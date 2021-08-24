Vaatwasser reinigen
Ooit was de vaatwasser een luxe, maar tegenwoordig behoort hij bij vele huishoudens tot de standaard uitrusting. Om te zorgen dat de vaatwasser ook lang mee gaat, moet hij regelmatig worden gereinigd. Kärcher geeft de juiste tips.
Daarom moet de vaatwasser regelmatig worden gereinigd
Een vaatwasser is een grote hulp in het dagelijks leven en doet meestal onopvallend zijn werk. In de loop der tijd laten etensresten en kalk echter hun sporen achter. Als gevolg daarvan kunnen er bacteriën en schimmels in de machine groeien, die in het ergste geval zelfs schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Als de vaat niet meer goed schoon wordt dan is dat een duidelijk teken dat het tijd is voor een reiniging. En het moet zeker gebeuren als er nare geurtjes ontstaan en er duidelijk aanslag te zien is.
De zeef van de vaatwasser reinigen
Eerst moet altijd de zeef op de bodem van de machine worden gecontroleerd. De zeef beschermt de afvoerpomp, hier verzamelen zich etensresten en andere dingen die de waterdoorstroming mettertijd bemoeilijken. Hiervoor wordt de zeef volgens de handleiding van de fabrikant gedemonteerd en wordt het grove vuil bij het afval afgevoerd. De zeef is in het algemeen eenvoudig met de hand of een afwasborstel en wat afwasmiddel of azijn te reinigen en kan vervolgens weer worden teruggeplaatst. Neem bij het uitnemen en plaatsen de aanwijzingen van de producent in acht, veel vaatwassers beschikken over meerdere zeven.
Sproeiarmen van de vaatwasser reinigen
De sproeiarmen verdelen het water bij het spoelproces in de machine en moeten een- tot tweemaal per jaar worden gecontroleerd. De sproeiarmen zijn meestal in een paar eenvoudige stappen te verwijderen, maar het is raadzaam om toch even de handleiding van de fabrikant erop na te slaan. Sproeiarmen hebben kleine sproeiergaatjes die verstopt kunnen raken door etensresten of kalk. De gaatjes kunnen met een tandenstoker en stromend water worden gereinigd, tot het water weer ongehinderd door de openingen kan stromen. Vervolgens worden de sproeiarmen weer teruggeplaatst.
Afdichtingen van de vaatwasser reinigen
De rubberen afdichtingen zorgen ervoor dat er geen water uit de machine loopt bij het spoelproces. Met hun uitsparingen zijn de afdichtingen een broeinest voor bacteriën en schimmels, daarom moeten ze regelmatig worden gereinigd. De afdichtingen kunnen met een azijnreiniger worden afgenomen. De reiniging gaat nog beter met een stoomreiniger. De hete stoom verwijdert doeltreffend bacteriën en vettige verontreinigingen. Om de afdichtingen niet te beschadigen mogen ze alleen op een paar centimeter afstand met stoom worden gereinigd. Zacht geworden etensresten kunnen met een schone, zachte doek worden weggeveegd.
Vaatwasser ontkalken met huismiddeltjes
Naast de mechanische reiniging van de relevante elementen moet de vaatwasser af en toe worden ontkalkt. In principe vindt de ontkalking van de vaatwasser plaats met een volledige cyclus zonder servies. Er bestaan speciale reinigingsmiddelen maar met de juiste huismiddeltjes gaat het ontkalken net zo makkelijk. Strooi daarvoor 1 tot 2 eetlepels soda of bakpoeder op de bodem van de lege machine. Vul het poedervakje met ca. 20 ml azijnessence en selecteer vervolgens een programma met de hoogst mogelijke temperatuur en zonder voorwas. Als het voorwassen niet kan worden uitgeschakeld, kan de azijnessence ook na de voorwas direct in de voorverwarmde machine worden gedaan. Het is belangrijk dat de soda en het azijn niet direct bij elkaar komen, want afzonderlijk kunnen ze hun eigenschappen beter ontwikkelen. Het mengsel ontkalkt de vaatwasser niet alleen, het werkt ook antibacterieel. In plaats van azijnessence kan ook een kopje azijn worden gebruikt, dat na het opwarmen in de machine wordt gedaan. Het beste resultaat ontstaat als de machine na het toevoeren van de azijn gedurende 1 uur wordt uitgeschakeld, om de inwerktijd te verlengen. Wacht aan het einde tot de machine afgekoeld is, zodat er geen scherpe azijndampen naar buiten komen.
Citroenzuur als alternatief
In principe is het mogelijk om een vaatwasser ook met citroenzuur te ontkalken, maar daarbij moet met een aantal dingen rekening worden gehouden. Citroenzuur vormt in combinatie met kalk bij hoge temperaturen calciumcitraat, dat moeilijk te verwijderen is. Meng om te ontkalken ca. 10 eetlepels citroenzuur met 2 liter koud water. Start de vaatwasser leeg met een zo laag mogelijke temperatuur. Zodra het water zich door de machine heeft verspreid, het programma stoppen en het water-citroenzuurmengsel erin gieten. Laat het bij een gesloten machine 1 uur inwerken en start daarna het programma weer. Het voordeel ten opzichte van azijn of azijnessence is de aangename citroengeur.
Verkalking voorkomen
Met wat dagelijkse handelingen kan al worden voorkomen dat kalk in de vaatwasser een probleem wordt. Bij elke wascyclus wat uitgeperste citroenen mee wassen in het bestekmandje vermindert het risico op verkalking en creëert een aangename geur als de schone vaat uit de vaatwasser komt.