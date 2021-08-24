Voegen schoonmaken
Tegels zijn meestal relatief gemakkelijk te onderhouden, maar de voegen worden in het dagelijks leven vaak verwaarloosd. Er kan lelijke vervuiling of zelfs schimmelvorming optreden. Tegelvoegen zijn eenvoudig schoon te maken met een paar simpele tips.
Voegen vragen speciale aandacht
Waar tegels zijn, zijn ook voegen. Voegen bestaan meestal uit mortel en zorgen voor een stevige verbinding tussen de afzonderlijke tegels. Ongeacht het soort tegels dat gelegd is, de voegen verschillen wezenlijk in samenstelling en oppervlaktestructuur. Door hun ruwe oppervlak hecht vuil makkelijker en hardnekkiger dan aan de gladde tegels. Omdat voegen ook vocht op kunnen nemen is het een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels. Daarom hebben ze speciale aandacht nodig tijdens het schoonmaken.
Welk reinigingsmiddel is geschikt voor het reinigen van voegen?
Reinigingsmiddelen worden voornamelijk ingedeeld op basis van hun pH-waarde. De meeste allesreinigers zijn licht alkalisch (pH-waarde > 7) zodat organisch vuil zoals vet of eiwitten makkelijker kan worden verwijderd. Dit ontneemt ook de voedingsbasis van micro-organismen. Als de voegen alleen licht vervuild zijn kunnen ze heel gemakkelijk worden gereinigd met alkalische huishoudmiddelen zoals bakpoeder, zuiveringszout of soda. Meng hiervoor een van de genoemde huismiddeltjes in een verhouding van 3:1 met water tot een dikke pasta. De pasta kan vervolgens op de voegen met een voegenborstel of tandenborstel worden verwerkt. Het mengsel moet ongeveer 30 minuten inwerken en daarna afnemen met warm water en een schone doek. Bij gebruik van een borstel kan het gaan spetteren, draag daarom altijd tijdens het schoonmaken een veiligheidsbril en handschoenen.
Pas op met zuurhoudende reinigingsmiddelen
Vooral in de badkamer is mineraal vuil zoals kalk- of urineaanslag een hele uitdaging. Deze kunnen verwijderd worden met zuurhoudende reinigingsmiddelen zoals sanitairreinigers (pH-waarde < 7) of met huismiddeltjes zoals azijn of citroenzuur. Hier is echter voorzichtigheid geboden omdat de tegels zich bij het reinigen anders gedragen dan de voegen. Omdat vloertegelvoegen van mortel ook mineraal zijn tasten zuurhoudende reinigingsmiddelen de voegen na verloop van tijd aan. Om dit te voorkomen, moeten tegelvoegen altijd nat gemaakt worden voor het schoonmaken. Als de voegen met water doordrenkt zijn kan het zuurhoudende reinigingsmiddel op het oppervlak inwerken zonder te diep in het materiaal door te dringen.
Prof-tip: vooral in de badkamer is het raadzaam om de schoonmaakbeurten af te wisselen met zuurhoudende en alkalische middelen om zo alle soorten vervuiling permanent het hoofd te bieden Deze methode voorkomt ook de vorming van schimmel.
Maak de voegen schoon met de stoomreiniger
Nog makkelijker is het om voegen te reinigen met een stoomreiniger. De waterdamp wordt op een druk gebracht van max. 4,2 bar en de minuscule dampdeeltjes worden met 170 km/u tegen het oppervlak geslingerd. Op deze manier komt de stoom ook in de fijne structuur van het oppervlak, wat met textieldoeken en borstels vaak niet lukt. De hete stoom lost zelfs hardnekkig vuil en afzettingen op en voorkomt ook effectief schimmelgroei door de hoge temperatuur. In de meeste gevallen kan het gebruik van reinigingsmiddelen volledig achterwege blijven, wat goed is voor het milieu en uw eigen luchtwegen. Bij sterke minerale vervuilingen kunnen de voegen worden voorbehandeld met een zuurhoudend reinigingsmiddel zoals hierboven beschreven. De stap naar doen. De beste manier om hem schoon te maken is met een puntstraalsproeier en een geschikte ronde borstel. Zo wordt elke voeg met vlotte schrobbewegingen afzonderlijk bewerkt. De combinatie van warmte en mechanica verwijdert ook diepgeworteld vuil. Ten slotte kan het losgemaakte vuil met een doek worden afgenomen.
Verwijderen van schimmel op voegen
In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid kan gemakkelijk schimmel ontstaan die zich bijzonder prettig thuis voelt op het ruwe, poreuze oppervlak van voegen. Dit ziet er niet alleen vies uit, het kan ook gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen met een allergie of een zwak immuunsysteem. Reinigingsmiddelen op alcoholbasis of ontsmettingsalcohol (isopropylalcohol IPA) kunnen worden gebruikt om de schimmel te verwijderen. De alcoholoplossing wordt met een borstel of doek in de voegen gewreven en verdampt. De vlekken kunnen met deze methode meestal voor het zicht niet worden verwijderd omdat de alcohol geen bleekmiddel bevat. Wil je de voegen weer mooi schoon krijgen, dan heeft waterstofperoxide zich als huismiddeltje bewezen. Een oplossing van 3 procent is voldoende om schimmel effectief te bestrijden. Om de inwerktijd te verlengen, kan een doordrenkt stuk keukenrol op de voeg worden gelegd. Na een half uur moet de oplossing met voldoende water worden afgenomen.
Als de schimmel al diep in de voeg is doorgedrongen dan helpt het alleen nog om het voegmateriaal te vervangen. Om dit te voorkomen moet schimmelgroei actief worden bestreden. Regelmatig ventileren helpt en als er geen ramen zijn kan een luchtafvoersysteem uitkomst bieden. Het is ook raadzaam om na het douchen alle natte oppervlakken af te nemen om zo het vocht snel te verdrijven.
Siliconenvoegen reinigen
Tussen de wastafel en de betegelde wanden zijn bijvoorbeeld siliconenvoegen te vinden. Ze zijn veel gevoeliger dan mortelvoegen en moeten daarom extra voorzichtig worden schoongemaakt. Bij gebruik van de stoomreiniger mogen ze alleen worden afgestoomd, omdat met de hand schrobben of het gebruik van de Powersproeier het oppervlak snel kan beschadigen. Schimmels kunnen ook in siliconenvoegen groeien. Als de schimmel al in het materiaal is doorgedrongen, is het vervangen van de voeg vaak voordeliger dan het schoonmaken.