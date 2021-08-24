Oven reinigen: de beste tips en huismiddeltjes
Vet en aangebakken etensresten in de oven, op het fornuis en op de afzuigkap bederven al snel het kook- en bakplezier. Vaak is het vuil hardnekkig en moeilijk te verwijderen. Met deze tips en apparaten lukt het schoonmaken gegarandeerd.
Oven reinigen met stoom
Het reinigen van de oven moet niet op de lange baan worden geschoven. Want hoe langer het ingebrande voedsel en vet in de oven blijft zitten, hoe moeilijker het wordt om het weg te krijgen.
In de eerste stap moeten losse en eenvoudig te verwijderen etensresten worden verwijderd met een vochtige doek. In de tweede stap kan al het in de oven achtergebleven hardnekkige vuil met behulp van een stoomreiniger worden verwijderd, zonder dat de oppervlakken beschadigd raken. Gebruik daarvoor de ronde borstel of de handsproeier en maak de hele oven en de ovendeur schoon. Door de warmte wordt het vuil op de aangekoekte vuilplekken vloeibaar en kan het vervolgens heel eenvoudig met een schone poetsdoek worden verwijderd. Sterk aangekoekte vuilplekken kunnen met behulp van een in de winkel verkrijgbare RVS staalwolspons worden verwijderd: plaats deze op de ronde borstel en wrijf onder voortdurende aanvoer van stoom over de aangekoekte plekken tot het vuil vloeibaar wordt. Bij de reiniging met de handsproeier of ronde borstel wordt aangeraden om er een microvezeldoek overheen te doen. Zo wordt het losgemaakte vuil direct door de doek opgenomen. Om ervoor te zorgen dat het vuil nog makkelijker loskomt, kan het voor gebruik van de stoomreiniger ook worden ingeweekt met wat afwasmiddel.
Wie een zelfreinigende oven met pyrolysefunctie heeft, hoeft zelf niet meer te boenen. Vet en etensresten worden bij temperaturen tot ca. 500 °C tot as verbrand, dat vervolgens eenvoudig weggeveegd kan worden.
De beste huismiddeltjes om de oven te reinigen
Wie de oven wil schoonmaken met reinigingsmiddelen kan daarvoor gebruik maken van in de winkel verkrijgbare chemische ovenreinigers, ook wel grillreinigers genoemd. Deze reinigers zijn verkrijgbaar als vloeistof, als gel of als reinigingsschuim. Ze zijn vaak sterk alkalisch en bevatten vetoplossende middelen. Een goed alternatief voor deze chemische reinigers zijn de beproefde huismiddeltjes:
Soda: dit veelzijdige huismiddeltje is ook geschikt om sterke vervuilingen op het fornuis of in de oven te verwijderen. Meng daarvoor soda met water in de verhouding 1 : 1 en breng de pasta aan op de aangekoekte plekken. Laat het ca. 30 minuten inwerken. Bij het losmaken van de aangekoekte resten begint het soda eerst te schuimen, daarna droogt het steeds verder op. De laatste stap is het verwijderen van het droge poeder van het fornuis of uit de oven. Wie geen soda bij de hand heeft, kan ook bakpoeder gebruiken. Dat heeft hetzelfde effect.
Een ander beproefd huishoudelijk middel is azijn: hiervoor kan huishoudazijn of azijnessence worden gebruikt. Meng bij lichte vervuiling huishoudazijn met wat afwasmiddel en wrijf het mengsel met een spons op de betreffende plekken. Laat het kort inwerken en veeg vervolgens de vuilresten weg met een vochtige doek. Vul bij hardnekkige vervuiling een hittebestendige schaal, bijv. een ovenschaal, met water en voeg hier 2 tot 3 eetlepels azijnessence aan toe. Zet de schaal dan ca. 45 minuten op 150 °C in de oven. De gevormde waterdamp maakt het vuil los. Laat de oven kort afkoelen en veeg daarna alles schoon met een vochtige doek. In plaats van azijnessence kan ook water met citroensap worden gebruikt.
Zout: ingebrande vuilplekken in de oven of op een bakplaat kunnen ook worden verwijderd met zout. Stap 1: maak de bodem van de oven of de bakplaat met een doek vochtig. Stap 2: bestrooi alle vuilplekken en aangekoekte resten rijkelijk met zout zodat ze bedekt zijn met een witte laag. Stap 3: verwarm de oven tot 50 °C. Schakel de oven uit zodra het zout bruin is geworden. Na het afkoelen hoeft het zout alleen nog maar voorzichtig uit de oven gehaald te worden.
