Voegen schoonmaken

Pas op met zuurhoudende reinigingsmiddelen

Vooral in de badkamer is mineraal vuil zoals kalk- of urineaanslag een hele uitdaging. Deze kunnen verwijderd worden met zuurhoudende reinigingsmiddelen zoals sanitairreinigers (pH-waarde < 7) of met huismiddeltjes zoals azijn of citroenzuur. Hier is echter voorzichtigheid geboden omdat de tegels zich bij het reinigen anders gedragen dan de voegen. Omdat vloertegelvoegen van mortel ook mineraal zijn tasten zuurhoudende reinigingsmiddelen de voegen na verloop van tijd aan. Om dit te voorkomen, moeten tegelvoegen altijd nat gemaakt worden voor het schoonmaken. Als de voegen met water doordrenkt zijn kan het zuurhoudende reinigingsmiddel op het oppervlak inwerken zonder te diep in het materiaal door te dringen.

Prof-tip: vooral in de badkamer is het raadzaam om de schoonmaakbeurten af te wisselen met zuurhoudende en alkalische middelen om zo alle soorten vervuiling permanent het hoofd te bieden Deze methode voorkomt ook de vorming van schimmel.