Oppervlakken

Alle Kärcher-producten voor handmatige reiniging zijn speciaal ontworpen voor de wensen en behoeften van de schoonmaakbranche. Ze verwijderen alle soorten vuil grondig en snel zonder het oppervlak aan te tasten. De schoonmaakbranche en facility management hebben tegenwoordig meer wensen dan alleen goed schoonmaken. De gekozen middelen moeten veel meer bieden. Ze moeten aangenaam ruiken en milieuvriendelijk zijn. Concentraten moeten eenvoudig in de juiste dosering kunnen worden toegevoegd. Flessen moeten ergonomisch zijn.