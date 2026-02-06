VLOERREINIGER FCV 4
3-in-1 Xtra!Clean - stofzuigen, dweilen, drogen: de FCV 4 slimme vloerreiniger met een accuduur van 45 min en Dynamic!Control-vuilopnemer - zelfs op tapijt.
Ontdek de FCV 4 - de alleskunner die een revolutie teweegbrengt in het reinigen van vloeren! De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie zuigt, dweilt en droogt moeiteloos harde vloeren, tapijten en vloeistoffen en bespaart zo tot 50 procent tijd*. Kies uit 4 schoonmaakstanden - van de Auto-modus met Dynamic Control-vuilopvoersensor tot de slimme Trap-assistent-trapmodus en de droge modus tot de krachtige Advanced Power-modus*** - en overwin elk vuil, of het nu stof, haren van huisdieren of hardnekkige vlekken zijn. De ultieme Hygienic Spin-technologie met tot 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar verwijdert ook tot 99 procent van de bacteriën** en garandeert zo hygiënische reinheid. De krachtige BLDC-motor en duurzame accu met een werktijd tot 45 minuten maken tot 200 vierkante meter schoon zonder het werk te onderbreken. Daarnaast bieden een 3,2 inch Vision!Clean display, een auto-start/stop-functie en zelfreinigende functie en een wasbare Pure!Roll-rol maximaal gebruiksgemak - zonder enig contact met vuil.
Kenmerken en voordelen
3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogenBespaart tot 50% van de reinigingstijd* en garandeert een perfecte reinheid! Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie zonder voorzuigen. 4 reinigingsstanden voor elk type vuil - zelfs het meest hardnekkige vuil en grote hoeveelheden vloeistof zijn geen probleem. Optimale aanpassing aan verschillende vloeren en naadloze reiniging tot aan de rand - zelfs op tapijten en vloerkleden in de droogstand.
Effectieve Hygienic!Spin-technologieVerwijdert aantoonbaar 99%** van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. Tot 500 rolomwentelingen per minuut voor vlekkeloze dweilresultaten. Slim 2-tanksysteem voor permanente toevoer van vers water en aparte opvang van vuil water.
Intelligent schoonmaken met Dynamic Control en Vision CleanIntelligente Auto-modus met Dynamic Control vuil sensor past automatisch de zuigkracht en het watervolume aan de mate van vervuiling aan - voor maximale gebruikstijd. Belangrijke informatie zoals resterende looptijd of reinigingsmodus altijd in beeld op het grote 3,2 inch Vision!Clean display. Intelligente tankniveaubewaking met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als de vuilwatertank niet wordt geleegd.
Slimme trap-assist schoonmaakstand en Auto-Start-Stop
- Ongecompliceerde werkonderbrekingen dankzij de automatische start/stop-functie - altijd en overal.
- Moeiteloze reiniging van trappen en smalle oppervlakken in alle posities, zelfs in een hoek van 90°, dankzij de trapmodus Stair!Assist met uitgeschakelde automatische start/stop-functie.
Ultra krachtige Advanced Power-modus
- Verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met 100 % hogere zuigkracht en 20 % hogere wateropbrengst dan in de automatische modus.
- Vloeren drogen in een mum van tijd en zijn snel weer beloopbaar.
Krachtige BLDC-motor en efficiënte Comfort Cell-accu
- Geavanceerde borstelloze motortechnologie voor een lange levensduur, hoge betrouwbaarheid en indrukwekkende zuig- en dweilprestaties bij hoge snelheden.
- Maximale bewegingsvrijheid met een accuduur tot 45 min - ideaal voor oppervlakken tot 200 m².
- Snelle en duurzame vervanging van de accu wanneer onderhoud nodig is - gemakkelijk voor de portemonnee en het milieu.
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
- Meertrapsfiltersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht.
- Uitstekende filtratie met zeer efficiënte vlakke vouwfilter - vangt effectief zelfs de kleinste deeltjes in de lucht op.
- Ideaal voor gebruik in droge modus op tapijten en vloerkleden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Oppervlakteprestatie per acculading (m²)
|200
|Tankinhoud schoonwater (ml)
|750
|Tankinhoud vuil water (ml)
|450
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|180
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkbreedte rol (mm)
|250
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|min. 2
|Accuspanning (V)
|18
|Looptijd accu (min)
|max. 45
|Oplaadtijd accu (min)
|240
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|278 x 232 x 1130
* De Kärcher stofwissers besparen tot 50 procent tijd, omdat vloeren in één stap gereinigd kunnen worden voor normale huishoudelijke vervuiling en er niet gestofzuigd hoeft te worden voor het dweilen. /
** Gebaseerd op tests door een onafhankelijk testlaboratorium. /
*** De Advanced!Power-modus verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met 100 procent meer zuigkracht en 20 procent meer water in vergelijking met de Auto-modus.
Verpakkingsinhoud
- Universele roller: 1 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 30 ml
- Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation
- Reinigingsborstel
- Vlakfilter: 1 Stuk(s)
- Sponsfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Dubbel filtersysteem
- Zelfreinigende modus
- automatische modus
- Trapmodus
- Energiestand
- Droge modus
- Niveau-indicator voor verswatertank
- Niveau-indicator voor vuilwatertank
- Transportwielen
- Handgreep
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt
- Hardnekkig vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Fijn vuil
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil
- Effectief natzuigen
- Dierlijk haar
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen FCV 4
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.