SurfacePro oppervlaktereiniger CA 30 R eco! Perform, 0.5l

Gebruiksklare oppervlaktereiniger voor handmatige onderhoudsreiniging. Droogt snel en streeploos op en heeft het EU Ecolabel.

Duurzaam, milieuvriendelijk en zeer krachtig: Onze SurfacePro CA 30 R eco!perform oppervlaktereiniger voor grondige onderhoudsreiniging van alle water- en alcoholbestendige oppervlakken. Het sneldrogende, streeploze reinigingsmiddel voor vochtig afnemen met de spraymethode verwijdert betrouwbaar etensresten, vetvlekken, koffievlekken, schoensmeer en zelfs aanslag van tabaksrook. Bovendien is het reinigingsmiddel met de aangename frisse geur uit de SurfacePro-serie voor schoonmaakprofessionals van Kärcher ook geschikt voor handmatige reiniging van roestvrij staal. De oppervlaktereiniger is etiketvrij en gebruiksklaar voor eenvoudig gebruik, is gecertificeerd volgens het EU Ecolabel en heeft ook het Ecolabel van de Republiek Oostenrijk gekregen. Het duurzame concept omvat ook de hervulbare retourfles van 0,5 liter, die ook geschikt is voor gebruik met de hoogwaardige 2-in-1 schuimsproeikop van Kärcher.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 0,5
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 12
pH 9
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 302 x 187 x 244
Eigenschappen
  • Gebruiksklare oppervlaktereiniger
  • Verwijdert effectief voedselresten, vetvlekken, nicotineaanslag, koffievlekken, schoensmeer, voetafdrukken, enz.
  • Zeer goede reinigende werking op alle water- en alcoholbestendige harde en flexibele oppervlakken
  • Ontworpen voor hoge reinigingsprestaties
  • Ook geschikt voor het reinigen van RVS
  • Lichtgewicht, ergonomische spuitfles van 500 ml met professionele sproeier met sproeikop
  • Minder afvalverwerking dankzij herbruikbare professionele sproeiers
  • Aangename, frisse citrusgeur
  • draagt het Europese eco-label (EU Ecolabel)
SurfacePro oppervlaktereiniger CA 30 R eco! Perform, 0.5l
SurfacePro oppervlaktereiniger CA 30 R eco! Perform, 0.5l
SurfacePro oppervlaktereiniger CA 30 R eco! Perform, 0.5l
SurfacePro oppervlaktereiniger CA 30 R eco! Perform, 0.5l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Videos
Toepassingen
  • Vloer- en oppervlaktereiniging
Accessoires