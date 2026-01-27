Universeel vloerreinigingsmiddel RM 536, 500ml

Voor alle harde vloeren: universeel vloerreinigingsmiddel RM 536 voor een grondige reiniging. Verwijdert loopsporen en garandeert streepvrije resultaten. Met vochtbescherming tegen het opzwellen van de vloer en een frisse citroengeur.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (ml) 500
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 65 x 65 x 210
Toepassingen
  • Kurkvloeren
  • Stenen oppervlakken
  • Houten vloeren
  • Vinyl