Schoonmaaktips voor de eigenaren van huisdieren
Huisdieren brengen leven binnen de muren van uw huis. Ze worden gevoed, verzorgd en bovenal vertroeteld. We nemen het graag op de koop toe dat hun aanwezigheid wat meer moeite kost wanneer je gaat schoonmaken. Want een huisdier betekent niet alleen meer vuil ze zorgen er ook voor dat het sneller door het hele huishouden wordt verspreid. Met een paar simpele tips is het mogelijk om een huishouden met huisdieren schoon en netjes te houden.
Extra werk tijdens het huishouden
De hond laat met zijn modderige pootjes afdrukken achter op de pas gedweilde vloer, de kat vindt zijn eten het lekkerst als het naast het voerbakje ligt en de cavia vliegt heen en weer in zijn kooi waardoor de haartjes door de hele kamer dwarrelen! Welkom in een huishouden met dieren. Een huisdier brengt onvermijdelijk meer druk met zich mee tijdens het huishouden door vuil, allergenen en mogelijke ziekteverwekkers. De regelmatige en grondige schoonmaak van kooien, volières en de favoriete plekjes is niet alleen goed voor de netheid, maar ook voor de hygiëne en de gezondheid - van mens en dier. Net als bij veel andere huishoudelijke taken geldt voor het schoonmaken het volgende: bewezen methoden werken meestal goed en zijn bruikbaar, maar met de juiste techniek is het nog praktischer en gemakkelijker.
Maak vaker tussendoor schoon
Als honden, katten, cavia's, hamsters of konijnen onderdeel zijn van het huishouden is één keer per week of twee weken het huis een grote schoonmaakbeurt geven in de regel niet voldoende. Dierenharen, etensresten en binnengelopen vuil of zelfs een klein ongelukje met de behoefte doen, zorgen ervoor dat je tussentijds naar het reinigingsapparaat moet grijpen. Voor deze dagelijkse taken moet voldoende tijd vrijgemaakt worden. Veel vervuilingen zijn beperkt tot bepaalde ruimtes. Vuil dat van buitenaf naar binnen wordt gebracht, verzamelt zich voornamelijk bij de entree. Zwerfvuil vind je rondom het hok van het konijn en wanneer de poes de kattenbak verlaat of in de bak aan het graven is.
In dergelijke gevallen is het goed om een stoffer en blik bij de hand te hebben. Een nog betere oplossing voor dit werk is een accu-stofzuiger of een lichte accu-rolveger. Tal van lichte vervuilingen kunnen in een mum van tijd worden verwijderd.
Haren van huisdieren verwijderen
Haren van dieren zijn vooral onhandig waar het direct in contact komt met mensen, bijvoorbeeld op de bank. Een pluizenroller is handig om haren van huisdieren van gestoffeerde meubels af te halen. Een accu-rolveger is daarentegen praktisch voor tapijten of deurmatten, waar dierenhaar vaak bijzonder hardnekkig op vast kan zitten. Door de roterende borstel worden honden- of kattenharen zeer effectief uit de tapijtvloeren verwijderd. De borstelrol laat zich nadien makkelijk en probleemloos reinigen omdat hij is voorzien van een gaas-sleeve. Bij het uitnemen van de sleeve worden de haren eenvoudig van de borstel getrokken. En om te voorkomen dat er zoveel haar op de vloer en het meubilair terechtkomt, moeten de 'huisgenoten' regelmatig worden geborsteld.
Kleding, hun favoriete knuffeldekens en dergelijke kunnen comfortabel en met gegarandeerd succes in de droogtrommel worden "onthaard". Als u geen pluizenroller bij de hand heeft, kan tape ook helpen om haren van kleding of stoffering te verwijderen.
