Vloerreinigingsmiddel voor parket geolied/gewaxt parket RM 535, 500ml
Vloerreinigingsmiddel RM 535 reinigt, verzorgt en beschermt geoliede en gewaxte houten vloeren en laat een streepvrij, zijdematte glans na waardoor het niet meer nodig is om nog na te spoelen. Met aangename geur van bijenwas.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (ml)
|500
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|8
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|65 x 655 x 210
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Gewaxte houten vloeren
- Houten vloeren met een afwerklaag van olie/was