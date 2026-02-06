Harde vloer reiniger FC 8 Smart Signature Line
Vers gedweilde vloeren zonder eerst te hoeven stofzuigen: de FC 8 Smart Signature Line vloerreiniger incl. LED's maakt het mogelijk. Met aantrekkelijk LCD-scherm en app-verbinding.
Alleen onze meest innovatieve en krachtige producten dragen de originele handtekening van techniekpionier en oprichter Alfred Kärcher als bijzonder designelement, zoals de FC 8 Smart Signature Line: in één oogopslag herkenbaar als het beste apparaat in zijn categorie. Op de vloer zorgt de accu-aangedreven harde vloerreiniger voor een onberispelijk WOW-effect – en dat in de helft van de gebruikelijke tijd.* * Dankzij twee tegengesteld draaiende Duo!Move-rolparen en de Hygienic!Spin+-functie verwijdert hij tot 99,9% van alle bacteriën*** en verwijdert hij bovendien droog en nat alledaags vuil zonder vooraf te zuigen. Ons topmodel is uitgerust met een aantrekkelijk LCD-display en app-verbinding voor slimme ondersteuning bij uw schoonmaaktaken. Eenvoudige stapsgewijze instructies op het display geven u snel alle informatie die u over uw apparaat moet weten. Via de app kunnen verschillende reinigingsmodi, optimaal afgestemd op verschillende soorten vloeren, naar het apparaat worden verzonden en op het display worden geselecteerd. Bovendien kunnen via de app individuele aanpassingen worden gemaakt voor de hoeveelheid water en het toerental van de rollen.
Kenmerken en voordelen
Signature Line-voordelenDe handtekening van oprichter Alfred Kärcher markeert het product als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen zijn app-ondersteuning en een verlengde garantie.
Aantrekkelijk LCD-schermEenvoudige apparaattoepassing met stapsgewijze instructies. Voorkomen van toepassingsfouten door waarschuwingen en foutmeldingen op het display. Intuïtieve bediening.
Talloze opties voor reinigingsmodiVaak benodigde reinigingsmodi zijn vooraf ingesteld op het apparaat: twee reinigingsmodi met verschillende watervolumes en rolsnelheden, en een boostfunctie voor hardnekkig vuil. Met app-verbinding: overdracht van een groot aantal extra reinigingsmodi naar het apparaat, geoptimaliseerd voor verschillende vloertypen, evenals configuratie van je eigen individuele reinigingsmodi. Geschikt voor alle harde vloeren - inclusief parket, laminaat, steen- en keramische tegels, PVC en vinyl.
2-in-1: verwijdert alledaags vuil in slechts één stap.
- 50 procent tijdwinst**: Duo!Move-technologie met 2 tegengesteld draaiende rolparen maakt grondig dweilen mogelijk zonder vervelend voorzuigen.
- Optimale haaropname door geïntegreerde haarfilters.
- Reinigt tot in de hoek
Dweilen is 20%* schoner dan met een mop en veel eenvoudiger
- 2-tanksysteem met Hygienic!Spin+: permanente bevochtiging van de rollen uit de verswatertank, terwijl vuil wordt opgevangen in de vuilwatertank. Voor een bacteriële verwijdering tot 99,9 %***.
- Moeiteloos: niet sjouwen met een emmer, niet met de hand dweilen uitwringen, niet schrobben.
180° neer te leggen, gemakkelijk te manoeuvreren en zelfstandig staand.
- Eenvoudig schoonmaken rond voorwerpen en onder meubels dankzij het flexibele draaigewricht en het 180° Pass!Under-ontwerp.
- 2 tegengesteld draaiende Duo!Move-rolparen zorgen voor een soepele en moeiteloze glijbeweging over de vloer.
- Praktisch voor werkonderbrekingen: apparaat blijft zelf staan
Extreem stille machine
- Aangenaam volume van slechts 59 dB.
Ongeveer 60 minuten accuduur van de krachtige lithium-ion accu
- Het aantrekkelijke LCD-scherm geeft het accuniveau weer in procenten, minuten of als statusbalk.
Eenvoudige reiniging van het apparaat met de System!Clean-functie.
- System!Clean zelfreinigingsfunctie voor snelle reiniging van de slangen en rollen met 400 rolomwentelingen per minuut.
- Eenvoudige reiniging van haarfilters met meegeleverde schoonmaakborstel.
- Vaatwasserbestendige watertank kan worden geledigd zonder in contact te komen met het vuil
Borstelkop met geïntegreerde leds
- Voor het verlichten van ruimtes onder meubels of in donkere nissen en hoeken.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per acculading (m²)
|circa 230
|Tankinhoud schoonwater (ml)
|400
|Tankinhoud vuil water (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkbreedte rol (mm)
|300
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|circa 2
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Accuspanning (V)
|25
|Accucapaciteit (Ah)
|2,85
|Looptijd accu (min)
|circa 60
|Oplaadtijd accu (u)
|4
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* De Kärcher reinigers voor harde vloeren bereiken een schoonmaakprestatie die tot 20 procent beter is dan een conventionele dweil met een stoffen doek in de testcategorie "dweilen". Verwijst naar gemiddelde reinigingsefficiëntie, vuilopname en randreinigingstestresultaten. /
** Met de Kärcher-reinigers voor harde vloeren kan tot 50 procent tijd worden bespaard, omdat harde vloeren met normaal huishoudelijk vuil in één stap kunnen worden gereinigd en stofzuigen voor het dweilen achterwege kan blijven. /
*** Bij reiniging met direct contact met het te reinigen oppervlak wordt tot 99,9 % van alle huishoudelijke bacteriën op gladde, harde oppervlakken in huis gedood (testkiem: Enterococcus hirae). Volgens 4-velden-test (gebaseerd op DIN EN 16615:2015-06).
Verpakkingsinhoud
- Universele roller: 4 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 30 ml
- Reinigings- en parkeerstation
- Acculader
- Reinigingsborstel
Uitvoering
- De rotatie van de rollen en het watervolume kunnen worden aangepast
- Twee-tank-systeem
- Borstelkop met geïntegreerde leds
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme diensten / functies in de app
- LCD scherm
- Zelfreinigende modus
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Hardnekkig vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Fijn vuil
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FC 8 Smart Signature Line
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.