Schoon parket en laminaat
In de woon- of slaapkamer, de eetkamer of in de gang: houten vloeren van parket of laminaat zorgen voor een huiselijke sfeer en zijn in vergelijking met tapijt bijzonder eenvoudig te onderhouden. Waarop gelet moet worden bij reiniging en onderhoud en hoe vieze vlekken kunnen worden verwijderd zonder de kostbare vloer te beschadigen: de beste tips voor een schone houten vloer.
Parket en laminaat: waar moet je op letten bij het reinigen?
Bij houten vloeren wordt onderscheid gemaakt tussen parket, vloerdelen en laminaat. Bij parket en vloerdelen gaat het om echt hout, terwijl laminaat daarentegen een materiaalmix is met houtvezels. Qua uiterlijk verschillen de vloeren niet veel van elkaar maar ze hebben wel specifieke eigenschappen:
Parket en vloerdelen
Parket is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, zoals stroken, mozaïek of visgraat. Een plankenvloer is eigenlijk niets anders dan een parketvloer, behalve dan dat de planken uit de lengte van de boomstam zijn gehaald en daardoor duidelijk langer zijn dan de stukken hout van een parketvloer. Bij beide vloeren is de oppervlaktebehandeling van belang: ze worden gewaxt, geolied of verzegeld. Gewaxt parket is met was bewerkt waardoor het hout er mat tot licht glanzend uitziet. Geolied parket is met olie behandeld waardoor brede voegen beter beschermd zijn tegen vocht. Bij verzegeld parket wordt het binnendringen van vocht en vuil verminderd, maar in de voegen en diepe krassen kan toch water binnendringen. Elk soort parket is dus gevoelig voor vocht. Bij het reinigen is het daarom belangrijk om zo min mogelijk nattigheid op de vloer achter te laten. Dit noemen we lichtvochtig reinigen. Bovendien kunnen houten vloeren, afhankelijk van de luchtvochtigheid, gaan uitzetten of krimpen.
Laminaat
Laminaat wordt meestal met een houtlook gelegd, maar is ook verkrijgbaar met een uitstraling van tegels of stenen. Het bestaat uit een dragende laag van houtvezelplaat, een decoratieve laag en daar bovenop een doorzichtige laag van melaminehars, de zogenaamde overlay. De bovenlaag is niet gevoelig voor krassen en heel eenvoudig te reinigen. Daarentegen zijn de randen wel heel gevoelig voor vocht, vooral als het laminaat niet op deskundige wijze is gelegd. Daarom moet ook deze vloer, net als parket, alleen lichtvochtig, dus niet te nat, worden schoongemaakt.
Droge reiniging met stofzuiger en plumeau
Stof en los vuil, zoals haren van huisdieren, moeten voor het dweilen met een stofzuiger, een veger of een plumeau van het parket en laminaat worden verwijderd. Anders mengt het vuil zich met het water waardoor bij het dweilen op de vloer vegen of zelfs kleine krasjes kunnen ontstaan.
Bij het zuigen van een houten vloer is het belangrijk om de juiste zuigmond te gebruiken. Veel stofzuigers hebben speciale zuigmonden voor harde vloeren of een speciaal parketmondstuk. Deze zijn meestal voorzien van een kleine borstelkrans van natuurlijk haar, waardoor de kwetsbare houten vloer tegen krassen beschermd wordt.
Daarna kan begonnen worden met de natte reiniging. Dat kan op de ouderwetse manier met een mop, een microvezeldoek of met een floor cleaner. Wanneer je met een mop of microvezeldoek werkt, is het belangrijk beide goed uit te wringen voordat je gaat dweilen, zodat er slechts een klein beetje vocht op de houten vloer komt en deze binnen een paar minuten droogt. Bij gebruik van dweilen moet de voorkeur uitgaan naar microvezeldoeken: deze vezels hebben een betere mechanische werking en binden het vuil ook zonder reinigingsmiddelen. Bij geolied of gewaxt parket kan voor extra verzorging van de oppervlakken een zeem of een doek van viscose of katoen worden gebruikt.
Lichtvochtig dweilen met floor cleaners
In verband met de vochtgevoeligheid van parket en laminaat is het belangrijk om met zo min mogelijk water schoon te maken. De vloer kan anders gaan uitzetten en voor altijd beschadigd raken. Voor zacht, lichtvochtig dweilen zijn floor cleaners bijzonder geschikt. Ze laten slechts weinig restvocht achter, dat binnen elke minuten ook volledig droogt. En het vervelende spoelen en uitwringen van de mop met de hand is niet meer nodig.
Voor het dweilen met een floor cleaner moet eerst het stof en groffer vuil van de houten vloer worden verwijderd. Bij modellen die ook een zuigfunctie hebben, hoeft niet eerst gereinigd te worden met een stofzuiger.
Daarna kan begonnen worden met de natte reiniging. Het reinigen gaat het beste als er bij het schone water wat reinigingsmiddel voor houten vloeren wordt gedaan. Tijdens het dweilen moet de floor cleaner langzaam en in overlappende banen heen en weer worden bewogen. Zo wordt de vloer gelijkmatig gereinigd en ontstaan er geen strepen. De houten vloeren drogen in het algemeen binnen 2 minuten op. Als er na deze tijd nog natte plekken te zien zijn, wordt aangeraden om deze handmatig met een zachte doek droog te vegen.
