Harde vloer reiniger FC 4-4 Battery Set
Nauwkeurige reiniging: met zijn 2 reinigingsstanden verwijdert de FC 4-4 droog en vochtig alledaags vuil nauwkeurig en snel. Inclusief verwisselbare accu's en snellader duo.
Met de FC 4-4 harde vloerenreiniger hoef je niet eerst te stofzuigen voordat je kunt dweilen en verwijder je droog en vochtig dagelijks vuil in één stap. Met de lange batterijlevensduur van maximaal 30 minuten per oplaadbeurt kun je moeiteloos oppervlakken tot 90 vierkante meter schoonmaken. Met de meegeleverde Duo snellader is opladen in slechts 70 minuten mogelijk. Een visueel signaal geeft aan wanneer de schoonwatertank moet worden bijgevuld en de vuilwatertank moet worden geleegd. Zodra het apparaat is geactiveerd, worden de twee rollen automatisch bevochtigd met water uit de schoonwatertank. De hoeveelheid water kan worden aangepast aan de vloerbedekking met behulp van de 2 reinigingsstanden. De FC 4-4 reinigt ook moeilijk bereikbare plaatsen en neemt haren met gemak op. Direct contact met vuil wordt vermeden dankzij de geïntegreerde en hygiënische vuilwatertank, die na gebruik kan worden verwijderd en gereinigd. De FC 4-4 staat op zichzelf en kan ruimtebesparend worden opgeborgen dankzij de afneembare handgreep. Het apparaat is geschikt voor alle harde vloeren. De 4 V Kärcher Battery Power oplaadbare batterijen zijn compatibel met alle 4 V Kärcher Battery Power apparaten.Power-apparaten.
Kenmerken en voordelen
Alles-in-één: verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil in één stap.50 procent tijdsbesparing: technologie voor het opnemen van grof vuil maakt dweilen mogelijk zonder het gedoe van voorstofzuigen. Optimale haaropname door geïntegreerde haarfilters. Reinigt tot in de hoek
Dweilen is 20%* schoner dan met een mop en veel eenvoudiger2-tank systeem: Permanente bevochtiging van de rollers met schoon water terwijl het vuil direct wordt opgevangen in de afvalwatertank Moeiteloos: niet sjouwen met een emmer, niet met de hand dweilen uitwringen, niet schrobben. Rollers kunnen in de wasmachine op 60°C.
Twee verschillende reinigingsstandenRolrotatie en watervolume instelbaar afhankelijk van vuil en grondsoort. Geschikt voor alle harde vloeren - inclusief parket, laminaat, steen en keramische tegels evenals PVC, vinyl. Dankzij het lage restvocht is de vloer na ca. 2 minuten weer beloopbaar.
4 V Kärcher Battery Power
- Duurzaam en krachtig dankzij Li-Ion cellen.
- De verwisselbare accu kan in andere 4 V Kärcher Battery Power-apparaten worden gebruikt.
Vrijstaand en gemakkelijk te manoeuvreren
- Praktisch voor werkonderbrekingen: apparaat blijft zelf staan
- Moeiteloos schoonmaken onder meubels en rondom objecten.
Intelligente tankniveau-indicatie
- Optisch signaal wanneer de verswatertank leeg is en wanneer de vuilwatertank vol is.
- Afgestemde verhoudingen: de vuilwatertank is vol als de schoonwatertank leeg is.
Eenvoudige toestelreiniging
- Apparaat- en rolreinigingsfunctie.
- Eenvoudige reiniging van haarfilters met meegeleverde schoonmaakborstel.
- Vaatwasserbestendige watertank kan worden geledigd zonder in contact te komen met het vuil
Afneembare handgreep en parkeerstation met opbergruimte voor rollen
- Ruimtebesparende opberging dankzij een opberghoogte die ca. 30 cm kan worden verminderd.
- Nette opslag van de rollen direct op het parkeerstation.
Extreem stille machine
- Aangenaam volume van slechts 57 dB.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|4 V Battery platform
|Capaciteit van het schoonwaterreservoir (ml)
|400
|Capaciteit van het vuilreservoir (ml)
|200
|Werkbreedte rol (mm)
|300
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|circa 2
|geluidsniveau (dB(A))
|57
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|nominaal 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|2
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 90 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|circa 30 (2,5 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|50 / 70
|Laadstroom (A)
|2 x 2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|225 x 310 x 1200
* De Kärcher reinigers voor harde vloeren bereiken een schoonmaakprestatie die tot 20 procent beter is dan een conventionele dweil met een stoffen doek in de testcategorie "dweilen". Verwijst naar gemiddelde reinigingsefficiëntie, vuilopname en randreinigingstestresultaten.
Verpakkingsinhoud
- Variant: Inclusief accu's en oplader
- Oplaadbare accu: 2,5 Ah Battery Power oplaadbare accu (2 stuks)
- Oplader: 4 V accu snellader (1 stuk)
- Universele roller: 2 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 30 ml
- Reinigingsborstel
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- De rotatie van de rollen en het watervolume kunnen worden aangepast
- Reinigings- en parkeerstation met opberging voor rollen
- Zelfreinigende modus
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Hardnekkig vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Fijn vuil
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FC 4-4 Battery Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.