Effectieve huismiddeltjes voor het reinigen van douche en badkuip

Een effectief mengsel tegen zeepresten wordt gevormd door azijn en afwasmiddel. Meng ze in een bakje of sproeifles met wat water. Breng het mengsel met een spons of sproeifles ruim op de oppervlakken aan en laat het azijn-afwasmiddelmengsel enkele minuten inwerken. Verwijder vervolgens de zeepresten door krachtig te boenen en spoel de oppervlakken af met schoon water. Bewerk glazen oppervlakken na met een glasreiniger of verwijder de aanslag met een stoomreiniger. De coatings van kranen zijn vaak gevoelig voor zuren, daarom mag het mengsel niet te lang inwerken en moet het aansluitend met veel schoon water worden afgespoeld. Een andere optie is het gebruik van citroenzuur. Doe 3 tot 5 eetlepels in 1 liter water en bewerk daar de oppervlakken mee. Het voordeel van citroenzuur: in tegenstelling tot azijn is het geurloos.

In plaats van afwasmiddel kan ook bakpoeder of soda worden gebruikt. Voeg zoveel azijn toe dat er een pasta ontstaat. Wrijf de verontreinigde oppervlakken daarmee in en laat het mengsel 10 tot 15 minuten inwerken. Boen daarna met een spons tot de kalkzeep verdwijnt en spoel af met schoon water.

Voorzichtig: vloertegels zijn gevoelig voor zuren. de huismiddeltjes azijn en citroenzuur mogen er daarom niet op worden gebruikt.