Tips voor het werken met floor cleaners
- Het beste is om achteruit naar de deur toe te werken. Zo voorkom je dat je over de reeds gedweilde vlakken loopt voordat ze droog zijn.
- Als er resten van oude reinigingsmiddelen aanwezig zijn, kunnen deze het resultaat beïnvloeden. Eventueel is bij het eerste gebruik van de floor cleaner een intensievere bewerking van de vloer nodig. Daarom moet de eerste keer zonder reinigingsmiddelen worden gedweild, zodat eventuele resten van reinigingsmiddelen volledig kunnen worden weggehaald.
- Als je verder gaat op een ander vloeroppervlak, bijvoorbeeld van laminaat naar parket of tegels, dan moeten de rollen eerst grondig afgespoeld worden of zelfs worden verwisseld met een andere set rollen.
- Blijf bij het reinigen niet te lang op dezelfde plek, de vloer kan anders te nat worden.
- Bij geoliede of gewaxte houten vloeren moet er ook op worden gelet niet te lang op dezelfde plek te blijven omdat er anders olie of was uit het hout kan worden verwijderd.
- Het is het beste om kwetsbare vloeren, zoals onbehandelde kurkvloeren, eerst op een onopvallende plek te testen op waterbestendigheid.
Parket en laminaat dweilen met de stoomreiniger
Parket- en laminaatvloeren kunnen ook met de stoomreiniger worden gedweild. Gebruik daarvoor het vloermondstuk met microvezelovertrek en beweeg vlot heen en weer met korte stoomstoten. Daarbij is het belangrijk om net genoeg stoom te geven om het vuil te verwijderen. Bovendien mag het mondstuk niet te lang op dezelfde plek worden gehouden om te voorkomen dat er plasjes water op de houten vloer ontstaan. Als de hoeveelheid stoom op het apparaat kan worden ingesteld, moet hij op de laagste stand worden gezet. In principe mogen houten vloeren alleen met stoom worden gereinigd als ze vakkundig zijn gelegd en er geen vocht in de voegen en bij de onbeschermde randen kan binnendringen. De vloer kan dan gaan bollen.
Het reinigingsmiddel speelt de hoofdrol
Om ervoor te zorgen dat de houten vloer niet alleen schoon maar ook onderhouden wordt, is het belangrijk om een reinigingsmiddel te gebruiken dat niet alleen reinigende maar ook onderhoudscomponenten bevat. De oppervlaktebehandeling bepaalt welk middel voor uw houten vloer het meest geschikt is:
Verzegelde houten vloeren: gebruik voor een grondige, materiaalvriendelijke reiniging, herstel en verzorging van verzegelde houten vloeren (parket, kurk en laminaat) bij voorkeur een reiniger met vochtbescherming. Deze heeft een impregnerende werking, waardoor de vloer minder vocht opneemt. Het hout is daardoor niet alleen beschermd tegen bolling maar ook tegen nieuwe vervuiling.
Geoliede en gewaxte houten vloeren: gebruik - om geoliede en gewaxte houten vloeren te reinigen en te verzorgen - bij voorkeur een reiniger met speciale onderhoudscomponenten, die een streeploze, matte zijdeglans achterlaat en de vloer tevens beschermt tegen vocht. Hierbij moet wel de doseringsinstructie worden opgevolgd, omdat bij gebruik van te veel onderhoudsmiddelen een kleverige laag op hout ontstaat, die stof vasthoudt. Er mogen op geoliede en gewaxte houten vloeren geen alkalische reinigingsmiddelen zoals allesreinigers worden gebruikt, omdat zij te veel beschermende middelen van het hout verwijderen.
Als er na het dweilen strepen op de vloer achterblijven, kan er te veel reinigingsmiddel zijn gebruikt. Delen van de vloer waar niet op wordt gelopen worden meestal eerder dof omdat hier een dikkere beschermlaag het stof vasthoudt. Deze plekken moeten als eerste en alleen met water worden gereinigd. Daarna de delen van de vloer waar wel veel op gelopen wordt reinigen met het onderhoudsmiddel.
Tip: als je niet zeker weet welk middel geschikt is voor je vloer, raden wij je aan om dit eerst op een onopvallende plek te testen. Meer informatie over het reinigen en onderhouden van vloeren is meestal te vinden in reinigings- en onderhoudshandleidingen van de vloerfabrikanten.
SOS: vlekken verwijderen van parket en laminaat
Vlekken op houten vloeren kunnen worden ingedeeld in 2 categorieën: vlekken aan de oppervlakte en vlekken die al in het hout getrokken zijn.
Als vloeistoffen zoals rode wijn of sap op de vloer worden gemorst moeten ze meteen worden afgenomen met een absorberende doek. Vlekken aan de oppervlakte, bijvoorbeeld van etensresten of van schoenzolen, kunnen in het algemeen eenvoudig worden verwijderd met een licht vochtige microvezeldoek.
Hardnekkige vlekken kunnen worden bewerkt met een universele reiniger. Naast een universele reiniger kunnen ook huismiddeltjes zoals water met afwasmiddel, neutrale zeep of wat wasverzachter, een wonderspons of wat spiritus worden gebruikt om de kleurstoffen te verwijderen. Om het vuil te verwijderen altijd in de richting van de houtnerf wrijven en daarna met water afnemen.
Vlekken die al in het hout getrokken zijn, zijn alleen met veel moeite te verwijderen want om bij te vlek te komen moet eerst de was, olie of verzegeling worden verwijderd. Vaak moet hier een vakman voor worden ingeschakeld.