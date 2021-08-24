Vaatwasser ontkalken met huismiddeltjes

Naast de mechanische reiniging van de relevante elementen moet de vaatwasser af en toe worden ontkalkt. In principe vindt de ontkalking van de vaatwasser plaats met een volledige cyclus zonder servies. Er bestaan speciale reinigingsmiddelen maar met de juiste huismiddeltjes gaat het ontkalken net zo makkelijk. Strooi daarvoor 1 tot 2 eetlepels soda of bakpoeder op de bodem van de lege machine. Vul het poedervakje met ca. 20 ml azijnessence en selecteer vervolgens een programma met de hoogst mogelijke temperatuur en zonder voorwas. Als het voorwassen niet kan worden uitgeschakeld, kan de azijnessence ook na de voorwas direct in de voorverwarmde machine worden gedaan. Het is belangrijk dat de soda en het azijn niet direct bij elkaar komen, want afzonderlijk kunnen ze hun eigenschappen beter ontwikkelen. Het mengsel ontkalkt de vaatwasser niet alleen, het werkt ook antibacterieel. In plaats van azijnessence kan ook een kopje azijn worden gebruikt, dat na het opwarmen in de machine wordt gedaan. Het beste resultaat ontstaat als de machine na het toevoeren van de azijn gedurende 1 uur wordt uitgeschakeld, om de inwerktijd te verlengen. Wacht aan het einde tot de machine afgekoeld is, zodat er geen scherpe azijndampen naar buiten komen.