Afzuigkap reinigen
Een afzuigkap bewijst goede diensten in de keuken: hij zuigt de bij het koken en braden ontstane geurtjes af en absorbeert de vetdeeltjes die zich in de lucht bevinden. Door het vele koken ontstaat er echter op de afzuigkap zelf in de loop der tijd ook een kleverig vetlaagje. Dat valt vooral op bij RVS afzuigkappen. Met een stoomreiniger worden ze snel en moeiteloos weer schoon: doe de bijbehorende microvezelovertrek over de handsproeier. Vervolgens net zolang met de microvezeldoek over de oppervlakken stomen en wrijven totdat de olie-en vetaanslag door de warmte is opgelost. Als het vetlaagje er wat langer opzit, kunt u er niet aan ontkomen dat u enige tijd stevig moet boenen. Als er sprake is van een RVS afzuigkap met groeven of structuur in het oppervlak, dan is het raadzaam om in de lengterichting van de structuur te werken. Er komt steeds meer vet op het doekje te zitten. Daarom moet het tussendoor verwisseld worden. Voor een streeploos resultaat het gereinigde oppervlak met een microvezeldoekje nawrijven.
Het is ook mogelijk om de afzuigkap te reinigen met een alkalische oppervlakkenreiniger of met water en afwasmiddel. Als er wat te lang gewacht is met reinigen en het vuil daardoor alleen met veel moeite te verwijderen is, is soda een beproefd huismiddeltje: meng water en soda tot een pasta en breng dit aan op de kap. Laat kort inwerken en maak het oppervlak daarna schoon met water en droog de afzuigkap goed af.
Tip: vetfilter reinigen
Als er veel gekookt wordt, is het ook raadzaam om regelmatig, elke 6 tot 8 weken, het vetfilter van de afzuigkap schoon te maken. Dit filter is vaak van metaal en kan gewoon in de vaatwasser of met zeepsop worden gereinigd.
Daarnaast zijn er modellen met actief-koolfilters. Een speciaal filter dat nodig is voor afzuigkappen met recirculatie en dat geurdeeltjes uit de keukenlucht filtert. Deze filters moeten regelmatig worden vervangen.
Fornuis reinigen: met stoom tegen ingebrand vuil
Wie kent het niet? Je let even niet op en het water van de pasta, de saus of de melk op het fornuis in de keuken kookt over. Het resultaat: ingebrande resten op het fornuis die met alleen een vochtige doek niet meer te verwijderen zijn. Met de stoomreiniger zijn ingebrande etensresten en vloeistoffen eenvoudig en moeiteloos te verwijderen: plaats op de ronde borstel van de stoomreiniger een in de winkel verkrijgbare RVS staalwolspons en reinig het hele kookgedeelte onder voortdurend toevoegen van stoom. Door de stoom wordt onder de spons een gladde laag gevormd, die krassen op het glasoppervlak voorkomt.
De voegen en randen kunt u reinigen met de puntstraalsproeier en een daarop geplaatste ronde borstel. Daarbij moet een borstel met kunststof haren worden gebruikt om krassen op het kookgedeelte te voorkomen. Bij siliconenvoegen mag er geen stoom worden gebruikt, zij moeten voorzichtig afgenomen worden. Droog het oppervlak daarna met een doek. Op deze wijze kunt u overigens ook bakplaten en roosters reinigen.
Resten van gesmolten plastic of grotere aangekoekte stukken kunnen met een speciale schraper voor keramische kookplaten voorzichtig onder een zo vlak mogelijke hoek van het oppervlak worden afgeschraapt.
Fornuis reinigen met huishoudelijke middelen
Voor het reinigen van de kookplaat zijn naast de in de winkel verkrijgbare ovenreinigers of speciale reinigingsmiddelen voor keramische kookplaten ook de beproefde huismiddeltjes te gebruiken: doe 2 theelepels bakpoeder in 100 ml lauw water. Doe de verkregen stroperige oplossing op de kookplaat, laat het enige tijd inwerken en wrijf het dan na met een microvezeldoek. Ook handig is een in azijnessence gedoopte doek die op de verontreiniging wordt gelegd of een mengsel van azijn en bakpoeder dat wordt aangebracht met een doekje.
Om te zorgen dat er geen harde aangekoekte resten ontstaan moet de kookplaat na elk gebruik kort worden gereinigd en moeten alle resten altijd worden verwijderd. In het algemeen is het voldoende om een vochtig doekje over de oppervlakken te halen en ze dan te drogen. Om vet te verwijderen kan ook wat afwasmiddel op het doekje worden gedaan om daarmee alles af te vegen. Daarbij is het van belang dat het fornuis voor het schoonmaken volledig is afgekoeld. Een andere mogelijkheid om het lastige boenen achterwege te laten, is een vibrerende accu-wisser: in één stap maakt hij de kookplaat nat en reinigt deze waarbij het vuil zonder krachtinspanning wordt verwijderd.
Zoals bij alle gladde oppervlakken is het ook bij het schoonmaken van de keuken mogelijk om nattigheid op de keramische kookplaat met de Window Vac zorgvuldig af te zuigen.