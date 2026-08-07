WV sproeiflesset Extra
De nieuwe set sproeiflessen Extra incl. microvezel overtrek met klittenbandbevestiging, brede en smalle inwasser, krabber voor grof vuil en 20 ml geconcentreerde vensterreiniger.
Met de nieuwe Premium sprayflessenset incl. in grootte verstelbare padhouder kunnen zowel brede als smalle ruiten optimaal worden schoongeveegd. De microvezel wisserhoes kan eenvoudig worden bevestigd en snel worden vervangen dankzij de klittenbandsluiting. Je kunt ook de vuilschraper gebruiken om zelfs het meest hardnekkige vuil van de ruit te verwijderen.
Kenmerken en voordelen
Smalle en brede inwasser
- Voor het wassen van kleine en grote ramen.
Bevestiging met klittenband
- De microvezel overtrek kan met klittenband heel eenvoudig op de sproeifles worden bevestigd en er weer vanaf worden gehaald
Vuilschraper
- Met de vuilkrabber wordt ook zeer hardnekkig vuil razendsnel verwijderd.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Vezelsamenstelling textiel
|80% polyester; 15% polyamide
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|120 x 120 x 250
Compatibele apparaten
Actuele producten
- WV 2 Plus Multi Edition
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus N D500
- WV 2 Plus NP
- WV 2 Universal Care
- WV 2 Universal Care+
- WV 2 Universal Extra+ Black
- WV 2 Universal Home
- WV 2 Universal Multi
- WV 2 Universal Precision
- WV 2 Universal Precision+ Black
- WV 3 Comfort Care
- WV 3 Comfort Extended
- WV 3 Comfort Precision
- WV 3 Comfort Precision Black
- WV 3 Comfort Precision+ Black
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- ramen en glasoppervlakken
- Gladde oppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Hardnekkig vuil
Accessoires
Reserveonderdelen WV sproeiflesset Extra
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.