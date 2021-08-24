Maak vaker tussendoor schoon

Als honden, katten, cavia's, hamsters of konijnen onderdeel zijn van het huishouden is één keer per week of twee weken het huis een grote schoonmaakbeurt geven in de regel niet voldoende. Dierenharen, etensresten en binnengelopen vuil of zelfs een klein ongelukje met de behoefte doen, zorgen ervoor dat je tussentijds naar het reinigingsapparaat moet grijpen. Voor deze dagelijkse taken moet voldoende tijd vrijgemaakt worden. Veel vervuilingen zijn beperkt tot bepaalde ruimtes. Vuil dat van buitenaf naar binnen wordt gebracht, verzamelt zich voornamelijk bij de entree. Zwerfvuil vind je rondom het hok van het konijn en wanneer de poes de kattenbak verlaat of in de bak aan het graven is.

In dergelijke gevallen is het goed om een stoffer en blik bij de hand te hebben. Een nog betere oplossing voor dit werk is een accu-stofzuiger of een lichte accu-rolveger. Tal van lichte vervuilingen kunnen in een mum van tijd worden verwijderd.