Universeel vloerreinigingsmiddel RM 536, 500ml

Voor alle harde vloeren: universeel vloerreinigingsmiddel RM 536 voor een grondige reiniging. Verwijdert loopsporen en garandeert streepvrije resultaten. Met vochtbescherming tegen het opzwellen van de vloer en een frisse citroengeur.