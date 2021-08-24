Soda: dit veelzijdige huismiddeltje is ook geschikt om sterke vervuilingen op het fornuis of in de oven te verwijderen. Meng daarvoor soda met water in de verhouding 1 : 1 en breng de pasta aan op de aangekoekte plekken. Laat het ca. 30 minuten inwerken. Bij het losmaken van de aangekoekte resten begint het soda eerst te schuimen, daarna droogt het steeds verder op. De laatste stap is het verwijderen van het droge poeder van het fornuis of uit de oven. Wie geen soda bij de hand heeft, kan ook bakpoeder gebruiken. Dat heeft hetzelfde effect.

Een ander beproefd huishoudelijk middel is azijn: hiervoor kan huishoudazijn of azijnessence worden gebruikt. Meng bij lichte vervuiling huishoudazijn met wat afwasmiddel en wrijf het mengsel met een spons op de betreffende plekken. Laat het kort inwerken en veeg vervolgens de vuilresten weg met een vochtige doek. Vul bij hardnekkige vervuiling een hittebestendige schaal, bijv. een ovenschaal, met water en voeg hier 2 tot 3 eetlepels azijnessence aan toe. Zet de schaal dan ca. 45 minuten op 150 °C in de oven. De gevormde waterdamp maakt het vuil los. Laat de oven kort afkoelen en veeg daarna alles schoon met een vochtige doek. In plaats van azijnessence kan ook water met citroensap worden gebruikt.

Zout: ingebrande vuilplekken in de oven of op een bakplaat kunnen ook worden verwijderd met zout. Stap 1: maak de bodem van de oven of de bakplaat met een doek vochtig. Stap 2: bestrooi alle vuilplekken en aangekoekte resten rijkelijk met zout zodat ze bedekt zijn met een witte laag. Stap 3: verwarm de oven tot 50 °C. Schakel de oven uit zodra het zout bruin is geworden. Na het afkoelen hoeft het zout alleen nog maar voorzichtig uit de oven gehaald te worden.