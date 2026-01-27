Vloerreinigingsmiddel voor verzegeld parket, RM 534, 500ml
Voor een zachte maar toch grondige reiniging, een opfrissing en verzorging van geverniste houten vloeren. Met een efficiënte vochtbescherming tegen het opzwellen van de vloer. Met frisse citroengeur.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (ml)
|500
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|8
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Toepassingen
- Gelakt parket
- Laminaat vloeren
- Kurkvloeren