Hygiënisch schoonmaken
Wanneer u een dier in huis heeft, is vooral de keuze van het schoonmaakmiddel van groot belang. Tijdens het eten en spelen kunnen de viervoeters in contact komen met resten van schoonmaakmiddelen op vloeren en andere oppervlakken. Veel huisdieren zijn hier gevoelig voor. Alleen de al geur kan bij gevoelige neuzen voor problemen zorgen. Een alternatief voor het regelmatig reinigen van vloerafwerkingen zoals parket, laminaat, steen of keramische tegels, is om de stoomreiniger te gebruiken. Chemische reinigingsmiddelen worden dan in het geheel niet gebruikt. De hete stoom en de mechanische wrijving van doeken en opzetborstels zorgen ervoor dat het tot in de poriën schoon wordt. Stoomreinigers maken niet alleen schoon, ze zorgen ook voor een hygiënische en gezonde leefomgeving omdat ze tot 99,999%* van de coronavirussen en 99,99%** van de veelvoorkomende huishoudbacteriën op gladde harde oppervlakken verwijderen. Zeker in de buurt van etensbakken is dit een belangrijk thema.
Neus- en pootafdrukken op glas en andere gladde oppervlakken
Ramen die door honden of katten zijn gelikt of pootafdrukken op glas en andere gladde oppervlakken, zullen deel uitmaken van het dagelijks leven van de baasjes. Het verwijderen van deze lelijke vlekken kan veel tijd in beslag nemen. Deze klus is eenvoudig geklaard met een Window Vac: met de spuitflacon de reinigingsoplossing de vlek sproeien en gelijkmatig met de microvezelovertrek verdelen. Daarna wordt alles in één keer met de Window Vac afgezogen en met een microvezeldoek verder drooggewreven - en de vlekken zijn verdwenen.
Als de speekselresten al zijn opgedroogd en hardnekkig vastzitten, helpt een vibrerende accu-wisser om de oppervlakken makkelijk schoon te maken.
Schoonloopmat tegen vuil
Er bestaat niet zoiets als slecht weer voor buitenkatten en ook zeker niet voor honden. Ze moeten elke dag een frisse neus halen. Maar als alles buiten nat en modderig is, lukt het niet om geen sporen achter te laten als je thuiskomt. Bij honden kan men het meeste vuil in de gang van hun pootjes halen of ze onder de douche zetten en daarna droog te wrijven. Katten pikken dat meestal niet. Een schoonloopmat kan hier uitkomst bieden. Meestal is het toereikend als je bij de deur matten neerlegt waar de viervoeters overheen moeten lopen. Dit neemt het meeste vuil al op voordat de pootjes sporen achter kunnen laten op de vloer.
Als er pootafdrukken op harde vloeren en tegels terecht zijn gekomen, kunnen deze eenvoudig worden verwijderd met een Floor Cleaner.
Als het buiten regent, zijn pootafdrukken van honden en katten op tapijten en stofferingen niet ongewoon. Maar geen zorgen: er is geen haast bij moddervlekken. Gewoon laten opdrogen, daarna het grove vuil verwijderen en de vlek tussen de vezels nabewerken met water. Blijft het vuil toch hardnekkig zitten dan kan voor tapijtreiniging en meubelreiniging ook een tapijtreiniger gebruikt worden.
Kattenbakvulling, geen probleem
Katten begraven hun behoefte - zelfs thuis op de kattenbak. Afhankelijk van het temperament en de bedrevenheid van de kat wordt het als kattenbakvulling gebruikte granulaat royaal buiten het toilet verspreid. De kleine korrels kunnen snel en eenvoudig worden opgevangen met een accu-rolveger of een accu-stofzuiger. Dit is ook sterk aan te raden want als het granulaat achteloos wordt vertrapt, kan het krassen op de vloerafwerking veroorzaken.
Als u wilt voorkomen dat er te veel granulaat in de kamer wordt verspreid, kies dan een kattenbak met een ver naar binnen stekende rand. Dan weet u zeker dat de kattenbakvulling in de bak blijft.