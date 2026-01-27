Universeel vloerreinigingsmiddel RM 536, 500ml
Voor alle harde vloeren: universeel vloerreinigingsmiddel RM 536 voor een grondige reiniging. Verwijdert loopsporen en garandeert streepvrije resultaten. Met vochtbescherming tegen het opzwellen van de vloer en een frisse citroengeur.
Voor alle harde vloeren: universeel vloerreinigingsmiddel RM 536 voor een grondige reiniging. Verwijdert loopsporen en garandeert streepvrije resultaten. Met vochtbescherming tegen het opzwellen van de vloer en een frisse citroengeur.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (ml)
|500
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Kurkvloeren
- Stenen oppervlakken
- Houten vloeren
- Vinyl