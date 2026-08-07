Duurzaam, milieuvriendelijk en zeer krachtig: Onze SurfacePro CA 30 R eco!perform oppervlaktereiniger voor grondige onderhoudsreiniging van alle water- en alcoholbestendige oppervlakken. Het sneldrogende, streeploze reinigingsmiddel voor vochtig afnemen met de spraymethode verwijdert betrouwbaar etensresten, vetvlekken, koffievlekken, schoensmeer en zelfs aanslag van tabaksrook. Bovendien is het reinigingsmiddel met de aangename frisse geur uit de SurfacePro-serie voor schoonmaakprofessionals van Kärcher ook geschikt voor handmatige reiniging van roestvrij staal. De oppervlaktereiniger is etiketvrij en gebruiksklaar voor eenvoudig gebruik, is gecertificeerd volgens het EU Ecolabel en heeft ook het Ecolabel van de Republiek Oostenrijk gekregen. Het duurzame concept omvat ook de hervulbare retourfles van 0,5 liter, die ook geschikt is voor gebruik met de hoogwaardige 2-in-1 schuimsproeikop van Kärcher.