V)
|25
|Accucapaciteit (Ah)
|2,85
|Looptijd accu (min)
|circa 45
|Oplaadtijd accu (u)
|4
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* De Kärcher reinigers voor harde vloeren bereiken een schoonmaakprestatie die tot 20 procent beter is dan een conventionele dweil met een stoffen doek in de testcategorie "dweilen". Verwijst naar gemiddelde reinigingsefficiëntie, vuilopname en randreinigingstestresultaten. /
** Met de Kärcher-reinigers voor harde vloeren kan tot 50 procent tijd worden bespaard, omdat harde vloeren met normaal huishoudelijk vuil in één stap kunnen worden gereinigd en stofzuigen voor het dweilen achterwege kan blijven. /
*** Bij reiniging met direct contact met het te reinigen oppervlak wordt tot 99,9 % van alle huishoudelijke bacteriën op gladde, harde oppervlakken in huis gedood (testkiem: Enterococcus hirae). Volgens 4-velden-test (gebaseerd op DIN EN 16615:2015-06).
Verpakkingsinhoud
- Universele roller: 4 Stuk(s)
- Roller voor stenen vloeren: 4 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 500 ml, Vloerreinigingsmiddel steen RM 537, 30 ml
- Reinigings- en parkeerstation
- Acculader
- Reinigingsborstel
Uitvoering
- De rotatie van de rollen en het watervolume kunnen worden aangepast
- Twee-tank-systeem
- Zelfreinigende modus
Toepassingen
- Harde vloeren
- Hardnekkig vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Fijn vuil
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FC 7 Cordless Plus Stone
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.